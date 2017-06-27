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Самарских чиновников выселят из бывшей коммуналки на улице Фрунзе
Уже в декабре в Самаре распахнет свои двери Дом-музей легендарного советского режиссера Эльдара Рязанова. Расположится он по адресу: улица Фрунзе,120. Именно там провел первые годы своей жизни будущий создатель многих киношедевров. В самом скором времени там должна стартовать реконструкция помещений. …
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27 июня 2017, 09:42
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Самарские полицейские вооружатся учебниками и словарями
В Самаре к ЧМ-2018 полицейских, экскурсоводов и водителей подготовят к общению с иностранцами, пишет «Самарская газета». Слушателям курсов предстоит освоить сравнительно небольшой объем знаний. После обучения они смогут по-простому объясниться с гостями, посоветовать для посещения культурные объекты и достопримечательности или …
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27 июня 2017, 09:31
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В преддверии ЧМ-2018 сельские районы области ждут иностранных туристов
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26 июня 2017, 01:05
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Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения
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23 июня 2017, 11:15
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Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018
Фонд капитального ремонта Самарской области обнародовал в «Самарской газете» список ста первых домов, которые отремонтируют к ЧМ-2018. Речь идет о ремонте фасадов и кровли зданий, которые расположены на гостевых туристических маршрутах. Отметим, всего планируют обновить 238 домов.
г. …
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21 июня 2017, 07:14
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Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность
Участникам приоритетных правительственных проектов в ближайшее время придется подтвердить свою квалификацию. До конца этого месяца чиновники и работники госкорпораций должны пройти тестирование по проектному управлению, рассказывают отечественные информагентства.
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9 июня 2017, 11:06
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Чиновница из Тольятти ищет плетку, наручники и маску
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22 мая 2017, 07:03
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Губернатор проконтролирует доходы подчиненных
Доходы чиновников, депутатов и их ближайших родственников губернатор Николай Меркушкин теперь будет контролировать лично. Если Губернская дума поддержит эту идею, проверять подлинность деклараций будет областной департамент правопорядка и противодействия коррупции. В случае выявления нарушений чиновника смогут привлечь к дисциплинарной ответственности …
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17 мая 2017, 11:06