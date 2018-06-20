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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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В том, что предстоящая игра будет жаркой, 

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Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

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ФСИН показала фото созданных заключенными сувениров к ЧМ-2018

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20 марта 2018, 05:47
В Дании построили самую комфортную в мире тюрьму

В Дании построили самую комфортную в мире тюрьму

Близ датского города Гундслев заработала новая тюрьма, которую называют самым комфортным в мире пенитенциарным заведением. Ей дали наименование Сторстрём.
Как отмечается, в каждой камере здесь есть телевизор, холодильник, шкаф, широкое окно и даже отдельная ванна. Площадь небольшая – всего 4 

25 декабря 2017, 09:32
В Самаре в 15 микрорайоне снесут незаконные киоски

В Самаре в 15 микрорайоне снесут незаконные киоски

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Власти Британии хотят запретить бывшим заключенным интернет и алкоголь

Власти Британии хотят запретить бывшим заключенным интернет и алкоголь

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В Самарской области закрыли 100 газетных киосков

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13 марта 2017, 05:29
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