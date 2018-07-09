Региональные трансплантологи вышли на новый уровень: в клиниках Самарского медуниверситета провели первую в области успешную операцию по пересадке печени, которая считается одной из самых сложных. Это стало возможным благодаря консультациям специалистов института им. Склифосовского из Москвы.
Цирроз печени у Елены Михалкиной из Тольятти обнаружили в 2016 году. Она лечилась два года, но шансов на выздоровление практически не было, женщина готовилась к худшему. На одном из приемов у гастроэнтеролога ей предложили сделать пересадку печени в Самаре, где это направление только начали развивать. Раньше пациентам для этого приходилось ездить в Москву. Долго не раздумывая, Елена решилась и приехала в клиники Самарского медуниверситета, где ее сразу госпитализировали.
- Врачи сказали, что у меня есть все шансы попробовать эту операцию и не должно быть никаких побочек. Но мне объяснили,что возможны различные варианты, - пояснила пациентка Елены Михалкина. - Я поговорила с родными и они меня поддержали. Все получилось хорошо.
Донором печени для Елены стала 35-летняя женщина, которая погибла в автокатастрофе. Совпадение органов было идеальным, и врачи решились на трансплантацию. Консультировали самарских медиков специалисты из института им. Склифосовского из Москвы. В подготовке операции участвовала команда из более чем 100 человек. Однако, по словам врачей, не только это стало причиной успеха.
- Мы верим в то, что существует некое такое посмертное волеизъявление человека, - рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по трансплантологии Борис Яремин. - И от того, насколько донор был готов отдать свои органы во многом зависит клинический исход. И все зависит от реципиента. У нас пациентка была отлично настроена, она очень мужественно шла на операцию. У неё была мотивация, она всегда говорила о семье, о детях. Я думаю, это тоже сыграло большую роль.
Реабилитация будет длиться ещё несколько месяцев, но Елена уже может жить обычной жизнью. Операцию женщине сделали бесплатно — по квоте из регионального бюджета в размере миллиона 200 тысяч рублей. В этом году в Самаре планируют провести ещё одну пересадку печени, а в следующем - уже четыре. В перспективе клиники Медуниверситета будут полностью покрывать потребность жителей региона в трансплантации печени.
|
Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары
В понедельник, 9 июля, в Самарской городской больнице №10 на улице Бакинской, 27, строение 1 откроется диализный центр для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.
Медицинское учреждение оборудовано современными диализными аппаратами и создано совместно с ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». …
|
6 июля 2018, 12:27
|
Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре
В четверг, 5 июля, в Октябрьском районном суде вынесли приговор врачу-анестезиологу Александру Шавалееву. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности пятилетнему мальчику. Напомним, что трагедия произошла в июне прошлого года в одной из частных стоматологических клиник Самары.
Ребенок боялся …
|
6 июля 2018, 09:52
|
ВИЧ-инфекцией заражены 800 жителей Сызрани
Стало известно, что около 800 жителей Сызрани заражены вирусом иммунодефицита. На заседании городской межведомственной комиссии по охране труда работодателям посоветовали мотивировать персонал пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Если сотрудники согласятся, то на городские предприятия готова приехать мобильная лаборатория из областного центра. …
|
5 июля 2018, 12:09
|
Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик
Специалисты Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ работают над двумя новыми полимерами, которые могут быть использованы в промышленности и медицине.
Так, ученые разработали биосовместимый пластик. Он предназначен для проведения операций. После хирургического вмешательства не потребуется других действий для его извлечения …
|
29 июня 2018, 03:41
|
Самарские медики предлагают доработать законопроект о трансплантации органов
В Самарском государственном медицинском университете 6 ноября состоялся круглый стол специалистов в области трансплантологии. Врачи обменялись мнениями относительно проекта нового закона о трансплантации органов, который вынесен на всеобщее обсуждение федеральным Минздравом. Руководитель Самарского центра трансплантации органов и тканей Александр Колсанов …
|
6 ноября 2013, 05:19
|
Скончавшийся принц завещал свои органы больным
Соответствующее завещание саудовский принц сделал за несколько лет до своей смерти - во время проведения в Эр-Рияде международного форума, посвященного проблемам транспланталогии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал ''Аль-Арабия''.
Принц Саттам — сын основателя Саудовской Аравии короля Абдель Азиза аль-Сауда и …
|
14 февраля 2013, 10:18