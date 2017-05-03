В больнице им. Семашко открылся пункт наблюдения за состоянием граждан в алкогольном опьянении. В новом корпусе 2 комнаты: мужская и женская. Ежедневно здесь принимают 5-7 человек.

В отличие от вытрезвителей, которые находились в ведении МВД и были упразднены 10 лет назад, …