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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: паспортно-визовый центр переехал

В блогах: паспортно-визовый центр переехал

Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали 
5 сентября 2018, 05:48
В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".

«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик 
5 сентября 2018, 05:39
В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку

В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку

В Новокуйбышевске во вторник днем подросток влетел в легковушку.  В 14:25 16-летний водитель китайского мотоцикла Jianshe ехал по улице Белинского в направлении Миронова. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Кутузова и Белинского байкер не уступил дорогу, и его мотоцикл столкнулся 
5 сентября 2018, 04:55
В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

Самарцы пожаловались в соцсетях, что еще неделю назад во дворе дома № 260 по Московскому шоссе прорвало трубу и из-под земли бьет фонтан воды. В среду утром, 5 сентября, на месте  начались аварийные работы. В 10:45 рабочие начали устранять утечку на 
5 сентября 2018, 04:29
За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт и восстановление кровли международного пассажирского терминала в самарском «Курумоче». Подрядчика ищет АО УК «Аэропорты  регионов». Стоимость работ оценивается в 35,7 млн рублей, крышу должны успеть привести в порядок до 1 ноября этого года.

Напомним, что 
4 сентября 2018, 01:51
Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров

Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров

В прошлые выходные аэропорт «Курумоч» преодолел отметку в 2 млн пассажиров. Юбилейный путешественник прилетел рейсом Тюмень - Самара 25 августа. Как сообщили представители воздушной гавани, это рекорд, самое ранее достижение знаковой отметки за год в современной истории аэропорта. 
 
Впервые 2 
28 августа 2018, 05:33
Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов

Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов

Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» назначен капитан таможенной службы Антон Антонов. Как пояснили в пресс-службе Самарской таможни, он вступил в должность в середине июля.

Господин Антонов начал службу в таможенных органах в 2013 году с должности инспектора отдела 
23 августа 2018, 04:32
В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай

В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай

Открылось новое направление из самарского аэропорта «Курумоч». Теперь пассажиров смогут доставлять в Китай. На сентябрь запланированы два перелета от авиакомпании «ИрАэро». Это будут первые прямые рейсы в эту страну из Самары. Приземляться путешественники будут в тропическом городе Хайкоу, столице южнокитайской 
23 августа 2018, 03:16
В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов

В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов

"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.

"А с каких это пор самолётам разрешили летать над Самарой? - вопрошает один из 
13 августа 2018, 08:49
Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч

Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч

В Самаре, в аэропорту Курумоч, появился прямой рейс в Новосибирск. Направление будет обслуживать авиакомпания S7. Пассажиры будут летать по маршруту Самара – Новосибирск на самолетах Embraer 170. В расписании – по два вылета в неделю. Из Самары – по субботам 

5 июня 2018, 04:20
Большинство россиян поддерживают введение «черного списка» авиадебоширов

Большинство россиян поддерживают введение «черного списка» авиадебоширов

70% опрошенных готовы ввести временные запреты на полеты для хулиганов
4 июня 2018, 11:22
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