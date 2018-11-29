С 13 ноября около учреждений культуры в центре Самары действует новая схема движения транспорта. Это сделано для удобства гостей филармонии, драмтеатра, а также театра оперы и балета.
Знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца» убраны на следующих участках:
около театра оперы и балета - по ул. Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской;
около театра драмы им. Горького - по ул. Фрунзе от Вилоновской до Шостаковича;
около филармонии - на по ул. Фрунзе от Некрасовской до Л.Толстого.
При этом отмечается, что на других участках данных улиц знаки ограничения парковки продолжают действовать.
Водителей просят внимательно выбирать места для парковки и обращать внимание на требования знаков дорожного движения.
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