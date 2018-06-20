21 июня Самара примет матч чемпионата мира по футболу, в котором сразятся сборные Дании и Австралии. 19 июня команды уже прибыли в столицу губернии. Самолеты с игроками на борту совершили посадку в аэропорту «Курумоч».

В том, что предстоящая игра будет жаркой, …