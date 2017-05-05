И снова Турция: названы самые популярные направления на майские праздники Наиболее востребованным направлением у отечественных туристов, которые задумали на майские праздники отдохнуть за границей, оказалась Турция. Как сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России, 30–35% выбрали именно этот вариант.

Если говорить о внутреннем туризме, то здесь лидеры традиционные - Краснодарский край и …