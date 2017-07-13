В Самаре около лыжной базы «Чайка» в поселке Управленческий нашли тайник с наркотиками. Психотропные вещества были обнаружены в специально оборудованном укрытии под землей всего в пятистах метрах от точки сбора лыжников. Изъятие 1 июля провели сотрудники регионального управления ФСБ. Изъято более двух с половиной килограммов порошка. Экспертиза подтвердила, что вещество психотропное. Сейчас оперативники выясняют, кто организовал этот тайник.
|
Самарец хотел взорвать сахар, но попался сотрудникам ФСБ
В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в изготовлении бомбы, заправленной гвоздями и сахаром. Согласно материалам уголовного дела, он сделал взрывное устройство самостоятельно в конце 2016 года. Необходимые компоненты для его создания покупал в обычных торговых павильонах …
|
13 июля 2017, 10:26
|
Что нашли сотрудники ФСБ в тольяттинской «Общине коренного русского народа»?
Следственное управление следственного комитета России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя тольяттинской «Общины коренного русского народа» за возбуждение межнациональной ненависти. В основу дела легли материалы, собранные сотрудниками управления ФСБ по Самарской области. Оперативники узнали, что лидер националистического …
|
6 июля 2017, 09:28
|
В Курумоче исчезли миллионы рублей
Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области вскрыли факт хищения бюджетных средств во время реконструкции аэропорта Курумоч. Подряд на строительство патрульной автодороги летом 2015 года получила питерская компания «Аркона-Инжиниринг». Цена вопроса тогда превысила 206 миллионов рублей. По окончании работ технический …
|
6 июля 2017, 05:14
|
Опыт ФСБ: о безопасности в Самаре во время ЧМ-2018
Обеспечение безопасности объектов чемпионата мира по футболу 2018 года стало главной темой рабочей встречи начальника управления ФСБ России по Самарской области Владимира Татаурова с главой региона Николаем Меркушкиным. Генерал-лейтенант доложил, что его ведомство активно перенимает опыт коллег в организации масштабных …
|
4 июля 2017, 02:44
|
Самарская область в лидерах антирейтинга по количеству наркозависимых
|
26 июня 2017, 04:01
|
В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия
|
13 июня 2017, 12:35
|
Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики
Прокуратура Самары вместе с ДНД провела рейды в Самаре для выявления рекламы наркотиков на фасадах.
Выяснилось, что на домах в Октябрьском, Ленинском, Промышленном, Советском, Железнодорожном, Куйбышевском, Самарском районах размещена реклама запрещенных веществ и интернет-магазинов, где их можно купить.
|
6 мая 2017, 04:00
|
Семь килограммов смерти: на Печерской в логове 22-летнего наркодилера изъяли «синтетику»
22-летнего самарца подозревают в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. У него дома, на улице Печерской, нашли почти семь килограммов синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
По сообщению областной прокуратуры, владелец жилья намеревался сбыть наркотики через «закладки». Но сделать …
|
4 мая 2017, 11:20
|
В Самаре в новогодние каникулы прошли собачьи бега
|
9 января 2014, 12:25