Рождаемость в Самарской области планируют простимулировать за счет специальных выплат. Их планируют назначать за первенца матерям до 25 лет.
По статистике, в последнее время чаще всего женщины становятся матерями в 27-28 лет, отметили чиновники.
Предполагается, что новая мера соцподдержки поможет улучшить демографическую ситуацию в регионе. Точную сумму пока не определили. Предполагается, что выплата будет единовременной.
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Сообщается, что женщина …
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