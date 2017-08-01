Областному главку полиции не удал Областному главку полиции не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной минтранс зарезервировал его в числе прочих под строительство магистрали Центральной.
Речь идет о территории общей площадью около 6 тысяч квадратных метров в 2015-м году переданной правоохранителям в бессрочное пользование. На нем также находится двухэтажное здание по адресу: улица Советской Армии, 166а – там расположен автосервис.
В апреле этого года областное ГУ МВД обратилось в арбитражный суд с требованием отменить приказ минтранса, а также исключить спорный участок из проекта строительства магистрали Центральной.
Служители Фемиды посчитали что во-первых, речь идет не об изъятии земельного участка, а о его резервировании под возможное использование, во-вторых, спорная территория не находится в собственности у полиции, а лишь в пользовании. Поэтому в иске отказали. Апелляционная инстанция поддержала решение своих коллег.
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