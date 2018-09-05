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В блогах: паспортно-визовый центр переехал
Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали …
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5 сентября 2018, 05:48
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В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!
«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".
«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик …
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5 сентября 2018, 05:39
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В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку
В Новокуйбышевске во вторник днем подросток влетел в легковушку. В 14:25 16-летний водитель китайского мотоцикла Jianshe ехал по улице Белинского в направлении Миронова. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Кутузова и Белинского байкер не уступил дорогу, и его мотоцикл столкнулся …
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5 сентября 2018, 04:55
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В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии
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5 сентября 2018, 04:29
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За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей
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4 сентября 2018, 01:51
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Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров
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28 августа 2018, 05:33
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Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов
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23 августа 2018, 04:32
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В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай
Открылось новое направление из самарского аэропорта «Курумоч». Теперь пассажиров смогут доставлять в Китай. На сентябрь запланированы два перелета от авиакомпании «ИрАэро». Это будут первые прямые рейсы в эту страну из Самары. Приземляться путешественники будут в тропическом городе Хайкоу, столице южнокитайской …
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23 августа 2018, 03:16
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В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов
"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.
"А с каких это пор самолётам разрешили летать над Самарой? - вопрошает один из …
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13 августа 2018, 08:49
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Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч
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5 июня 2018, 04:20
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Большинство россиян поддерживают введение «черного списка» авиадебоширов
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4 июня 2018, 11:22