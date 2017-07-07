Самарский клуб ЦСК ВВС заявлен на чемпионат Высшей хоккейной лиги. Такое решение было принято на заседании организационного комитета второй по значимости лиги российского хоккея. Финансирование будет вестись на средства бюджета Самарской области и спонсоров в соотношении 50 на 50, причем состязания ВХЛ не потребуют увеличения объемов субсидий, отмечается в сообщении регионального кабмина. В связи с реконструкцией Дворца спорта в Самаре домашние матчи ЦСК ВВС будет проводить в спорткомплексе «Кристалл» поселка Мехзавод. От ВХЛ уже получено соответствующее разрешение. Тренировочной площадкой клуба стал ФОК «Маяк». В предстоящих соревнованиях выступят 29 команд, включая по 2 из Китая и Казахстана. Регулярный чемпионат ориентировочно стартует в начале сентября.
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