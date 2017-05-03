В Самаре на треть увеличилось число горожан, которые время от времени оказываются в вытрезвителях, организованных на базе наркодиспансеров. Ежемесячно туда доставляют почти сотню человек. Там же проходят медицинское освидетельствование водители, которых сотрудники ГИБДД заподозрили в употреблении алкоголя.
Подразделение Самарского наркологического диспансера находится на территории больницы Семашко. Его главное предназначение - освидетельствование людей, совершивших административные правонарушения в состоянии опьянения. Сюда попадает больше половины нетрезвых горожан, которые самостоятельно не могут даже передвигаться. Доставляют их сотрудники правоохранительных органов, «скорая помощь», переводят из приемных отделений горбольниц. После того, как человек приходит в чувство, работа с ним не заканчивается. Обязательно проводятся психотерапевтические беседы.
Андрей Щербань, главный врач Самарского областного наркологического диспансера:
- Это могут быть разные консультанты, это могут быть бывшие пациенты, могут быть студенты, как медицинского, так и других вузов, но те, кто в основном имеет мед. образование.
В Самарской области 6 вытрезвителей. В каждом около 10-12 коек. По статистике, из семи временных постояльцев этих учреждений одна - женщина. В среднем они проводят там от трех до 7 часов. Врачи говорят, состояние алкогольного опьянения опасно тем, что может скрыть симптомы полученных травм или заболеваний.
Жанна Киселева, заведующая экспертным подразделением Самарского областного наркологического диспансера:
- Человек здесь лежит, трезвеет, если мы видим, что его состояние ухудшается, мы вызываем любого врача-специалиста, благо у нас здесь все в шаговой доступности. Нас консультируют либо в нашем пункте, нуждается ли он в дальнейшей медицинской помощи, либо мы перевозим его на каталочке в приемное отделение, если ему нужно специализированное обследование дополнительное УЗИ, МРТ и т.д.
В преддверии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году работа таких подразделений Самарского наркодиспансера будет вестись в особом режиме. Один из таких пунктов расположен в непосредственной близости от стадиона, на улице Крайней.