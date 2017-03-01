В социальных сетях набирает популярность видео проекта АнтиоGoa. Это клип на песню «Мама без Инстаграма». В клипе показано, на что готовы пойти девушки ради красивых селфи, чтобы выглядеть успешными и счастливыми.

Участницы проекта – две девушки из Тольятти Анфиса Кондрашова и …