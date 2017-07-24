Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с вице-губернатором Александром Фетисовым, главой регионального минстроя Александром Баландиным и главой Самары Олегом Фурсовым. Темой совещания стала подготовка к ЧМ-2018, до начала которого осталось меньше года. Глава региона поставил задачу максимально ускорить строительные и ремонтные работы.
«Работы еще очень много. Летом необходимо максимально выполнить основные, особенно земляные и по благоустройству. Все силы должны быть брошены на это», - подчеркнул Николай Меркушкин.
Олег Фурсов сообщил о начале демонтажа старого асфальта на площади Куйбышева. Будет отремонтирован парк Металлургов, Струковский сад, четвертая очередь набережной и другие знаковые объекты Самары. Ремонт городских дорог, по словам градоначальника, идет с опережением графика.
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