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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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В Самаре проходит благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей

В Самаре проходит благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей

Сейчас в театре "Самарская площадь" идет благотворительный аукцион. На кону 20 лотов - работы людей с ограниченными возможностями, выполненные в технике квиллинг, вязаные и капроновые игрушки, куклы-Тильда, вышивка, картины из кожи и шерсти. Гости и участники - бизнесмены, чиновники и 

1 марта 2017, 05:35
Топ-новости: награждение премией «Оскар - 2017», задержание террориста и гибель детей в Самарской области

Топ-новости: награждение премией «Оскар - 2017», задержание террориста и гибель детей в Самарской области

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в понедельник, 27 февраля.

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28 февраля 2017, 11:03
В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото

В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото

В сети появились фотографии с места происшествия в Сызрани. 10-летний ребенок провалился в открытый канализационный колодец. Он был скрыт под лужей. Инцидент произошел в субботу, 25 февраля. По словам очевидцев, мальчик успел зацепиться за край колодца и смог выбраться.
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В Самарской области дети катались с горки и утонули в овраге с водой

В Самарской области дети катались с горки и утонули в овраге с водой

Самарские следователи начали проверку по факту гибели детей в селе Красные Ключи. Появились подробности об обстоятельствах трагедии. Установлено, что мальчики 9 и 10 лет катались с горки около оврага, заполненного водой. Ребята провалились под лед и утонули, сообщила пресс-служба СУ 
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В ДТП под Самарой пострадали 5 человек – ранены две 17-летние девушки

В воскресенье, 12 февраля, на 95 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись две иномарки. ДТП произошло около восьми часов вечера. Предположительно 39-летний водитель «Форда Фокуса» нарушил правила очередности проезда на регулируемом перекрестке, и столкнулся «Тойотой Камри», ехавшей по главной дороге. 

13 февраля 2017, 03:59
В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает областной следственный комитет.

 

По версии следователей, в ноябре 2016 года в родотделении Самарской горбольницы № 10 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов роженица скончалась. По 

23 января 2017, 10:47
В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

Самарские следователи завели уголовное дело по факту смерти молодой женщины после родов в родильном отделении городской больницы №10. Трагедия произошла в ноябре 2016 года. По версии следствия, трагедия случилась по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей.

Сообщается, что женщина 

23 января 2017, 05:27
Британские ученые рассказали о безопасных для родов днях недели

Британские ученые рассказали о безопасных для родов днях недели

Коллектив ученых из Англии установил, в какие дни недели женщине лучше всего рожать. В серии исследований участвовали около 1,5 млн человек.
По итогам наблюдений ученые определили, что день недели напрямую связан с протеканием процесса родов у представительниц прекрасного пола и 

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Мальчик с двумя головами родился в Мексике

Мальчик с двумя головами родился в Мексике

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Медики стационара, где появился необычный малыш, размышляют, как 

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Две девушки из Тольятти сняли смешное видео о секретах красивого селфи

Две девушки из Тольятти сняли смешное видео о секретах красивого селфи

В социальных сетях набирает популярность видео проекта АнтиоGoa. Это клип на песню «Мама без Инстаграма». В клипе показано, на что готовы пойти девушки ради красивых селфи, чтобы выглядеть успешными и счастливыми.

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1 декабря 2016, 05:14
В Самаре пожарные спасли двух девушек из горящего общежития

В Самаре пожарные спасли двух девушек из горящего общежития

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В Самаре в ДТП пострадали две девушки 18 и 19 лет

В Самаре в ДТП пострадали две девушки 18 и 19 лет

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Авария произошла в Красноглинском районе Самары. На дороге, ведущей к поселку Южный, столкнулись автомобили Nissan и «ВАЗ-2114». По версии полицейских, 31-летний 
20 сентября 2016, 02:40
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