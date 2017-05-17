Инновационный комплекс "Луч-С", созданный самарскими учёными-медиками, будет включен в реестр отечественного ПО. Новая технология позволяет врачам в любой момент получить доступ к общей базе рентгеновских снимков, результатам УЗИ, МРТ, КТ.
Программно-аппаратный комплекс "Луч-С" включает станции-передатчики, которые конвертируют изображение и отправляют его в хранилище цифровых данных. Доступ к снимкам смогут получить все врачи, компьютеры которых синхронизированы с сервером хранения. Комплекс работает с разными видами диагностической аппаратуры: УЗИ, МРТ, микроскопами и эндоскопами, офтальмологическим оборудованием. Сейчас комплекс уже применяется в ряде клиник 63 региона и проходит апробацию в крупнейших больницах Москвы. Одно из главных конкурентных преимуществ "Луча" - способность ставить диагнозы. Специальный модуль определяет и выделяет патологии на снимках. Планируется, что комплекс "Луч- С" войдет в реестр отечественного ПО до конца года.
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