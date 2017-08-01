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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Мэрия Самары потратит 13 миллионов на красивые стелы

Мэрия Самары потратит 13 миллионов на красивые стелы

В Самаре за 13 млн рублей отремонтируют четыре стелы на въездах в город. Речь идет о конструкциях, установленных в поселках Красная Глинка, Стройкерамика, Мехзавод и 116-й километр. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии. Деньги выделят из 
14 июля 2017, 07:05
Мэрия Самары наведет порядок в канализации

Мэрия Самары наведет порядок в канализации

Самарская мэрия решила навести порядок в части своего коммунального хозяйства. А именно в дождевой канализации. Она объявила тендер на поиск организации, которая займется постановкой всех подобных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на кадастровый учет. Цена контракта - чуть более 15 

14 июля 2017, 10:51
Как будет работать новая платежная система «Почты России»?

Как будет работать новая платежная система «Почты России»?

«Почта России» намерена создать собственную платежную систему, следует из материалов предприятия, размещенных на сайте госзакупок. Сервис разрабатывается для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг для банков, розничных сетей, терминалов самообслуживания, мобильных операторов. Он также позволит оплачивать штрафы и налоги, 

5 июля 2017, 05:32
Таможенники получат доступ к базе данных Почты России

Таможенники получат доступ к базе данных Почты России

В ближайшие 3 года работникам таможенной службы окажутся доступны информационные ресурсы "Почты России". Это нужно для оперативного обнаружения наркотических, психотропных и взрывчатых веществ и оружия, информируют российские агентства.
Отправка запрещенных грузов через границу по почте в последнее время оказалась наиболее 

26 июня 2017, 12:09
Отрубили Интернет

Отрубили Интернет

25 апреля по всей стране закрылись пункты коллективного доступа в Интернет на «Почте России». Госкомпания не смогла продлить контракт с «Ростелекомом» из-за отсутствия финансирования.
26 апреля 2017, 11:54
В блогах: в каком состоянии доходят до адресата посылки по «Почте России»

В блогах: в каком состоянии доходят до адресата посылки по «Почте России»

В группе «Самара life» показали, в каком состоянии доходят до адресата посылки по «Почте России». Речь идет о 45-м отделении на улице Авроры. Ваза оказалась разбитой на мелкие кусочки. «Почта работает просто ужасно!» - негодует автор. «Тоже мне новость, 
31 марта 2017, 07:36
Мэрия Тольятти потратит 325 млн рублей на содержание жилых кварталов

Мэрия Тольятти потратит 325 млн рублей на содержание жилых кварталов

Мэрия Тольятти потратит 325 миллионов рублей на услуги по содержанию жилых кварталов в Автозаводском и Комсомольском районах, а также в микрорайоне Поволжский.
Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Заявки принимаются до 17 апреля, победитель торгов будет объявлен 24-го. Контракт с 

29 марта 2017, 04:32
В Самаре на склоне площади Славы построят 7 фонтанов

В Самаре на склоне площади Славы построят 7 фонтанов

До конца года на склоне площади Славы в Самаре должны появиться 7 фонтанов, амфитеатр и цветник, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется капремонтом части сооружений около здания областного правительства, объявил Департамент управления делами губернатора 

27 марта 2017, 05:28
Самарский национальный исследовательский университет потратит на охрану более 55,5 миллионов рублей

Самарский национальный исследовательский университет потратит на охрану более 55,5 миллионов рублей

Соответствующий тендер появился на портале Госзакупок. Как следует из сопроводительной документации, победитель конкурса должен будет силами 80 человек обеспечить безопасность на 50 объектах вуза. Это учебные корпуса, общежития, спортивные сооружения, склады, аэродром, ботанический сад и другие. В зависимости от режима 

8 февраля 2017, 02:21
В блогах: двор в Промышленном районе Самары охраняет Дон Кихот

В блогах: двор в Промышленном районе Самары охраняет Дон Кихот

Блогер Наталья Ширяева поведала про самодельных Дон Кихота Ламанчского и его верного оруженосца Санчо Пансу, установленных в одном из дворов Промышленного района. "Несколько лет назад эту композицию сделали местные умельцы. С тех пор рыцарь охраняет двор от ветряных мельниц 
2 сентября 2016, 11:32
В школу Новокуйбышевска охранники приехали по тревоге лишь через 36 минут

В школу Новокуйбышевска охранники приехали по тревоге лишь через 36 минут

Проверка прокуратуры, проведенная в нескольких школах Новокуйбышевска, установила, что сотрудники частных охранных предприятий, с которыми у образовательных учреждений заключены договоры, ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.

В нарушение условий контрактов после контрольного нажатия тревожной кнопки наряды охранников прибыли на охраняемые 
14 марта 2016, 10:19
Охранник одного из московских ресторанов быстрого питания подозревается в изнасиловании

Охранник одного из московских ресторанов быстрого питания подозревается в изнасиловании

Уголовное дело возбуждено в отношении одного из охранников ресторана быстрого питания«Бургер кинг», расположенного  на Цветном бульваре в Москве.  Мужчина подозревается в изнасиловании девушки, которую он завлек в заведение в вечернее время,  когда ресторан был уже закрыт. На сайте «Бургер кинг» 
25 января 2016, 08:51
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