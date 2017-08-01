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«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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В Самаре начался бум тройняшек

В Самаре начался бум тройняшек

В Самарской областном перинатальном центре, открытом 11 месяцев назад, настоящий бум на тройни. Если раньше тройняшки рождались 2-3 раза в год, то в июле только в этом роддоме к выписке подготовили сразу три таких семьи. С чем это связано, смотрите 

1 августа 2017, 05:06
Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото

Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото

В понедельник, 1 августа, после сильного дождя в Самаре случился потоп. Залило дорогу в районе пересечения Самарской и Полевой. В результате улица превратилась в реку. По словам местных жителей, вода начала затапливать подвалы зданий. Отметим, по прогнозу синоптиков, дождливая погода 
1 августа 2017, 01:27
В Самаре выбирают место под кремль

В Самаре выбирают место под кремль

«Почему в Самаре нет кремля и обсерватории?» - этот вопрос обсуждают в жж-сообществе samara_ru. «Например, в Астрахани, Нижнем Новгороде, нашей Сызрани и некоторых других городах ПФО кремль есть, а у нас нет, - пишет автор. - Вместе с тем 
1 августа 2017, 09:52
К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой

К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой

Блогер Сергей Игуменов считает, что малый бизнес Самары «накрывается медным тазом Шаурмы». «Что-то не так в самарском королевстве, если массово закрываются такие тузы общепита, как сеть трактиров русской национальной кухни «Жили-Были». Вместо же них вспыхивают по углам грязные шаурмичные 
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Самарские врачи борются за жизнь мамы тройняшек, которой поставлен редкий диагноз

Самарские врачи борются за жизнь мамы тройняшек, которой поставлен редкий диагноз

Самарские врачи и их московские коллеги борются за жизнь мамы тройняшек, которой поставлен редкий диагноз. В мае женщина с помощью кесарева сечения родила здоровых мальчиков, но у нее самой отказали сразу несколько органов. Опасаясь худшего, друзья и родственники молодой мамы 

23 июня 2016, 04:20
Из самарского роддома выписали первую в 2013 году тройню

Из самарского роддома выписали первую в 2013 году тройню

В областной больнице имени Калинина - праздник. Врачи выписали первую в этом году тройню. Пополнение в семье Мельниковых произошло 18 декабря 2012-го. Больше месяца ушло на то, чтобы младенцы набрали необходимую массу. 

5-летний Никита просил у родителей братика, а получил троих 

23 января 2013, 12:39
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