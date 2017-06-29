Тракторы «Кировец» с автоматической коробкой передач придут в Самарскую область. Накануне подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Петербургским тракторным заводом. Это единственный в стране производитель мощных колесных машин для сельского хозяйства, работающий уже 55 лет. Соглашение направлено на реализацию госпрограммы по развитию и регулированию рынков сельхозпродукции, рассчитанной до 2020 года для модернизации аграрного сектора губернии. Дочернее производство акционерного общества – «Кировский завод» - выпускает восемь модификаций тракторов и 17 видов дорожно-строительных и спецмашин. В прошлом году самарские аграрии приобрели 100 «Кировцев», в текущим планируют купить еще 115.
Петербургский тракторный завод в 2016-м поставил рекорд, впервые за 20 лет выпустив 2 тысячи 352 единицы техники. Он завоевал 20% мирового, 70% российского и 90% казахского рынка в категории машин мощностью свыше трехсот лошадиных сил, предоставляя при этом гарантийно-сервисную поддержку. В случае поломки дилеры обязаны восстановить трактор не более чем через двое суток после обращения.
В «Кировцах» теперь есть климат-контроль, водитель защищен от пыли и вибрации, улучшена эргономика машины. На заводе впервые разработана автоматическая трансмиссия для тракторов, серийное производство которых начнется в следующем году.
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