Самарский областной фонд жилья и ипотеки оказался втянут в очередной скандал. На улице Пензенской в областной столице местные жители заблокировали строительную технику подрядной организации, которая пришла для начала возведения многоэтажного дома по контракту с СОФЖИ. За противостоянием наблюдала наша съемочная группа.
Во вторник, 11 июля, около 10 часов утра у въезда во двор дома №74 по улице Партизанской со стороны Дачной собрались практически все, кто в это время оказался дома - мамы с детьми, пенсионеры, отпускники. Живой щит не позволил рабочим начать монтаж бетонного забора вокруг будущей стройплощадки. Подробности - в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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