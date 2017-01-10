Компания «Самара-Авто» выиграла судебный спор у инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Предприниматели обратились в областной арбитраж с требованием признать недействительным решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.

По мнению фискалов, компания была должна бюджету 18,5 миллионов рублей …