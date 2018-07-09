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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары

Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары

В понедельник, 9 июля, в Самарской городской больнице №10 на улице Бакинской, 27, строение 1 откроется диализный центр для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.

Медицинское учреждение оборудовано современными диализными аппаратами и создано совместно с ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». 

6 июля 2018, 12:27
Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре

Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре

В четверг, 5 июля, в Октябрьском районном суде вынесли приговор врачу-анестезиологу Александру Шавалееву. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности пятилетнему мальчику. Напомним, что трагедия произошла в июне прошлого года в одной из частных стоматологических клиник Самары.

Ребенок боялся 
6 июля 2018, 09:52
ВИЧ-инфекцией заражены 800 жителей Сызрани

ВИЧ-инфекцией заражены 800 жителей Сызрани

Стало известно, что около 800 жителей Сызрани заражены вирусом иммунодефицита. На заседании городской межведомственной комиссии по охране труда работодателям посоветовали мотивировать персонал пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Если сотрудники согласятся, то на городские предприятия готова приехать мобильная лаборатория из областного центра. 
5 июля 2018, 12:09
Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик

Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик

Специалисты Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ работают над двумя новыми полимерами, которые могут быть использованы в промышленности и медицине.

Так, ученые разработали биосовместимый пластик. Он предназначен для проведения операций. После хирургического вмешательства не потребуется других действий для его извлечения 
29 июня 2018, 03:41
Самарские медики предлагают доработать законопроект о трансплантации органов

Самарские медики предлагают доработать законопроект о трансплантации органов

В Самарском государственном медицинском университете 6 ноября состоялся круглый стол специалистов в области трансплантологии. Врачи обменялись мнениями относительно проекта нового закона о трансплантации органов, который вынесен на всеобщее обсуждение федеральным Минздравом. Руководитель Самарского центра трансплантации органов и тканей Александр Колсанов 

6 ноября 2013, 05:19
Скончавшийся принц завещал свои органы больным

Скончавшийся принц завещал свои органы больным

Соответствующее завещание саудовский принц сделал за несколько лет до своей смерти - во время проведения в Эр-Рияде международного форума, посвященного проблемам транспланталогии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал ''Аль-Арабия''.

Принц Саттам — сын основателя Саудовской Аравии короля Абдель Азиза аль-Сауда и 

14 февраля 2013, 10:18
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