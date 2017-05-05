5
52
04
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
17 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

И снова Турция: названы самые популярные направления на майские праздники

И снова Турция: названы самые популярные направления на майские праздники

Наиболее востребованным направлением у отечественных туристов, которые задумали на майские праздники отдохнуть за границей, оказалась Турция. Как сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России, 30–35% выбрали именно этот вариант.
Если говорить о внутреннем туризме, то здесь лидеры традиционные - Краснодарский край и 

28 апреля 2017, 04:32
Турция продлила срок безвизового пребывания россиян на 30 дней

Турция продлила срок безвизового пребывания россиян на 30 дней

В турецком МИДе заявили, что страна продлевает срок безвизового пребывания граждан России с 60 до 90 дней. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на турецкие агентства.
«Россияне смогут теперь находиться в Турции без визы 90 дней», — сказал руководитель 

24 апреля 2017, 11:14
В Самаре раздавили «турецких нелегалов»

В Самаре раздавили «турецких нелегалов»

Под Самарой уничтожили 660 килограммов турецких помидоров. Запрещенная к ввозу в страну продукция хранилась на одном из складов овощной базы на улице Олимпийской. Импортные томаты были обнаружены в ходе совместного рейда таможенников и инспекторов Россельхознадзора. На ящиках с овощами были 

19 апреля 2017, 05:40
Российские туроператоры столкнулись с резким снижением спроса на отдых в Турции

Российские туроператоры столкнулись с резким снижением спроса на отдых в Турции

Всего за неделю, прошедшую после заявления Росавиации, объемы продаж путевок снизились сразу на 15 процентов.
Напомним, ведомство предупредило российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране. Как отмечают в турагентствах, отказов 

18 апреля 2017, 05:58
Самарские аграрии не ждут возвращения морозов

Самарские аграрии не ждут возвращения морозов

В Самарской области разработают дорожную карту по развитию молочного животноводства. Сейчас регион обеспечивает себя продукцией не более чем на 55%, сообщили участники рабочей группы, сформированной во вторник в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы.

Производителям и переработчикам требуется 

22 марта 2017, 11:46
В Самарской области собран максимальный почти за 20 лет урожай зерновых

В Самарской области собран максимальный почти за 20 лет урожай зерновых

Хлеборобы региона намолотили 2 миллиона 115 тысяч тонн. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Самарской области Алексей Попов. Это лучший сбор с 1997 года. Но тогда площадь посевов была больше.
3 ноября 2016, 11:27
Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских аграриев с рекордным урожаем зерновых

Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских аграриев с рекордным урожаем зерновых

Обращение
Губернатора Самарской области  Н.И. Меркушкина
к работникам сельского хозяйства в связи
с рекордным урожаем зерновых
 
Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса
Самарской области!
 
В этом году в нашей губернии ожидается рекордный урожай зерна за последние 15 лет 
29 августа 2016, 03:33
Самарские аграрии бьют урожайные рекорды

Самарские аграрии бьют урожайные рекорды

По планам властей, закрома губернии должны пополнить 2 миллиона 100 тысяч тонн зерна. Об этом рассказал "ТЕРРЕ" в эксклюзивном интервью глава регионального минсельхоза. Основные полевые работы рассчитывают закончить до конца августа.
 
Алексей Попов, заместитель председателя правительства Самарской области - 

19 августа 2016, 06:02
Ученые: Цельное зерно может снизить риск ранней смерти

Ученые: Цельное зерно может снизить риск ранней смерти

Американские исследователи выявили взаимосвязь между вероятностью раннего ухода человека из жизни и количеством потребляемого им цельного зерна. Как свидетельствуют результаты их работы, значительно уменьшить риск смерти от онкологии и сердечно-сосудистых недугов вполне реально, если в течение дня употреблять в пищу 

14 июня 2016, 01:21
Субсидии для аграриев из южных районов Самарской области вырастут в 1,5 раза

Субсидии для аграриев из южных районов Самарской области вырастут в 1,5 раза

Самарские аграрии в этом году получат субсидии по новому принципу. Так называемую «несвязанную поддержку» выплатят с учетом климатических особенностей района и уровня плодородия почв. Если раньше всем сельхозпроизводителям области за каждый засеянный гектар перечисляли 561 рубль, то теперь для землевладельцев 

7 марта 2014, 12:38
В России начнут выращивать генно-модифицированное зерно

В России начнут выращивать генно-модифицированное зерно

С 1 июля следующего года в России официально разрешат выращивать генно-модифицированные организмы. Если учесть, что процесс регистрации семян может занять пару лет, первый урожай трансгенного зерна, сои, картофеля или сахарной свеклы стоит ждать в 2016 году.

Обычно с помощью генетики меняют 

16 декабря 2013, 03:02
Чужие гены

Чужие гены

В России разрешили сеять генно-модифицированные зерновые - это следует из принятого 23 сентября постановления правительства № 839, заявил на конференции «Агрохолдинги России» начальник отдела исследования рынков компании Bunge (один из крупнейших в мире производителей подсолнечного масла) Олег Суханов. Решение вступает 

10 декабря 2013, 11:17
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна