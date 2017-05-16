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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Задай вопрос финалисткам конкурса «Мисс Русское Радио в Самаре»

Задай вопрос финалисткам конкурса «Мисс Русское Радио в Самаре»

Только что на «Русском Радио» стартовала программа «Стол заказов». Гостями программы стали финалистки регионального отборочного этапа конкурса "Мисс Русское Радио" в Самаре. Своим вопросы очаровательным девушкам вы можете задать по телефону 341-100-3.
4 мая 2017, 03:16
«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Программа «Дачный мир» подвела итоги апрельского фотоконкурса «Рассада для дачи». Победительницей стала Елена Родина, она получила сертификат на 15 посещений соляной пещеры.

Ведущая «Дачного мира» Ирина Рузаева объявила новый конкурс – «Мой цветущий сад».

Сфотографируйте свой сад и 
3 мая 2017, 03:03
Губернатор Николай Меркушкин поздравил с победой самарских лауреатов

Губернатор Николай Меркушкин поздравил с победой самарских лауреатов "Золотой маски"

Самарская область на 23 национальной театральной премии "Золотая маска" была представлена в 13 номинациях. За победу в условиях жесткой конкуренции, а претендентов было 263, боролись две постановки самарского театра драмы и одна новокуйбышевской "Грани". В итоге жюри на самом высоком 

25 апреля 2017, 03:42
750 тысяч за идеи: новый открытый конкурс на проект памятника в Самаре

750 тысяч за идеи: новый открытый конкурс на проект памятника в Самаре

Мэрия Самары объявила открытый конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника создателям ракетно-космической техники.

Монумент должен представлять многофигурную композицию, включающую образы таких деятелей, как Сергей Королев, Валентин Глушко, Дмитрий Козлов, Ростислав Зеленев, Леонид Чеченя, Виктор Литвинов и Виктор Лукачев. Победителям выплатят 

17 апреля 2017, 04:42
В блогах: «Опасно: дикие бригады»

В блогах: «Опасно: дикие бригады»

Блогер fydora поведала про "опасный капремонт в Самаре дома на углу Венцека и Молодогвардейской". "Речь не о качестве, а о технике безопасности. Понятно, что никого это не интересует, пока не произойдёт несчастный случай. Подрядчику интересно только получение прибыли, поэтому 
13 апреля 2017, 09:46
Собираемость взносов на капитальный ремонт в Самарской области достигла 100%

Собираемость взносов на капитальный ремонт в Самарской области достигла 100%

Во всяком случае, такие цифры озвучивает региональный оператор. Уже отремонтировано более 2 тысяч домов.
Жильцы верхних этажей панельного дома на улице Мичурина весной всегда испытывали проблемы. Изначально крыша их 9-этажки была плоской, и во время таяния снега на ней скапливалась 

6 апреля 2017, 05:51
В Самарской области в многоквартирных домах сегодня работают свыше 6 тысяч лифтов

В Самарской области в многоквартирных домах сегодня работают свыше 6 тысяч лифтов

В Самарской области в многоквартирных домах сегодня работают свыше 6 тысяч лифтов. Больше половины выработали свой срок и требуют замены.
На текущий момент по программе капремонта в губернии заменено только 560 лифтов в 110 многоквартирных домах. Жильцы 9-этажки на улице 

15 марта 2017, 04:53
Самарская область получит 94 миллиона для компенсаций

Самарская область получит 94 миллиона для компенсаций

В 2017 году Самарская область получит 94 миллиона рублей на компенсацию взносов за капремонт многоквартирных домов для пожилых граждан. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства России. В документе указано, что компенсацию будут предоставлять одиноко проживающим 

1 февраля 2017, 11:55
АвтоВАЗ требует 66 млн рублей с Димитровградского завода светотехники

АвтоВАЗ требует 66 млн рублей с Димитровградского завода светотехники

АвтоВАЗ обратился в Самарский арбитражный суд с иском о взыскании с Димитровградского завода светотехники 66 млн рублей задолженности по договору поставки. Кроме того, тольяттинский автопроизводитель намерен получить с ответчика проценты за пользование своими денежными средствами и расходы по оплате госпошлины. 

25 декабря 2013, 11:07
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