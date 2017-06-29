Эксперты ООН: Пестициды уничтожают не только насекомых, но и людей Пестициды, которыми обрабатывают различные растительные культуры для уничтожения вредных насекомых, могут также убивать людей. Об этом сказали специалисты ООН в своем недавнем докладе.

Как утверждают эксперты, элементы пестицидов аккумулируются в воде, почве, продуктах, а далее и в человеческом организме. В …