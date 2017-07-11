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Бункер S

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Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек

Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек

25 апреля администрация Промышленного района Самары начала собирать мнения жителей о планировке территории в границах улицы Молодежной, проспекта Кирова и Московского шоссе.
25 апреля 2017, 01:44
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В Самарской области стремительно дешевеет недвижимость

В Самарской области продолжает стремительно дешеветь недвижимость, информирует областной Фонд жилья и ипотеки. По отношению к марту прошлого года падение составило рекордные 16 процентов. Сейчас средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке в городах региона равна 41 с половиной 

17 апреля 2017, 12:16
СОФЖИ может сдать 12 квартал в марте 2017 года

СОФЖИ может сдать 12 квартал в марте 2017 года

Не оставляют надежд получить оплаченную жилплощадь дольщики СОФЖИ. Дома в 12 квартале Южного города Самарский Областной Фонд жилья и ипотеки должен был сдать еще год назад. И вот, как стало известно "ТЕРРЕ", свой долгострой компания уже в марте может вести 

21 февраля 2017, 06:24
СОФЖИ больше не строит?

СОФЖИ больше не строит?

Со строительного рынка Самарской области может уйти один из самых крупных и надежных застройщиков. Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА» из собственных источников, Самарский областной фонд жилья и ипотеки в 2017 году новых объектов возводить не собирается. Среди причин, которые могли 
6 февраля 2017, 12:50
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Размещение облигаций так называемого «Народного займа» планируют завершить уже в январе. Об этом заявили представители ООО «Технологии строительства СОФЖИ», выступающего эмитентом ценных бумаг.

Напомним, в августе прошлого года был запущен «Облигационный заем», поступающие средства должны быть инвестированы в проект реновации исторического 

18 января 2017, 05:21
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