В Самаре, Тольятти и Сызрани почтальонов будет сопровождать пешая вооруженная охрана, говорится в сообщении на портале госзакупок. Соответствующий тендер почти на 6 миллионов рублей объявило Федеральное унитарное предприятие «Почта России». Согласно техзаданию, охранникам предстоит сопровождать почтальонов шести отделений, находящихся в районах малоэтажной застройки и частного сектора.
В Тольятти речь идет о Приморском бульваре и улице Революционной, в Сызрани - улице Энгельса, в Самаре - улице Ленинградской и Безымянке в районе проспекта Кирова.
Охранники должны быть одеты в чистую форму с логотипом исполнителя, иметь при себе служебное оружие, средства радиосвязи. Уметь действовать в условиях чрезвычайных ситуаций - попытки одиночного либо группового нападения на почтальона, обнаружения взрывного устройства, захвата заложников.
Охранники должны знать порядок задержания и передачи правонарушителей полицейским, уметь оказывать доврачебную помощь. Сотруднику охраны строго запрещается покидать почтальона. В случае необходимости это можно сделать только после появления сменщика, отмечено в условиях контракта.
По данным из открытых источников, ежегодно в России происходит около 100 нападений на почтальнов. Чаще всего в качестве жертвы преступники выбирают женщин предпенсионного возраста.
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