В Самаре официально не обманутые дольщики 12 лет ждут квартиры В Самарской области растет число обманутых дольщиков. По сравнению с прошлым годом, их стало больше в 2 раза. Если в 2016-м в области насчитывался 21 недострой, то к апрелю 2017-го их стало уже 58. И этот список в ближайшее время …