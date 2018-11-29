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Стоимость проезда в общественном транспорте Самары повысится до 28 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Самары повысится до 28 рублей

Администрация городского округа Самары готовит проект постановления о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 28 рублей. Соответствующий документ разместили на сайте мэрии. 

Официально в постановлении говорится о повышении стоимости проезда до 29 рублей, однако для всех пассажиров будут действовать льготы, благодаря которым цена билета снижается на 1 рубль. Изменение тарифов затронет 

29 ноября 2018, 07:11
В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34

В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34

Департамент принял решение продлить время работы автобусного маршрута №34. Это было сделано после многочисленных обращений граждан. От площади Революции последний рейс будет отправляться в 22:55 в будние дни и в 22:35 в выходные.

Вечернее расписание на рабочие дни выглядит следующим образом: 

14 ноября 2018, 11:22
104 миллиона рублей выделят на проект реконструкции драмтеатра в Самаре

104 миллиона рублей выделят на проект реконструкции драмтеатра в Самаре

Власти города ищут подрядчика, который займется проектом реконструкции Театра драмы имени Горького. На это готовы выделить 104 миллиона рублей. Документация должна быть готова к концу 2019 года.

Известно, что в проекте должно быть предусмотрено создание нового входа со стороны сквера имени 

14 ноября 2018, 10:10
Правительство Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта

Правительство Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта

Минтранс Дании решил признать собачьи упряжки официальным видом транспорта. В связи с этим, с 1 января 2019 года они смогут ездить по автодорогам наравне с остальными участниками движения. При этом отмечается, что собаки могут перевозить не только сани, но и 
13 ноября 2018, 03:26
«Маршрутки» номер 1 и 210 перестали ездить в Самаре

«Маршрутки» номер 1 и 210 перестали ездить в Самаре

С 29 октября в Самаре прекратили ездить маршрутные такси №1 и №210. Сделано это было по инициативе перевозчиков без уведомления профильного департамента. Для того, чтобы компенсировать отсутствие машин на линиях, было принято решение выделить дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах

Так, на 

30 октября 2018, 10:54
Стало известно, когда начнется реконструкция театра Драмы в Самаре

Стало известно, когда начнется реконструкция театра Драмы в Самаре

Новый сезон в Самарском академическом театре драмы имени Горького начнется 21 сентября. Однако, как рассказал во время встречи с труппой  врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, реконструкция театра в ближайшее время не планируется. В следующем году должен быть разработан 
10 сентября 2018, 09:25
В Сызрани водитель джипа разрушил крыльцо Драматического театра

В Сызрани водитель джипа разрушил крыльцо Драматического театра

Наезд иномарки на крыльцо Сызранского Драматического театра имени Алексея Толстого запечатлели камеры видеонаблюдения.

Как пишет КТВ-Луч, в ночь с 16 на 17 августа камеры видеонаблюдения, установленные на здании театра, запечатлели неоднозначный эпизод. Так, водитель джипа (предположительно, марки Тойота) совершил 
18 августа 2017, 11:27
Фестиваль искусств стартует в Самаре 1 октября

Фестиваль искусств стартует в Самаре 1 октября

1 октября в Самаре в филармонии откроется фестиваль искусств «Самарская осень - 2016». В программе - серия концертов классической, народной, джазовой, симфонической, камерной, инструментальной и вокальной музыки. Предусмотрены литературные и хореографические постановки. В этом году «Самарскую осень» посвятят юбилеям композиторов: 

30 сентября 2016, 12:59
Госфинконтроль уличил самарский драмтеатр в нарушении расходования бюджетных средств

Госфинконтроль уличил самарский драмтеатр в нарушении расходования бюджетных средств

Самарский академический театр драмы уличили в нарушениях при расходовании бюджетных средств. Проверку провел областной Госфинконтроль. Выяснилось, что неэффективно использован почти миллион рублей. 118 тысяч пошли на генеральную уборку квартиры, переданной одному из работников театра. 160 тысяч получила Александра Гвоздкова, дочь 
7 октября 2015, 05:47
В Самаре открыли барельеф, посвященный Фёдору Шаляпину

В Самаре открыли барельеф, посвященный Фёдору Шаляпину

На стене здания государственной филармонии в Самаре появился барельеф, посвященный знаменитому русскому басу Фёдору Шаляпину. Точнее, его единственному концерту, который состоялся в нашем городе более ста лет назад - в сентябре 1909 года. Шаляпин выступил в цирке «Олимп», на месте 
23 сентября 2015, 09:26
В Самаре откроют барельеф в честь Федора Шаляпина

В Самаре откроют барельеф в честь Федора Шаляпина

Сегодня, 21 сентября, в Самаре состоится открытие барельефа, который посвящен единственному сольному концерту Федора Шаляпина в Самаре.

Мероприятие состоится около здания Самарской государственной филармонии в 17:30. Над барельефом работал известный самарский скульптор Николай Куклев. Он известен как один из 
21 сентября 2015, 11:24
В Самару прибыли 5-кратные обладатели Грэмми - The Swingle Singers

В Самару прибыли 5-кратные обладатели Грэмми - The Swingle Singers

Сегодня в филармонии даст концерт легендарный коллектив The Swingle Singers. Мировую славу ансамблю принес дебютный альбом Jazz Sebastian Bach, выпущенный в 1963 году. Уникальное исполнение музыки самых разных жанров без инструментального сопровождения не перестает удивлять слушателей всего мира.

The Swingle Singers 

29 октября 2014, 01:47
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