Самарский «Спецремстройзеленхоз» не смог найти банк, который предоставит муниципальному предприятию кредит, говорится в сообщении на портале госзакупок. МП хотело занять 30 миллионов рублей на два года. Деньги озеленителям понадобились на пополнение оборотных средств и погашение долгов. В компании посчитали, что банкиров должна была заинтересовать ставка в 15,33% годовых. И, соответственно, возможность получить за обслуживание кредита почти 10 миллионов рублей. Для обеспечения возврата займа городское предприятие предлагало залог - 21 единицу транспорта общей балансовой стоимостью около 52 миллионов рублей. В списке, в частности, значились восемь самосвалов, два бортовых «КамАЗа», автомобиль Subaru Forester, погрузчики и экскаватор. У банка была возможность продать все это имущество в случае невыплаты долга.
Напомним, ранее с подобной ситуацией столкнулось еще одно самарское МП – «Парки Самары». Компания хотела занять 90 миллионов рублей на закупку и установку колеса обозрения в парке имени Гагарина. Сначала МП предложило сделать это под 13,3% годовых. Никто из банкиров не откликнулся. В конце июля «Парки Самары» объявили повторный тендер. На этот раз ставки были подняты почти в полтора раза - под 18 процентов годовых.
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