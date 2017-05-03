8
05
31
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d888  8888888b.                      8888888b.   888    d8P   888      
 d88P"   888  "Y88b                     888   Y88b  888   d8P    888      
 888     888    888                     888    888  888  d8P     888      
 888888  888    888  888  888  888d888  888   d88P  888d88K      88888b.  
 888     888    888  888  888  888P"    8888888P"   8888888b     888 "88b 
 888     888    888  Y88  88P  888      888         888  Y88b    888  888 
 888     888  .d88P   Y8bd8P   888      888         888   Y88b   888 d88P 
 888     8888888P"     Y88P    888      888         888    Y88b  88888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре открылись два новых вытрезвителя

В Самаре открылись два новых вытрезвителя

В каждом из них предусмотрено по 10 мест для размещения пьяных горожан. Современные вытрезвители значительно отличаются от тех, которые действовали в губернии с советских времен до 2010 года. Теперь это учреждения, подконтрольные Минздраву РФ, а не системе МВД. Размещение в 
12 ноября 2015, 04:19
В Самарской области число вытрезвителей увеличат до шести

В Самарской области число вытрезвителей увеличат до шести

В 63-м регионе откроют ещё три новых вытрезвителя. Два специализированных медицинских пункта появятся в Самаре – один в горбольнице №7, другой  - в больнице имени Пирогова. Третье учреждение разместят в Сызрани на территории наркодиспансера, сообщили в ГУ МВД России по 
12 октября 2015, 03:58
80% россиян выступают за возвращение вытрезвителей

80% россиян выступают за возвращение вытрезвителей

Согласно результатам последнего опроса «Левада-центра», порядка 80% россиян хотели бы возвращения советских вытрезвителей. Кроме того, подавляющее большинство - 75% - выступили за возврат практики принудительной госпитализации лиц с психическими заболеваниями.
 
Исследование проводилось в конце августа в 134 населенных пунктах России. 
14 сентября 2015, 02:35
В Самаре заработал первый пункт наблюдения за нетрезвыми гражданами

В Самаре заработал первый пункт наблюдения за нетрезвыми гражданами

В больнице им. Семашко открылся пункт наблюдения за состоянием граждан в алкогольном опьянении. В новом корпусе 2 комнаты: мужская и женская. Ежедневно здесь принимают 5-7 человек.

В  отличие от вытрезвителей, которые находились в ведении МВД и были упразднены 10 лет назад, 

20 ноября 2014, 03:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна