Промышленный районный суд Самары вынес приговор по делу о махинациях с бюджетными деньгами. На скамье подсудимых - директор компании «Алгоритм» Роман Разливанов и директор фирмы «Оверхол Строй-маркет» Галина Варфоломеева.
По версии следствия, три года назад фирма Разливанова выиграла конкурс и подписала договор на установку 300 общедомовых счетчиков в многоэтажках Новокуйбышевска с некоммерческой организацией «Фонд капремонта». Получила аванс - 10 миллионов рублей. В 2014 году предприниматель предложил Варфоломеевой, руководителю аффилированной ему компании, принять участие в конкурсе на закупку этих счетчиков. Последней удалось выиграть торги, и фонд перечислил ей 53 миллиона рублей. Однако ни один из бизнесменов условия договора не выполнил.
Судья приговорил Разливанова за мошенничество к 5 годам лишения свободы, а его бизнес-партнера за пособничество в мошенничестве - к двум годам заключения.
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