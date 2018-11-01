Специалисты Самарского университета разработали установку, которая позволяет добывать воду из воздуха. В первую очередь она предназначена для работы в условиях пустыни.
Суть работы устройства состоит в том, что проходящий через него горячий воздух охлаждается до так называемой точки росы, а влага, содержащаяся в нем, оседает на стенках и стекает в специальный контейнер. Осушенный воздух подается наверх и уходит в атмосферу, дополнительно вырабатывая при этом электроэнергию для насоса, подающего воду потребителям.
Разработчики утверждают, что установка способна вырабатывать до 0,8 кубических метра чистой воды в сутки.
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