10
01
05
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
   888888   .d88888b.             888                                    
     "88b  d88P" "Y88b            888                                    
      888  888     888            888                                    
      888  888     888  888  888  888  888   .d88b.    .d88b.   888  888 
      888  888     888  `Y8bd8P'  888 .88P  d88P"88b  d88P"88b  888  888 
      888  888 Y8b 888    X88K    888888K   888  888  888  888  Y88  88P 
      88P  Y88b.Y8b88P  .d8""8b.  888 "88b  Y88b 888  Y88b 888   Y8bd8P  
      888   "Y888888"   888  888  888  888   "Y88888   "Y88888    Y88P   
    .d88P         Y8b                            888       888           
  .d88P"                                    Y8b d88P  Y8b d88P           
 888P"                                       "Y88P"    "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре служителя церкви задержали за кражу четырех машин

В Самаре служителя церкви задержали за кражу четырех машин

Служитель самарской церкви стал фигурантом уголовного дела о краже автомобилей. По версии силовиков, 57-летний мужчина похитил четыре автомобиля и сдал их на металлолом.

К полицейским обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что машины были ему доверены на хранение. Он договорился со знакомым 

28 июля 2017, 09:09
Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице

Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице

Самарские полицейские установили мать новорожденной девочки, которую 27 июля на улице нашел житель села Малая Царевщина. Девушке 21 год, у нее есть еще один ребенок – четырехлетний сын.

«По данным полицейских, девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. 
28 июля 2017, 03:19
Сызранец протрезвел после застолья и превратился в

Сызранец протрезвел после застолья и превратился в "доносчика лжи"

Курьезный случай произошел в Сызрани. Полицейским поступило заявление об угоне автомобиля у 27-летнего местного жителя. Якобы он ночью припарковал машину рядом с домом по проспекту Гагарина, а утром она исчезла.

Полицейские приступили к поискам. Выяснилось, что машину никто не угонял. Накануне 

28 июля 2017, 02:27
Под Самарой нашли оставленную кем-то жизнь

Под Самарой нашли оставленную кем-то жизнь

В Красноярском районе спасен новорожденный малыш, найденный прямо на улице. Это случилось в селе Малая Царевщина. Младенец, завернутый в махровое полотенце, лежал у дерева, в 70 метрах от дороги. В четверг. 27 июля, около восьми утра его обнаружил местный житель, 
27 июля 2017, 02:58
Самарские полицейские создали квест со стрельбой и рукопашными поединками

Самарские полицейские создали квест со стрельбой и рукопашными поединками

Сотрудник областного МВД Ольга Шелест рассказала, что в прошедшие выходные в самарском выставочном центре «Экспо-Волга» состоялся удивительный полицейский квест-марафон «Пусть всегда буду я!». Примерить бронежилет, пострелять в электронном тире, сдать экзамен на знание правил дорожного движения, познакомиться с азами 
19 июля 2017, 09:46
В Самаре вычислят всех таксистов-нелегалов

В Самаре вычислят всех таксистов-нелегалов

Минтранс Самарской области и сервис «Яндекс.Такси» договорись о партнерстве. Стороны будут заниматься развитием в регионе цивилизованного рынка такси. Проект направлен на формирование прозрачности оказания услуг таксомотор­ных перевозок и подготовку отрасли к наплыву туристов в Самару во время предстоящего ЧМ-2018, говорится 

18 июля 2017, 12:50
Добро пожаловать: В России впервые появится миграционный кодекс

Добро пожаловать: В России впервые появится миграционный кодекс

Как информируют российские агентства со ссылкой на замминистра внутренних дел Александра Горового, до конца 2017-го ведомство проведет ревизию миграционных законов. После этого будет разработан миграционный кодекс.
Сейчас число трудовых мигрантов в Российской Федерации снижается. Об этом говорит статистика Института социального 

14 июля 2017, 11:06
МВД упростило правила регистрации транспортных средств

МВД упростило правила регистрации транспортных средств

С сегодняшнего дня вступает в законную силу приказ МВД, упрощающий правила регистрации транспортных средств. В частности, теперь процедура не требует предъявления полиса ОСАГО. Получение сведений о нем подразумевается в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия, поясняют в полиции.
Также отныне на 

10 июля 2017, 11:20
Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»

Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»

После резонансной трагедии с автобусом Самара – Ижевск в МВД России пообещали создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. В ведомстве приводят статистику: за 2016 год аварий с участием автобусов стало больше на 63 процента, число погибших в них - на 
6 июля 2017, 12:31
Областной Минтранс вернулся к идее реконструкции участка проспекта Кирова до Заводского шоссе

Областной Минтранс вернулся к идее реконструкции участка проспекта Кирова до Заводского шоссе

Сейчас на въезде в город со стороны Кировского моста стоять приходится долго. Шестиполосное сооружение упирается в узкую проезжую часть проспекта Кирова - тут всего 2 полосы.  Между тем стоимость строительства Кировского мостового перехода составила порядка 12 миллиардов рублей. Его пропускная 

27 июня 2017, 03:26
Главе самарского минтранса передают «привет» из Чапаевска

Главе самарского минтранса передают «привет» из Чапаевска

Суд обязал региональное министерство транспорта и автомобильных дорог отремонтировать 3-километровый участок дороги Самара-Волгоград-Чапаевск. Об этом сообщает областная прокуратура. Исковое заявление было подано после того, как чапаевская прокуратура совместно с местным отделом ГИБДД проверила состояние магистрали. В результате были выявлены дефекты 

20 июня 2017, 11:38
Самарцы выберут новое украшение для Загородного парка

Самарцы выберут новое украшение для Загородного парка

Минтранс Самарской области объявил голосование по определению типа благоустройства зеленой зоны на улице Ново-Садовой напротив входа в Загородный парк. Ведомство предлагает самарцам выбрать один из пяти вариантов: альпийская горка, декоративный мостик для влюбленных, свадебное дерево, стальная беседка или обычная клумба. 
7 июля 2016, 01:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна