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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Где деньги зарыты: блогер предложил запустить проект «Самарский гектар»

Где деньги зарыты: блогер предложил запустить проект «Самарский гектар»

Блогер Сергей Игуменов предложил включить Самарскую область во всероссийский проект "Дальневосточный гектар" и разработать систему гарантированных закупок производимой новыми домохозяйствами продукции. "Издревле люди селились вдоль рек и жили тем, что возделывали плодородную землю. А что теперь? Теперь вся областная 
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Эксперты ООН: Пестициды уничтожают не только насекомых, но и людей

Пестициды, которыми обрабатывают различные растительные культуры для уничтожения вредных насекомых, могут также убивать людей. Об этом сказали специалисты ООН в своем недавнем докладе.
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В блогах: в Самаре трактор снегом потушил горящий автомобиль

В блогах: в Самаре трактор снегом потушил горящий автомобиль

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В Уфе трактор перевернулся при уборке снега

В Уфе трактор перевернулся при уборке снега

Весьма нетипичное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Башкирии с участием трактора. Тяжелая машина перевернулась при уборке снега на улице Кировоградской.
Сделанные очевидцами аварии снимки были размещены в Сети и вызвали волну обсуждения со стороны пользователей. Кабина трактора упала на бок, 

30 января 2017, 01:07
Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Вчера, 7 января, автомобилистка из Самарской области с двумя детьми попала в аварию на заснеженной дороге в Пензенской области. Её «Шевролет Круз» съехал в кювет и оказался заблокирован в сугробе, пишут очевидцы в сообществе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

«Возвращались 
8 января 2017, 02:57
Путин: «В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов»

Путин: «В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов»

Владимир Путин призвал дать регионам больше самостоятельности в распределении субсидий в сфере АПК. Об этом президент России заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию 1 декабря. При этом ответственность региональных властей за эффективное использование бюджетных средств тоже должна возрасти, подчеркнул 
1 декабря 2016, 03:23
Под Самарой 18-летняя девушка на иномарке пострадала в ДТП с трактором

Под Самарой 18-летняя девушка на иномарке пострадала в ДТП с трактором

В Самарской области произошло ДТП, в котором пострадала 18-летняя девушка, ехавшая на иномарке. Авария случилась на территории Сергиевского района в понедельник, 7 ноября. На 1118-м километре трассы «М-5» столкнулись автомобиль Lifan и трактор «Беларус» с прицепом. Легковушкой управлял 23-летний парень, 
8 ноября 2016, 03:11
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