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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Олимпийские чемпионы стали свидетелями матча в самарской колонии

Двукратные олимпийские чемпионы, хоккеисты Борис Майоров и Борис Михайлов оказались в самарской исправительной колонии №6. Как выяснилось, попасть туда можно не только в наказание за преступление. Легенды советского спорта стали почетными гостями ледового поединка между заключенными и командой «Фрегат», выступающей 

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Известный хоккейный тренер Геннадий Цыгуров умер в Тольятти

Известный хоккейный тренер Геннадий Цыгуров умер в Тольятти

В среду, 14 декабря, в Тольятти на 75-м году жизни скончался Геннадий Федорович Цыгуров, известный советский и российский тренер, работавший в том числе в тольяттинском хоккейном клубе «Лада». Под его руководством автозаводцы стали чемпионами России и завоевали Кубок Европы.

«В последние 

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В Самаре построят пятую очередь набережной

В Самаре построят пятую очередь набережной

В Самаре появится пятая очередь набережной - от улицы Вилоновской до спортивного комплекса ЦСК ВВС. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Департамента градостроительства. Ведомство предлагает внести изменения в разрешительную документацию по подготовке проекта планировки и межевания территории участка. Это необходимо 

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В Самаре хоккеисты ЦСК ВВС не получают зарплату пять месяцев

В Самаре хоккеисты ЦСК ВВС не получают зарплату пять месяцев

Самарские хоккеисты из ЦСК ВВС не получали зарплату на протяжении 5-ти месяцев. Областное министерство труда сообщило, что уже в ближайшее время им выплатят сразу все сумму. Сумма долга не называется. В самарском клубе финансовые проблемы объясняют тем, что федерация хоккея 

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Новым главным тренером ЦСК ВВС стал вице-президент клуба Сергей Сошников

Новым главным тренером ЦСК ВВС стал вице-президент клуба Сергей Сошников

Во вторник, 15 декабря, в самарском хоккейном клубе ЦСК ВВС назначили нового главного тренера. Вместо ушедшего Владимира Шиханова пост занял 47-летний вице-президент клуба Сергей Сошников.

Напомним, информация об уходе Шиханова появилась в начале декабря. После этого он получил 
16 декабря 2015, 10:58
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