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У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы
Очередной скандал в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Процедура мониторинга соответствия документов об образовании занимаемым должностям прошла летом этого года.
Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работает 4 тренера, …
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31 октября 2018, 10:43
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В Самаре начался процесс по делу бывших топ-менеджеров «Прогресса»
В Кировском районном суде Самары начался процесс по уголовному делу в отношении главного инженера РКЦ "Прогресс" Сергея Тюлевина и начальника управления финансов Светланы Кирилиной, дочери экс-гендиректора завода Александра Кирилина. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями и расходовании бюджетных средств. Потерпевшим по …
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31 октября 2018, 10:32
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На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона
Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие …
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31 октября 2018, 10:17
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В Тольятти умерла годовалая девочка, которую избил пьяный отец
В Тольятти следователи предъявили обвинение в преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего причинение смерти по неосторожности» 27-летнему местному жителю. По версии следствия, жертвой парня стала его собственная дочка.
Во вторник, 30 октября, примерно в 10 часов …
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31 октября 2018, 09:21
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В Самаре пройдет «Ночь искусств»
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29 октября 2018, 05:25
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В Самаре обсуждается ход реставрационных работ «Дома с атлантами»
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29 октября 2018, 12:25
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В Самаре прошел фестиваль особенных театров
В Самаре прошел необычный театральный фестиваль. На площадке культурного православного центра "Кириллица" собрались труппы из Новокуйбышевска, Чапаевска и Самары. Все без исключения актеры - люди с особенностями развития.
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26 октября 2018, 10:47
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В блогах: 130 лет самарскому театру
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2 октября 2018, 10:52