В Самаре приступили к установке торговых домиков-киосков. Их собрали заключенные исправительной колонии №5 по заказу одного из муниципальных предприятий. Киоски предназначены для продажи сувенирной продукции и продуктов питания, сообщает региональное УФСИН. Материалы для работы заказывались у сторонних поставщиков. Все выполнено качественно и в срок. Киоски можно увидеть на улице Куйбышева, у входа в Струковский парк, на улице Ленинградской у памятника дяде Степе, на площади Революции.
«Это новое производство, - говорит начальник УФСИН России по Самарской области Рамиз Алмазов. – Оно приносит доход исправительному учреждению, и обеспечивает трудовую занятость осужденным».
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