ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщает, что с 18 по 24 августа 2017 г. по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс) в Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Елховском, Исаклинском, Нефтегорском, Сергиевском и Пестравском районах.
В Безенчукском, Волжском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Красноармейском, Похвистневском, Приволжском, Ставропольском, Сызранском, Хворостянском и Шигонском районах действует четвертый класс пожарной опасности.
В случае пожара нужно сообщить по телефону Региональной диспетчерской службы лесной охраны по Самарской области 8 (846) 231-00-63.
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