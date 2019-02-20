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В Самаре экс-полицейский, который попался на взятках щебнем, «брал» и канцелярскими товарами
В областной столице завели еще одно уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, который сейчас подозревается во взяточничестве. По версии следствия, с 2017-2018 года начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД России по Самаре не согласовывал проведение ремонта …
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20 февраля 2019, 04:53
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Тротуарную плитку для Жигулевска изготавливают осужденные
В исправительной колонии № 10 в Самарской области освоили производство тротуарной плитки. Готовое изделие будет забирать муниципальное учреждение Жигулевска. Плитку выпускают в цехе колонии на собственном оборудовании. Причем, на производстве работают осужденные, которые получили профессиональное образование в филиале образовательного учреждения …
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20 февраля 2019, 04:19
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В Самарской области ветер усилится до 15-18 м/с
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20 февраля 2019, 03:16
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На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе
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20 февраля 2019, 02:49
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Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК "Крылья Советов"
Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов на встрече с болельщиками 6 февраля рассказал о задачах, которые стоят перед футбольным клубом "Крылья Советов". Ведётся работа по увеличению размера спонсорских средств в доле доходов. Разрабатывается новая структура, причем изучалась структура европейских клубов, …
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6 февраля 2019, 08:46
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В Самаре выберут новых членов молодежного правительства
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6 февраля 2019, 03:16
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Глава департамента физкультуры и спорта Самары покинул свой пост
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20 января 2019, 11:49
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У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель
На рассмотрение депутатов губдумы внесено представление на нового руководителя Счетной палаты региона. Вместо Антонины Зубковой, которая руководила ведомством с 2014 года, предложена кандидатура 47-летней Елены Дубровой. Об этом в своем "Твиттере" сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
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9 января 2019, 04:39
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Новые вице-губернаторы, и как выглядит в итоге правительство
Формирование состава регионального кабинета министров вышло на финишную прямую. В этот вторник были названы фамилии трех вице-губернаторов, причем не обошлось без сюрпризов. При этом с приставкой врио все еще работают три министра.
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25 декабря 2018, 09:53
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Назначены вице-губернаторы Самарской области
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея …
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25 декабря 2018, 11:53
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В Самаре во втором чтении рассматривается бюджет на 2019 год
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6 декабря 2018, 11:26
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В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова
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22 ноября 2018, 08:54
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Депутаты предлагают ввести дневной «тихий час» в Самарской области
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14 ноября 2018, 03:05
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В Самаре начался концерт, посвященный Дню народного единства
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4 ноября 2018, 05:46
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Владимир Путин обсудил с Дмитрием Азаровым, как использовать наследие ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин отметил, что нужно разработать планы по эффективному использованию стадиона, построенного в Самаре к ЧМ-2018. Этот вопрос обсуждался на встрече главы государства и врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
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6 сентября 2018, 07:37
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Самарские эксперты прокомментировали телеобращение Владимира Путина о пенсионной реформе
Ни продажа зданий ПФР, ни введение прогрессивной шкалы подоходного налога, ни использование средств, накопленных за счет отсечения сверхдоходов нефтяников, не смогут обеспечить достойный уровень жизни для будущих пенсионеров. Об этом президент Владимир Путин заявил в начале своего выступления, обосновав необходимость …
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29 августа 2018, 10:50
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Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН И СК
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28 августа 2018, 08:19
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Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новым послом России в Белоруссии полпреда в ПФО Михаила Бабича. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Бабич помимо должности посла получит и статус спецпредставителя президента. Ранее таким обладали только Виктор Черномырдин и …
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24 августа 2018, 11:29
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Николай Меркушкин обсудил ситуацию на АвтоВАЗе с депутатом Госдумы Леонидом Калашниковым
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26 ноября 2015, 08:55
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2 декабря в Москве "Калашников" презентовал новый бренд
"Калашников" намерен стать столь же популярным и дорогим, как Apple (по оценкам Forbes, стоимость бренда Apple составляет $124,2 млрд). Концерн представил общественности новый бренд в рамках презентации концепции развития до 2020 года. «Калашников» намерен кроме культового оружия открыть линии одежды …
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2 декабря 2014, 04:59
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Самара отмечает День города
В зале Самарской государственной филармонии в пятницу прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню города. Зрителей приветствовал любимец публики народный артист России Борис Невзоров. Под музыку симфонического оркестра он рассказал о создании в Самаре первого земства в стране, с которого и началась история …
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12 сентября 2014, 07:42
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Владимир Аветисян отмечен нагрудным знаком «За труд на благо Отечества»
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23 мая 2013, 07:48
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В Самаре прошло расширенное заседание регионального совета Самарского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России»
В пятницу 24 мая комитет по промышленности Государственной Думы рассмотрит «Закон об экспертизе». Об этом на расширенном заседании совета Самарского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России» заявил первый вице-президент ООО «СоюзМаш», первый заместитель председателя Комитета по промышленности Государственной Думы Владимир …
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23 мая 2013, 05:56
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В Самарской области появится современный перинатальный центр
Об этом было заявлено на Первом российско-швейцарском инновационном форуме, который прошел в Лозанне. Медицинское учреждение будет построено в Тольятти на средства одного из соорганизаторов мероприятия - председателя совета директоров фармацевтической компании Ferring Pharmaceuticals и почетного консула России в Лозанне Фредерика …
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20 мая 2013, 03:37
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«Швейцария может стать для нас окном для выхода на европейские рынки»
Соглашения о научно-техническом сотрудничестве и строительстве современного перинатального центра на территории Самарской области. Такие договоренности достигнуты на прошедшем в Лозанне международном Первом российско-швейцарском форуме «Вызовы инновации в современной России и Швейцарии». Соорганизаторами выступают председатель совета директоров фармацевтической компании Ferring Pharmaceuticals …
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20 мая 2013, 01:00
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