Арбитражный суд Самарской области в третий раз объявил закрытый конкурс по определению подрядчика, которому предстоит капитально отремонтировать здание по ул. Самарской, д.203 б. Как сообщается, стартовая цена – 846,898 млн рублей.
2-й лот аукциона – определение компании, которая станет вести строительный контроль за работами (11,518 млн). 3-й лот– авторский надзор за работами (1,694 млн).
Подрядчиков собираются определить 23 июня. Что касается перечня работ, то он не раскрывается.
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