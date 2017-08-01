Семь лет назад съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» стала свидетелем выписки тройняшек из самарского роддома. Их встречал счастливый отец. Чтобы прокормить семью он работал на износ, в день, когда малышам исполнилось 5 месяцев мужчина умер. 7 лет многодетная мама ютится со своими тройняшками в одной из комнат двухкомнатной хрущевки, вторая ей не принадлежит. О том, в каких условиях сейчас живут тройняшки, когда-то с почестями выписанные из роддома, смотрите 2 августа на телеканале «ТЕРРА» в 18:45 . Не пропустите эксклюзивный репортаж.
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В Самаре начался бум тройняшек
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1 августа 2017, 05:06
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1 августа 2017, 09:52
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К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой
Блогер Сергей Игуменов считает, что малый бизнес Самары «накрывается медным тазом Шаурмы». «Что-то не так в самарском королевстве, если массово закрываются такие тузы общепита, как сеть трактиров русской национальной кухни «Жили-Были». Вместо же них вспыхивают по углам грязные шаурмичные …
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