Уголовное дело возбуждено в отношении одного из охранников ресторана быстрого питания«Бургер кинг», расположенного на Цветном бульваре в Москве. Мужчина подозревается в изнасиловании девушки, которую он завлек в заведение в вечернее время, когда ресторан был уже закрыт. На сайте «Бургер кинг» …