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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

Очередной скандал в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Процедура мониторинга соответствия документов об образовании занимаемым должностям прошла летом этого года.

Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работает 4 тренера, 
31 октября 2018, 10:43
В Самаре начался процесс по делу бывших топ-менеджеров «Прогресса»

В Самаре начался процесс по делу бывших топ-менеджеров «Прогресса»

В Кировском районном суде Самары начался процесс по уголовному делу в отношении главного инженера РКЦ "Прогресс" Сергея Тюлевина и начальника управления финансов Светланы Кирилиной, дочери экс-гендиректора завода Александра Кирилина. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями и расходовании бюджетных средств. Потерпевшим по 
31 октября 2018, 10:32
На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие 
31 октября 2018, 10:17
В Тольятти умерла годовалая девочка, которую избил пьяный отец

В Тольятти умерла годовалая девочка, которую избил пьяный отец

В Тольятти следователи предъявили обвинение в преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего причинение смерти по неосторожности» 27-летнему местному жителю. По версии следствия, жертвой парня стала его собственная дочка.

Во вторник, 30 октября, примерно в 10 часов 
31 октября 2018, 09:21
В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В воскресенье, 4 ноября, в областной столице пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». На этот раз ее слоганом стали слова «Искусство объединяет». В этом году акция приурочена ко Дню народного единства, в ней будут участвовать дома культуры, библиотеки, музеи, галереи. Для 
29 октября 2018, 05:25
В Самаре обсуждается ход реставрационных работ «Дома с атлантами»

В Самаре обсуждается ход реставрационных работ «Дома с атлантами»

В понедельник, 29 октября, в Самаре представители подрядчика и Министерства культуры обсуждают реставрацию «Дома с атлантами».Обе стороны имеют претензии друг к другу. В частности, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов напомнил о сроках ремонтных работ.

- Приостановка работ по 
29 октября 2018, 12:25
В Самаре прошел фестиваль особенных театров

В Самаре прошел фестиваль особенных театров

В Самаре прошел необычный театральный фестиваль. На площадке культурного православного центра "Кириллица" собрались труппы из Новокуйбышевска, Чапаевска и Самары. Все без исключения актеры - люди с особенностями развития. 
 
Уникальная постановка новокуйбышевского театра «Астрей» о том, что добро помогает сохранить надежду, длится 
26 октября 2018, 10:47
В блогах: 130 лет самарскому театру

В блогах: 130 лет самарскому театру

Самарец Игорь Махтев напомнил в "Фейсбуке", что "130 лет назад - 2 октября 1888 года - во вновь построенном здании городского театра состоялся первый спектакль". "Правда, дата эта по старому стилю, так что 130-летие праздновать будем только через 12 дней 
2 октября 2018, 10:52
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