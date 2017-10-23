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В Самарской области пассажирка автобуса повредила шею в ДТП
В пятницу, 20 октября, около полудня в Самарской области произошло ДТП с участием автобуса-маршрутки. Авария случилась в селе Подстепки. В припаркованный микроавтобус Peugeot врезался автомобиль Nissan, под управлением 61-летней женщины. В ДТП пострадал пассажир «Пежо». Медики увезли в больницу 53-летнюю …
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20 октября 2017, 03:10
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Авиационное ДТП: во Флориде самолет приземлился на дорогу и врезался в автомобили
Легкомоторный летательный аппарат Cessna, приземлившийся вчера вечером на трассу во Флориде, столкнулся с двумя машинами. Об этом необычном дорожно-транспортном происшествии рассказал телеканал Fox News.
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19 октября 2017, 10:02
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В Самаре компания на Infinity не смогла объехать новое кольцо на Московском шоссе
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18 октября 2017, 09:56
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В Самаре над Кряжским шоссе повис столб, есть фото
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16 октября 2017, 02:33
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Появилась новая схема движения автобуса №56
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13 октября 2017, 10:08
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Беглеца, подозреваемого в убийстве девушки, задержали по дороге в Самару
В Исаклинском районе Самарской области задержан подозреваемый в убийстве. Сведения, что мужчина может приехать в Самару на автобусе из Нижнекамска, были получены самарскими полицейскими из Татарстана. При задержании пассажир автобуса попытался оказать сопротивление и скрыться, но не смог. При досмотре …
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11 октября 2017, 12:28
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Под Самарой автобусу снесло полкабины в ДТП с грузовиком
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20 сентября 2017, 11:06
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Казанские дизайнеры создали первую татарскую клавиатуру
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15 сентября 2017, 10:19
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Трагедия в Татарстане унесла жизни 6 самарцев
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3 июля 2017, 06:37
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Дорога скорби: шесть самарских семей потеряли своих близких в страшном ДТП в Татарстане
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3 июля 2017, 10:22
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В Татарстане при ДТП загорелся автобус "Самара-Ижевск": 13 человек погибли и 12 пострадали
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2 июля 2017, 11:52