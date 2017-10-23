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«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области пассажирка автобуса повредила шею в ДТП

В Самарской области пассажирка автобуса повредила шею в ДТП

В пятницу, 20 октября, около полудня в Самарской области произошло ДТП с участием автобуса-маршрутки. Авария случилась в селе Подстепки. В припаркованный микроавтобус Peugeot врезался автомобиль Nissan, под управлением 61-летней женщины. В ДТП пострадал пассажир «Пежо». Медики увезли в больницу 53-летнюю 
20 октября 2017, 03:10
Авиационное ДТП: во Флориде самолет приземлился на дорогу и врезался в автомобили

Авиационное ДТП: во Флориде самолет приземлился на дорогу и врезался в автомобили

Легкомоторный летательный аппарат Cessna, приземлившийся вчера вечером на трассу во Флориде, столкнулся с двумя машинами. Об этом необычном дорожно-транспортном происшествии рассказал телеканал Fox News.
По сведениям сотрудников правоохранительных органов, в результате этого инцидента пострадали пять человек. Троим из них, в 

19 октября 2017, 10:02
В Самаре компания на Infinity не смогла объехать новое кольцо на Московском шоссе

В Самаре компания на Infinity не смогла объехать новое кольцо на Московском шоссе

В ночь на 18 октября в Самаре произошло ДТП на новом кольце Московского шоссе, улиц Луначарского и Гагарина. По словам очевидцев, автомобиль Infinity, в котором находилась компания из двух мужчин и двух женщин, протаранил  бордюр, который уже установили дорожные рабочие, 
18 октября 2017, 09:56
В Самаре над Кряжским шоссе повис столб, есть фото

В Самаре над Кряжским шоссе повис столб, есть фото

25-летний водитель внедорожника «Шеви Нива» врезался в световую опору.
16 октября 2017, 02:33
Появилась новая схема движения автобуса №56

Появилась новая схема движения автобуса №56

В сети появилась карта с новой схемой движения автобуса №56. Как сообщили в городском департаменте транспорта, интервал движения транспорта по этому маршруту составит от 14 до 25 минут. Напомним, автобусы, ранее ездившие из микрорайона Крутые Ключи, с 6 октября начали следовать 
13 октября 2017, 10:08
Беглеца, подозреваемого в убийстве девушки, задержали по дороге в Самару

Беглеца, подозреваемого в убийстве девушки, задержали по дороге в Самару

В Исаклинском районе Самарской области задержан подозреваемый в убийстве. Сведения, что мужчина может приехать в Самару на автобусе из Нижнекамска, были получены самарскими полицейскими из Татарстана.  При задержании пассажир автобуса попытался оказать сопротивление и скрыться, но не смог. При досмотре 

11 октября 2017, 12:28
Под Самарой автобусу снесло полкабины в ДТП с грузовиком

Под Самарой автобусу снесло полкабины в ДТП с грузовиком

Во вторник, 19 сентября, под Самарой произошло ДТП с участием автобуса «ПАЗ». По словам очевидцев, пассажиров в салоне не было. По предварительной информации, автобус выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Это случилось на территоии поселка Волжский (Царевщина) на трассе 

20 сентября 2017, 11:06
Казанские дизайнеры создали первую татарскую клавиатуру

Казанские дизайнеры создали первую татарскую клавиатуру

Специалисты студии дизайна «Теория» в Казани заявили о разработке первой татарской клавиатуры под названием «Басма». В нее добавлены шесть татарских букв — Ә, Ң, Җ, Ө, Ү, Һ.
Новинка призвана помочь решить проблемы с языковой раскладкой, ведь на новой клавиатуре 

15 сентября 2017, 10:19
Трагедия в Татарстане унесла жизни 6 самарцев

Трагедия в Татарстане унесла жизни 6 самарцев

6 самарцев погибли, в том числе двое детей, еще столько же пострадали. Таковы последние данные о жертвах трагического ДТП в Татарстане на трассе Заинск - Альметьевск. Напомним, там в ночь с субботы на воскресенье рейсовый междугородний автобус, который направлялся из 

3 июля 2017, 06:37
Дорога скорби: шесть самарских семей потеряли своих близких в страшном ДТП в Татарстане

Дорога скорби: шесть самарских семей потеряли своих близких в страшном ДТП в Татарстане

Появилась информация о помощи, которую получат близкие самарцев, погибших в страшном ДТП в Татарстане 2 июля. Им выплатят по одному миллиону рублей. Деньги выделят из резервного фонда Самарской области по решению губернатора. Раненным в аварии заплатят по полмиллиона, заявили в 
3 июля 2017, 10:22
В Татарстане при ДТП загорелся автобус

В Татарстане при ДТП загорелся автобус "Самара-Ижевск": 13 человек погибли и 12 пострадали

Сегодня, 2 июля, в 0:40 в Центр управления в кризисных ситуациях по Республике Татарстан поступило сообщение о том, что в 9 километрах от города Заинск произошло ДТП с участием грузовика "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту "Самара-Ижевск". В 
2 июля 2017, 11:52
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