Авиационное ДТП: во Флориде самолет приземлился на дорогу и врезался в автомобили Легкомоторный летательный аппарат Cessna, приземлившийся вчера вечером на трассу во Флориде, столкнулся с двумя машинами. Об этом необычном дорожно-транспортном происшествии рассказал телеканал Fox News.

По сведениям сотрудников правоохранительных органов, в результате этого инцидента пострадали пять человек. Троим из них, в …