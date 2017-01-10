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Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Приговоренному к пожизненному лишению свободы за убийство 22 женщин экс-милиционеру из Ангарска предъявили новое обвинение еще по 25 эпизодам. Об этом сегодня информирует ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по Иркутской области. Таким образом, 52-летний Михаил Попков обвиняется в 

10 января 2017, 03:19
Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей

Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей

По сведениям Координационного центра национального домена Сети (КЦ), в России зафиксировано более 6,4 млн доменных имён .ru и .рф. Из них реальную опасность несут страницы порядка 370 тыс. ресурсов, рассказал "Известиям" представитель компании "Яндекс". По его словам, ежедневно выявляется 3–4 

10 января 2017, 10:13
Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Еще один был тяжело ранен и скончался в больнице. Это статистика за 8 дней января. Все конфликты произошли на бытовой почве.
Пожары за новогодние праздники унесли жизни шестерых. Из 54 случаев возгораний большинство произошло в жилом секторе. Сгорело 14 автомобилей.

9 января 2017, 05:44
В Самаре осудили организатора финансовой пирамиды, обманувшего пенсионеров

В Самаре осудили организатора финансовой пирамиды, обманувшего пенсионеров

Кировский районный суд Самары вынес приговор Дмитрию Кузьмину, которого обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, в феврале два года назад мужчина создал финансовую пирамиду - компанию «Элит-Инвест». До января прошлого года под видом инвестиционной деятельности привлекал деньги физических лиц, обещая 

30 декабря 2016, 04:59
Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей

Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей

Компания «Самара-Авто» выиграла судебный спор у инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Предприниматели обратились в областной арбитраж с требованием признать недействительным решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.

По мнению фискалов, компания была должна бюджету 18,5 миллионов рублей 

29 декабря 2016, 05:18
Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы

Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы

Сегодня Самарский районный суд областной столицы продлил срок ее отстранения от полномочий до конца расследования без указания конкретной даты. Как уже сообщала ТЕРРА, топ-менеджера вместе с главным инженером завода Сергеем Тюлевиным подозревают в превышении полномочий.
По версии следствия, в период 

29 декабря 2016, 02:21
Серийный педофил осужден в Жигулевске

Серийный педофил осужден в Жигулевске

46-летнего Сергея Воронина признали виновным в совершении 64 преступлений сексуального характера в отношении детей. По версии следствия, в период с 2009 по 2011 годы мужчина снял в порно 13 подростков.
28 декабря 2016, 12:19
Директора самарской финансовой пирамиды предложили отправить за решетку на 9 лет

Директора самарской финансовой пирамиды предложили отправить за решетку на 9 лет

Директора финансовых пирамид "Гелиос" и "Арго" Юлию Жильцову обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, она брала займы у населения под 78 % годовых. На деле - ни процентов, ни основной суммы долга 125 вкладчиков так и не получили. Общий размер 

23 декабря 2016, 06:06
Светлану Лада-Русь подозревают в создании НКО, посягающей на личность и права граждан

Светлану Лада-Русь подозревают в создании НКО, посягающей на личность и права граждан

В отношении лидера ликвидированной партии "Воля" Светланы Лада-Русь, более известной как Пеунова, начато еще одно расследование. Теперь ее подозревают в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По этой статье дело возбуждено впервые в России.
Отметим, что политику 

22 декабря 2016, 04:27
Заведено уголовное дело о хищении почти 27 миллионов рублей из

Заведено уголовное дело о хищении почти 27 миллионов рублей из "Фиа-банка"

Накануне стало известно, что тольяттинские полицейские завели уголовное дело  о хищении почти 27 миллионов рублей из "Фиа-банка". Статья -  "мошенничество в особо крупном размере". По данным прокуратуры автограда, деньги вывел некий  предприниматель, находившийся в сговоре с сотрудниками кредитного учреждения.
По 

7 декабря 2016, 12:17
В Сбербанке рассказали о новом способе хищения денег из банкоматов

В Сбербанке рассказали о новом способе хищения денег из банкоматов

СМИ сообщили об очередном способе хищения средств из банкоматов. О мошеннической схеме под названием drilled box журналистам рассказал зампред банка Станислав Кузнецов.
В определенных марках банкоматов преступники просверливают небольшую дырочку, через которую особым образом выкачивают деньги. Как утверждается, так злоумышленники 

19 октября 2016, 11:58
Житель Сызрани поджег машину знакомого из-за ссоры

Житель Сызрани поджег машину знакомого из-за ссоры

33-летний житель Сызрани совершил поджог автомобиля ВАЗ-2107, чтобы отомстить своему 55-летнему знакомому после ссоры. Инцидент случился на проспекте 50 лет Октября. Потерпевший оценил ущерб в 20000 рублей.
По версии полицейских, мужчины находились дома у хозяина машины. По неизвестной причине между 

10 сентября 2016, 10:27
В Оренбуржье деньги на строительство дорог ушли на московские счета

В Оренбуржье деньги на строительство дорог ушли на московские счета

По сообщениям региональных средств массовой информации, в Оренбуржье при строительстве дорог пропали 10 миллионов рублей. Как отмечается, компания, выигравшая тендер, недодала субподрядчикам именно эту сумму. Средства были переведены в аффилированную столичную организацию и обналичены.
Эта история началась летом 2013 года, 
17 февраля 2016, 05:17
В России появился новый вид хищений с банковских карт

В России появился новый вид хищений с банковских карт

Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт, оснащенных технологиями бесконтактной оплаты товаров, путем перехвата сигналов с помощью специальных устройств. Суть схемы похожа на способ взлома угонщиками электрозамков автомобилей. Кражи происходят в транспорте, на рынке, в магазине... Момент воровства 
22 января 2016, 01:26
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