Решение, которое может стимулировать агропромышленный комплекс Самарской области, принято правительством Турции. Импорт отечественной пшеницы в эту страну теперь будет вестись без ограничений.
Напомним, в марте турецкие власти приостановили выдачу лицензий на беспошлинный ввоз на свою территорию российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла. В прошлом году на Турцию и Египет в совокупности приходилось до 25% российского импорта зерновых. Между тем 63-й регион в прошлом году поставил рекорд за последние 20 лет по сбору зерновых - 2 миллиона 200 тонн, турецкий рынок сбыта может рассматриваться как перспективный.
Алексей Попов, вице-губернатор - министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области: «Под урожай текущего года активно проведена подготовка 1 миллиона 100 тысяч гектаров, что соответствует уровню прошлого года. Соответственно, общая посевная площадь на 2017 год составит более 2 миллионов гектаров. Принимаются усилия по включению в оборот земель, в том числе за счет ранее неиспользуемой пашни».
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