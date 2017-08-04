1
01
33
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
13 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Средний чек займа по кредитным картам в Самаре вырос на 46%

Средний чек займа по кредитным картам в Самаре вырос на 46%

В Самарской области средний размер займа по кредитной карте составил 50 000 рублей. Такие данные за второй квартал 2017 года привели в Объединенном кредитном бюро. В аналогичный период прошлого года он составлял 34 000 рублей. Специалисты отметили, что число выданных кредитных карт за 

3 августа 2017, 03:21
Банкоматы научат выявлять мошенников

Банкоматы научат выявлять мошенников

Центробанк России рекомендовал всем банкам страны переоборудовать банкоматы так, чтобы они могли считывать серийные номера купюр. Перенастройка поможет кредитным организациям избежать потерь от действий мошенников, вносящих в терминалы поддельные склеенные купюры. Последние вбросы подобных фальшивок были выявлены в июле этого 

2 августа 2017, 12:32
Самарские тройняшки 7 лет спустя: эксклюзивный репортаж на канале «ТЕРРА»

Самарские тройняшки 7 лет спустя: эксклюзивный репортаж на канале «ТЕРРА»

Семь лет назад съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» стала свидетелем выписки тройняшек из самарского роддома. Их встречал счастливый отец. Чтобы прокормить семью, он работал на износ. В день, когда малышам исполнилось 5 месяцев, мужчина умер. 7 лет многодетная мама ютится со 

1 августа 2017, 06:12
В Самаре начался бум тройняшек

В Самаре начался бум тройняшек

В Самарской областном перинатальном центре, открытом 11 месяцев назад, настоящий бум на тройни. Если раньше тройняшки рождались 2-3 раза в год, то в июле только в этом роддоме к выписке подготовили сразу три таких семьи. С чем это связано, смотрите 

1 августа 2017, 05:06
Появились изображения Самары в 2022 году

Появились изображения Самары в 2022 году

В Интернете опубликованы эскизы для проекта обновления исторического центра Самары. Его планируют воплотить в жизнь не позднее 2022 года, пишет bigvill. Изменения должны произойти на улицах Фрунзе и Красноармейской. Эскизы были подготовлены в рамках конкурса совместной программы развития городской 
1 августа 2017, 08:16
Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото

Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото

В понедельник, 1 августа, после сильного дождя в Самаре случился потоп. Залило дорогу в районе пересечения Самарской и Полевой. В результате улица превратилась в реку. По словам местных жителей, вода начала затапливать подвалы зданий. Отметим, по прогнозу синоптиков, дождливая погода 
1 августа 2017, 01:27
Самарцы пожаловались на проблемы с платежами в Сбербанке

Самарцы пожаловались на проблемы с платежами в Сбербанке

Сбой в работе Сбербанка произошел сразу в нескольких регионах страны в понедельник утром. Клиенты кредитного учреждения жаловались на проблемы с онлайн платежами и обслуживанием карт. В столице отсутствовала возможность перевести средства с карты на карту через систему «Сбербанк онлайн», в 

31 июля 2017, 04:27
Развлечемся на 90 миллионов, расплачиваться будем пять лет

Развлечемся на 90 миллионов, расплачиваться будем пять лет

В Самаре ищут банк, который поможет профинансировать установку 55-метрового колеса обозрения в парке имени Гагарина. Аукцион объявило МП «Парки Самары». Нужно 90 миллионов рублей. Деньги направят на приобретение, изготовление, транспортировку, монтаж и установку аттракциона. Рассчитаться с кредитором предприятие готово за 

31 июля 2017, 12:50
Атака на кровососов: В Самаре парки и скверы обрабатывают от клещей

Атака на кровососов: В Самаре парки и скверы обрабатывают от клещей

В областной столице началась противоклещевая обработка парков, скверов, бульваров и транспортных развязок. На данный момент эта работа завершена на 38 городских объектах общей площадью 41,38 га.
Всего МП «Спецремстройзеленхоз» нужно обработать 145 городских объектов во всех самарских районах на 97,81 

11 мая 2017, 03:38
В Самаре упавшее дерево повредило три автомобиля

В Самаре упавшее дерево повредило три автомобиля

ЧП на улице Товарной. Из-за сильных порывов ветра сломавшееся дерево упало сразу на три автомобиля. Повреждения получили Skoda Superb, Ford Focus и Renault Logan, припаркованные около административного здания. В момент происшествия людей в машинах не было. Два автомобиля к моменту 

11 апреля 2013, 11:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна