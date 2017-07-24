Что самарские заключенные будут выпускать для ЧМ-2018? В ГУФСИН по Самарской области объявили о запуске производства продукции в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Согласно сообщению ведомства, в проекте задействованы колонии №6, 10 и 13. Там будут выпускать металлические ограждения для внутридомовых территорий, цветочные …