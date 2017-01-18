Из самарского банка «Приоритет» вывели активы более чем на 1 миллиард 200 миллионов рублей. По всей видимости, это и стало поводом для возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов физическим и юридическим лицам. Об этом стало известно …