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«Сказала идти на фиг»: подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки раскрыл мотив
Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки из Тольятти рассказал о причинах преступления. Видео следственного эксперимента опубликовал Следственный комитет России. Напомним, что в подозреваемым по делу проходит 16-летний хороший знакомый девушки. Молодой человек встречался с ней, и в роковой вечер пытался уговорить …
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26 декабря 2018, 02:49
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С улиц Самары вывезли 81 тысячу тонн снега
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26 декабря 2018, 02:20
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Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов
Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. …
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26 декабря 2018, 01:24
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В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С
В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут, что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все …
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26 декабря 2018, 01:02
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Прокуратура потребовала от главы Тольятти решить проблему с отоплением Комсомольского района
В вопрос с отоплением Комсомольского района Автограда вмешалась прокуратура. Прокурор Тольятти объявил предостережение главе города Сергею Анташеву о недопустимости нарушения законодательства, которое касается теплоснабжения, потому что отсутствие организации, обслуживающей котельные, может привести к возникновению аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и …
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26 декабря 2018, 12:49
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Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ
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26 декабря 2018, 12:13
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В Самарской области школьницу оштрафовали за мат и оскорбления в соцсети
Школьнице из Кинель-Черкасского района придется заплатить 1000 рублей штрафа. Ее привлекли к административной ответственности за оскорбления в социальной сети.
Как сообщили в облпрокуратуре, одна из учениц школы Отрадного пожаловалась своей старшей подруге из Кинель-Черкасского района на свою одноклассницу. 16-летняя …
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26 декабря 2018, 10:46
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В Самаре врача признали виновным в гибели мамы тройняшек
Во вторник, 25 декабря, в областной столице вынесли приговор врачу за смерть мамы тройняшек после родов. На скамье подсудимых оказалась акушер-гинеколог Наталья Родионова. Она обвинялась в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Во время расследования и …
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26 декабря 2018, 08:59
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Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних
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24 декабря 2018, 05:20
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«Радуйтесь, детвора!» Впервые горка на площади Куйбышева будет работать бесплатно
Впервые горка на площади Куйбышева в Самаре будет работать до весны бесплатно. «Царский подарок» для ребятни решила сделать мэрия областного центра.
Важно знать - катание осуществляется только на тюбингах организаторов. Для получения «спецсредства» нужен документ (удостоверяющий личность) или оставить …
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22 декабря 2018, 04:19
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Каждый год десятки жителей Самарской области остаются инвалидами после неудачного купания
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23 июля 2018, 03:08
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Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти
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29 марта 2018, 12:36
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Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске
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22 марта 2018, 01:38
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Мужчину сильно избили металлическим ковшом в Жигулевске
На днях в больницу города Жигулевск поступил мужчина. Медики диагностировали у него травмы головы. Пациент рассказал, что его избили дома. Действуя по инструкции, врачи сообщили обо всем полицейским.
Правоохранители выяснили, что пострадавший поссорился со своей второй половиной. Конфликт произошел на почве …
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21 февраля 2018, 10:13
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В Сызрани ребенок снял экшен-видео катания на «ватрушке» с горок в парке Горького
На видеохостинге YouTube выложили ролик, снятый на днях в сызранском парке имени Горького с помощью селфи-палки. В 2-минутном видео малолетний ребенок (на виде ему около 10 лет) успевает несколько раз скатиться на «ватрушке» с различных по высоте горок, в …
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5 января 2018, 04:49
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В Самарской области пострадал подросток, который покатался на “прицепе” у машины
Вчера, 2 января, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 14-летний подросток прицепился к автомобилю, чтобы покататься на тюбинге, передает областное ГУ МВД.
По предварительным сведениям сотрудников полиции, автомобилем Fiat управлял 21-летний водитель. Он и осуществлял …
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3 января 2018, 04:39
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В Самаре катание с горки на пл. Куйбышева сделали полностью бесплатным
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29 декабря 2017, 09:19