Жизнь на пепелище: в поселке Петра-Дубрава горят аварийные дома В поселке Петра-Дубрава Волжского района Самарской области один за другим горят аварийные дома. Причем происходит это не где-то на окраине, а прямо на центральной улице. Пламя уже уничтожило 7 построек. В одной из них жила семья, за судьбой которой ТЕРРА …