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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
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На "Самарском электромеханическом заводе" прошел традиционный День донора

В этот раз в акции приняли участие около 50 человек. Отметим, подобные мероприятия постоянно проводятся по всей стране, на предприятиях и в вузах, по инициативе одной из крупнейших общественных организаций "Союза машиностроителей России".
Как говорят сотрудники областной станции переливания крови, 

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За право на обучение самарских чиновников английскому языку поборются сразу два местных вуза: педагогический и международный институт рынка. Конкурс на оказание этих образовательных услуг объявил городской департамент управделами администрации. «Пед» готов подготовить 25 представителей власти к чемпионату мира по футболу 

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Трагедия в Сызрани: в сгоревшем доме пенсионерки нашли трупы подростка и мужчины

В Сызрани началась доследственная проверка по факту обнаружения тела ребенка на месте пожара.  Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в субботу, 12 августа.  В частном доме в Монтерском переулке около пяти часов утра начался пожар. В тушении приняли участие 
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В Самаре на Ново-Садовой загорелся пассажирский автобус, есть видео

В Самаре на Ново-Садовой загорелся пассажирский автобус, есть видео

В понедельник, 14 августа, в Самаре на улице Ново-Садовой загорелся автобус. В социальной сети появилось видео с места происшествия. По словам очевидца, инцидент произошел рано утром в районе Барбошиной поляны, напротив дома №258 по улице Ново-Садовой. «Из-за чего он задымился, 
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Дом сгорел дотла: В Сызрани на пожаре погибли подросток и пенсионер

Дом сгорел дотла: В Сызрани на пожаре погибли подросток и пенсионер

Сегодня, 12 августа, в Сызрани случился крупный пожар в одном из частных домов.

Как передает ГУ МЧС по Самарской области, тревожный звонок на пульт дежурного поступил в 4:44. Во втором Монтерском переулке горел дом. Пламя охватило территорию площадью 100 
12 августа 2017, 03:51
Вырубили 18 миллионов: Самарская область отсудила у «Арго-Моторс» бывший лес

Вырубили 18 миллионов: Самарская область отсудила у «Арго-Моторс» бывший лес

Автосалон «Арго-Моторс» должен вернуть земли город­ских лесов в районе Сорокиных Хуторов в собственность Самарской области. Областной Арбитражный суд удовлетворил требо­вание прокурора региона и признал, что компания владела этой территорией незаконно. Владельцы автосалона приобрели лесной участок в период с 2009 по 

3 июля 2017, 04:44
Самарские леса будут спасать от пилильщика-ткача

Самарские леса будут спасать от пилильщика-ткача

С 15 мая по 4 июня в Самарской области проведут химическую обработку лесов от вредителя пилильщика-ткача  звездчатого, сообщает региональный Минлесхоз.
В первую очередь это коснется Кинельского, Ново-Буянского и Ставропольского лесничеств. Общая площадь обработки составит почти 8 тысяч гектаров. Ведомство убедительно просит 

15 мая 2017, 12:17
С 15 мая по 31 августа на территории Самары устанавливается особый противопожарный режим

С 15 мая по 31 августа на территории Самары устанавливается особый противопожарный режим

В связи с этим при наступлении 4-го и 5-го классов пожарной опасности вводятся ограничения на въезд автотранспорта и пребывание граждан в лесах, а также на проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков. Также запрещено применение пиротехнических изделий 

11 мая 2017, 11:21

"Лесной дозор" спасет от пожара

Эта поляна в 8 гектаров недалеко от Старой Бинарадки когда-то была плотно засажена соснами. Пожар 2010 года уничтожил их полностью. В рамках Всероссийского дня посадки леса сотни активных жителей области восстановили зеленые насаждения. Участие в акции принял и губернатор Самарской 

2 мая 2017, 05:55
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