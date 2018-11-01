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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика

Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика

Коммунальщики регулярно обходят абонентов - юридических лиц, чтобы снять показания и осмотреть счетчики и пломбы на обводных линиях. За 9 месяцев этого года выявили 26 случаев срыва пломб и использования воды в обход приборов учета. В конце сентября на заправке 
5 октября 2018, 11:21
В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка, 
27 сентября 2018, 12:51
В десятке домов Железнодорожного района отключили воду

В десятке домов Железнодорожного района отключили воду

В среду, 26 сентября, в десяти с лишним домах в Железнодорожном районе Самары отключили холодную воду. По информации «Самарских коммунальных систем», из-за утечки из земли на водопроводной линии д-300 прекратилась подача воды в дома № 115,117,117А по улице Волгина, № 
26 сентября 2018, 04:42
Выяснилось, откуда появились слухи о заражении воды в Самаре

Выяснилось, откуда появились слухи о заражении воды в Самаре

Оказалось, что слухи о заражении питьевой воды в Самаре распространяли недобросовестные бизнесмены. Напомним, что накануне жители города начали паниковать из-за фейковой новости, что питьевая вода якобы заражена после аварии на очистных сооружениях и жизни тысяч людей под угрозой. Информация гуляла 
25 сентября 2018, 12:12
Реготделение «СоюзМаш» и областная станция переливания крови подписали соглашение о сотрудничестве

Реготделение «СоюзМаш» и областная станция переливания крови подписали соглашение о сотрудничестве

Свыше 220 тысяч человек, работающих более чем на пяти сотнях предприятий машиностроительной отрасли, приняли участие в совместной программе Федерального медико-биологического агентства и общественной организации «Союз машиностроителей России» по добровольной сдаче крови. Она активно работает и в Самарской области. В среду 

17 мая 2018, 10:12
Сервис подбора жилья под стиль жизни будущих владельцев предложили ученые из Самары

Сервис подбора жилья под стиль жизни будущих владельцев предложили ученые из Самары

В Самаре разработан прототип сервиса, который позволит пользователям подыскать себе жилье, подходящее под их стиль жизни. В его основе – математический алгоритм, который позволяет учесть различные факторы городской среды. Проектом занимаются ученые из Самарского университета. Сервис предлагает практически индивидуальную настройку, 

6 марта 2018, 03:46
Самарские ученые работают над новым космическим спутником

Самарские ученые работают над новым космическим спутником

Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» и Самарского университета разрабатывают новый спутник, который сможет делать стереоскопические снимки поверхности Земли. Новый аппарат будет работать в составе космической группировки. Это позволит скоординировать работу сразу нескольких новых спутников, получивших название «АИСТ-2М».

Планируется, что на основе данных 

7 февраля 2018, 09:19
Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС

Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС

Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва, входящий в общественную организацию Союз машиностроителей России, занял 93-е место в рейтинге лучших вузов стран БРИКС, составленном британской агентством Quacquarelli Symonds. Первые четыре позиции в списке заняли университеты Китая. Всего в первую сотню попали 

24 ноября 2017, 09:30
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