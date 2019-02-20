Владимир Аветисян отмечен нагрудным знаком «За труд на благо Отечества» 23 мая в Самаре прошло расширенное заседание совета Самарского регионального отделения Союза Машиностроителей России. За последние пять лет эта общественная организация не только вошла в число лучших в России, но и стала настоящей дискуссионной площадкой, на которой обсуждаются реальные механизмы …