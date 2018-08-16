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Шесть боевых патронов изъяли у тольяттинца

Шесть боевых патронов изъяли у тольяттинца

Полицейские из Тольятти узнали, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту боеприпасов. Мужчину задержали на остановке, во время досмотра у него нашли шесть патронов калибра 7,62 мм, которые используются в нарезном оружии. По информации силовиков, 33-летнимй 
16 августа 2018, 12:29
В Самаре стали публиковать списки должников за капремонт

В Самаре стали публиковать списки должников за капремонт

Региональный Фонд капремонта начал публиковать «черные» списки - перечни должников, в отношении которых ведется судебное разбирательство. На сайте появился специальный раздел, который так и называется «должники». В нем неплательщики не указаны пофамильно, но зато перечисляются их квартиры. Больше всего должников 
16 августа 2018, 11:51
В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной

В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной

До 31 августа в Самаре перекроют движение на перекрестке улиц Вольской и Ново-Вокзальной. Там будут ремонтировать теплотрассу диаметром 500 миллиметров, а троллейбус № 15 и пять автобусных маршрутов пустят в объезд.

С утра 16 и до вечера 23  августа 
16 августа 2018, 10:49
До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить

До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить

Сейчас компания-подрядчик, которая проводила капитальный ремонт Струковского сада, устраняет дефекты по гарантии. Об этом стало известно во время выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной.

По словам представителя подрядчика, установили причину протечки крыши над летней верандой, и после этого был 
16 августа 2018, 10:04
Видео: строительство Фрунзенского моста в Самаре идет полным ходом

Видео: строительство Фрунзенского моста в Самаре идет полным ходом

В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста, который должен соединить исторический центр города с Куйбышевским районом. Сейчас идет подготовка к 10 этапу надвижки пролетного строения через реку Самара. Всего таких этапов запланировано 11.

Не так давно стало известно, что на 
6 августа 2018, 11:25
На реконструкцию «МТЛ-Арены-2» потратят почти 60 миллионов рублей

На реконструкцию «МТЛ-Арены-2» потратят почти 60 миллионов рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который займется реконструкцией спорткомплекса «МТЛ-Арена-2». Начальная цена контракта составляет 59,87 миллиона рублей.

Исполнителю предстоит провести целый ряд работ. Ему необходимо выполнить отделку внутренних помещений, обустроить фундамент и привести в порядок кровлю. Также, подрядчик проложит 

20 июля 2018, 09:48
Вложили 20 млрд рублей: в Тольятти запустили новое производство аммиака

Вложили 20 млрд рублей: в Тольятти запустили новое производство аммиака

В четверг, 19 июля, на ПАО "Куйбышевазот" открылось высокотехнологичное производство аммиака. Проект реализовали совместно с Linde Group. Всего в него вложили 20 млрд рублей инвестиций. В день новый завод будет производить 1 340 тонн аммиака и 8000 м3/ч водорода. Аналогов 
20 июля 2018, 08:48
Стартовал 9-й этап надвижки Фрунзенского моста

Стартовал 9-й этап надвижки Фрунзенского моста

Продолжается строительство Фрунзенского моста. На днях специалисты начали 9-й этап надвижки пролетного строения через реку Самара. Накануне строителями была завершена укрупнительная сборка и стыковка металлоконструкций весом 1590 тонн к уже надвинутой части сооружения.

После завершения нового этапа надвижки длина мостовой секции 

17 июля 2018, 04:12
Инвестора для Кардиоцентра ищут в Самаре

Инвестора для Кардиоцентра ищут в Самаре

В Самарской области продолжается поиск инвестора, который согласится достроить скандально известную клинику сердца. Об этом сообщает областное Минэкономоразвития. Компания должна за счёт собственных средств на условиях государственно-частного партнёрства завершить объект и оснастить его всем необходимым оборудованием. Кардиоцентр при этом будет 
13 июля 2018, 05:17
Из-за строительства газопровода перекроют две улицы в Самаре

Из-за строительства газопровода перекроют две улицы в Самаре

На двух улицах в Самаре из-за строительства газопровода будет ограничено движение транспорта. С 00:00 17 июля до 24:00 1 августа будет перекрыта улица Энтузиастов на участке протяженностью 30 метров от проспекта Карла Маркса. С 00:00 30 июля до 24:00 7 
12 июля 2018, 12:28
Еще один мост через Волгу построят в Самарской области

Еще один мост через Волгу построят в Самарской области

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства моста через Волгу у села Климовка в обход Тольятти. Створ будущего мостового перехода будет находиться в верхнем бьефе Куйбышевского водохранилища в 35 километрах от плотины Жигулевской ГЭС, говорится в сообщении на сайте ведомства. 
 
Общая протяженность участка строительства 
11 июля 2018, 05:35
Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары

Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары

В понедельник, 9 июля, в Самарской городской больнице №10 на улице Бакинской, 27, строение 1 откроется диализный центр для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.

Медицинское учреждение оборудовано современными диализными аппаратами и создано совместно с ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». 

6 июля 2018, 12:27
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