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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Самарца будут судить посмертно за убийство жены и детей

Самарца будут судить посмертно за убийство жены и детей

Сегодня об этом сообщает следственный комитет региона. Речь идет о ЧП, которое произошло в Самаре в июле прошлого года в квартире дома на улице Советской. Тогда силовики нашли тела четырех человек – супружескую пару, их двухлетней дочери и пятилетнего сына. 

17 мая 2017, 06:30
Лицензия на здоровье: новый фармацевтический завод в Тольятти заработает уже в этом году

Лицензия на здоровье: новый фармацевтический завод в Тольятти заработает уже в этом году

Новый фармацевтический завод в Тольятти получил лицензию и начнет работать уже в этом году. Сейчас на предприятии, которое является "дочкой" жигулевского "Озона" и построено на территории экономической зоны, идут пусконаладочные работы. Иностранцы отстраивают свое оборудование.
Планируется, что "Озон Фарм" будет 

17 мая 2017, 02:59
Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей

Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей

В Самаре Московское шоссе и Ново-Садовую улицу уберет за 4 млн 200 тысяч рублей компания "Дельта", говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению субподрядчика проводило государственное казенное предприятие Самарской области АСАДО. Согласно техзданию, исполнителю предстоит уборка Московского шоссе 

17 мая 2017, 12:54
В блогах: Пылевая буря в Тольятти

В блогах: Пылевая буря в Тольятти

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в Автограде поднятая коммунальщиками «пылевая буря» стала причиной ДТП. Инцидент, заснятый при помощи видеорегистратора, случился 15 мая днем на Обводном шоссе. При «чистке» разделительной полосы коммунальная машина подняла густой шлейф пыли. Оказавшись в 

17 мая 2017, 09:06
В блогах: Капремонт и покойники

В блогах: Капремонт и покойники

Самарец Анатолий Пальто с иронией отреагировал в "Фейсбуке" на планы самарского фонда капремонта перенести сроки работ во многих жилых домах города почти на 30 лет - на 40-50-е годы. "Самарским покойникам теперь компенсируют сборы по программе, - утверждает автор. - Горожане, 

17 мая 2017, 09:00
Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза

Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза

Всего в прошлом году с учетом ранее заболевших рак стал причиной смерти около 6,5 тысяч жителей региона. Чаще всего злокачественные новообразования находят на коже. На втором месте - рак толстой и прямой кишки, на третьем - опухоль молочных желез. По 

16 мая 2017, 10:54
Выжил чудом: Музыканту самарской филармонии экстренно пересадили сердце

Выжил чудом: Музыканту самарской филармонии экстренно пересадили сердце

Выжил, что называется, чудом. Музыканту самарской филармонии экстренно пересадили сердце. Причем врачи смогли найти орган и подготовить пациента к трансплантации всего за сутки. Это рекордный срок. Обычно все растягивается на месяцы. Но в этом случае промедление стоило бы пациенту жизни.

12 мая 2017, 05:52
Будущие самарские медики получали зачеты за деньги

Будущие самарские медики получали зачеты за деньги

В суд Ленинского района Самары передали дело Людмилы Уксусовой - доцента кафедры общей и клинической патологии Самарского государственного медицинского университета. Согласно материалам дела, в январе этого года студент дал ей 15 тысяч рублей. Взамен учительница допустила его к экзамену, несмотря 

10 мая 2017, 08:42
Чиновники перейдут на отечественный пакет ПО, отказавшись от программ Microsoft

Чиновники перейдут на отечественный пакет ПО, отказавшись от программ Microsoft

Для российских чиновников готовится пакет офисных программ, запуск которого ожидается в апреле 2017 года. Десять новых отечественных продуктов полностью заменят  аналоги от Microsoft.
Таким образом, госчиновникам предстоит отказаться от уже привычных Word, Excel, PowerPoint, почтового клиента, календаря, телефонной книги, антивируса, 

7 октября 2016, 10:52
Названа цена на российский аналог пакета Microsoft Office

Названа цена на российский аналог пакета Microsoft Office

«Новые облачные технологии» запустили реализацию своего пакета офисных приложений. Для корпоративных пользователей самая большая цена – 8020 рублей на одно рабочее место. Существуют и отдельные тарифы для почтового клиента и хранилища в частном облаке – 1380 и 529 рублей соответственно. 
12 ноября 2015, 11:04
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