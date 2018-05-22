Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Центробанка России о признании банкротом регионального «АктивКапитал банка», сообщает Агентство по страхованию вкладов. Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у АКБ 29 марта. По информации регулятора, организация провела ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами. Сведения об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, были направлены в правоохранительные органы. Кроме того, в деятельности АК Банка были установлены неоднократные нарушения требований нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В апреле вкладчикам «АктивКапитал банка» было выплачено около 20 млрд рублей банками-агентами - Сбербанком и ВТБ. Деньги уже получили почти 22 тысячи клиентов. Страховое возмещение выплачивается в 11 субъектах России.
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18 мая 2018, 11:23
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В Тольятти расследуется уголовное дело, возбужденное на заместителя директора одной из местных управляющих компаний. Его подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия.
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17 мая 2018, 11:52
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17 мая 2018, 10:19
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16 мая 2018, 11:47
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История с банкротством тольяттинского «АвтоВАЗагрегата» получила продолжение
Получила продолжение история со скандальным банкротством тольяттинского завода «АвтоВАЗагрегат». Сейчас его имущество продается на торгах в форме публичного предложения.
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15 мая 2018, 03:49
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В банках-агентах вкладчикам АКБ выплатили 19 млрд рублей
Вкладчикам лишенного лицензии самарского «Актив Капитал Банка» уже выплатили 19 млрд рублей, что составляет 83 процента от общей суммы, информирует «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). За первую неделю деньги получили почти 22 тысячи клиентов. Страховое возмещение выплачивается в 11 субъектах …
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19 апреля 2018, 01:42
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Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»
Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения по вкладам клиентам «АктивКапитал Банка». Победителями конкурса по отбору банков-агентов стали Сбербанк и ВТБ, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
«Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также …
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6 апреля 2018, 10:16
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Пенсионеры «АктивКапитал Банка» идут на почту
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5 апреля 2018, 12:27
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Оператора «Парк Хауса» спасают от банкротства
В Самаре может прекратиться производство по делу о несостоятельности одного из операторов торгового центра «Парк Хаус» - фирмы «Арес Недвижимость». Офшор Byatt Investors Group, выступающий совладельцем «Арес Недвижимости», заявил о намерении погасить его задолженность перед «Райффайзенбанком» в размере более 2,5 …
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4 апреля 2018, 09:01
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«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»
В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.
Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг …
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14 марта 2018, 12:34