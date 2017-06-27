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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Самарских чиновников выселят из бывшей коммуналки на улице Фрунзе

Самарских чиновников выселят из бывшей коммуналки на улице Фрунзе

Уже в декабре в Самаре распахнет свои двери Дом-музей легендарного советского режиссера Эльдара Рязанова. Расположится он по адресу: улица Фрунзе,120. Именно там провел первые годы своей жизни будущий создатель многих киношедевров. В самом скором времени там должна стартовать реконструкция помещений. 
27 июня 2017, 09:42
Самарские полицейские вооружатся учебниками и словарями

Самарские полицейские вооружатся учебниками и словарями

В Самаре к ЧМ-2018 полицейских, экскурсоводов и водителей подготовят к общению с иностранцами, пишет «Самарская газета». Слушателям курсов предстоит освоить сравнительно небольшой объем знаний. После обучения они смогут по-простому объясниться с гостями, посоветовать для посещения культурные объекты и достопримечательности или 

27 июня 2017, 09:31
В преддверии ЧМ-2018 сельские районы области ждут иностранных туристов

В преддверии ЧМ-2018 сельские районы области ждут иностранных туристов

В преддверии Чемпионата Мира по футболу 2018 года ряд сельских районов Самарской области готовятся принять туристов, как из российских регионов, так и из-за рубежа.
Туристы, решившие добраться до самарской глубинки, увидят и узнают много интересного. Например, в Исаклинском районе много 

26 июня 2017, 01:05
Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

В Самарской области планируется развитие системы видеофиксации. До конца года  в регионе будет установлено около пятисот новых камер наблюдения. В Самаре они появятся на Московском шоссе, улице Ново-Садовой и в районе нового стадиона для ЧМ-2018, сообщили в региональном правительстве. По 

23 июня 2017, 11:15
Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018

Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018

Фонд капитального ремонта Самарской области обнародовал в «Самарской газете» список ста первых домов, которые отремонтируют к ЧМ-2018. Речь идет о ремонте фасадов и кровли зданий, которые расположены на гостевых туристических маршрутах. Отметим, всего планируют обновить 238 домов.

г. 
21 июня 2017, 07:14
Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность

Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность

Участникам приоритетных правительственных проектов в ближайшее время придется подтвердить свою квалификацию. До конца этого месяца чиновники и работники госкорпораций должны пройти тестирование по проектному управлению, рассказывают отечественные информагентства.
Проваливших экзамен на профпригодность пошлют на пересдачу. Также может быть рассмотрен вопрос 

9 июня 2017, 11:06
Чиновница из Тольятти ищет плетку, наручники и маску

Чиновница из Тольятти ищет плетку, наручники и маску

«Умоляю Вас!!! Не проходите мимо, а прочитайте текст, - обращается к подписчикам пользователь ВК Анастасия Н, указывающая на своей странице, что проживает в Тольятти и якобы работает в местном Территориальном отделе Управления одного из надзорных ведомств по Самарской области.  – 
22 мая 2017, 07:03
Губернатор проконтролирует доходы подчиненных

Губернатор проконтролирует доходы подчиненных

Доходы чиновников, депутатов  и их ближайших родственников губернатор Николай Меркушкин теперь будет контролировать лично. Если Губернская дума поддержит эту идею, проверять подлинность деклараций  будет областной департамент правопорядка и противодействия коррупции. В случае выявления нарушений чиновника смогут привлечь  к дисциплинарной ответственности 

17 мая 2017, 11:06
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