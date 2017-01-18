9
38
07
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                          .d8888b.   8888888888  888    888   .d8888b.   888      
                         d88P  Y88b        d88P  888    888  d88P  Y88b  888      
                         888              d88P   888    888  888    888  888      
 88888b.d88b.   888d888  888d888b.       d88P    8888888888  Y88b. d888  88888b.  
 888 "888 "88b  888P"    888P "Y88b   88888888   888    888   "Y888P888  888 "88b 
 888  888  888  888      888    888    d88P      888    888         888  888  888 
 888  888  888  888      Y88b  d88P   d88P       888    888  Y88b  d88P  888 d88P 
 888  888  888  888       "Y8888P"   d88P        888    888   "Y8888P"   88888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»

Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» подозревают в махинациях с трансфером Йоана Молло. Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА с жалобой на ситуацию, сложившуюся после перехода этого полузащитника в «Зенит». Как пишет издание butfootballclub, «Сент-Этьен» продал Молло в «Крылья» в августе 

17 января 2017, 12:05
У «Волго-Камского банка» хотят отсудить 2,2 млрд рублей

У «Волго-Камского банка» хотят отсудить 2,2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим «Волго-Камского банка», обратилось в Арбитражный суд Самарской области. С экс-совладельцев ВКБ хотят взыскать 2,2 миллиарда рублей. В числе ответчиков экс-президент банка Владимир Чекмарев, которого пытается признать банкротом налоговая служба, и бывший 
13 января 2017, 03:35
«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»

«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»

Самарские «Крылья Советов» продали питерскому «Зениту» одного из своих самых кретивных игроков - французского полузащитника Йоана Молло.

По данным ТАСС, он обошелся сине-бело-голубым в 2,5 млн евро - именно такая сумма была прописана в контракте 27-летнего полузащитника с «Крыльями 
10 января 2017, 06:11
У главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко хотят отнять зарплату за 3 месяца

У главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко хотят отнять зарплату за 3 месяца

Футбольный клуб «Урал» потребовал со своего бывшего главного тренера Вадима Скрипченко, ныне возглавляющего «Крылья Советов», три месячных зарплаты. Руководство команды из Екатеринбурга считает, что Скрипченко «за их спиной провел переговоры с самарцами и бросил свой клуб». Дарить деньги тренеру «Урал» 
10 января 2017, 11:34
Российский Центробанк в четверг отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций

Российский Центробанк в четверг отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций

Кроме того, он ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания ВТБ-Страхование временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два месяца на устранение выявленных нарушений. В частности, страховщик обязан прекратить навязывать клиентам дополнительные услуги. 

29 декабря 2016, 02:28
Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков

Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков

Российский Центробанк в четверг, 29 декабря, отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций. А кроме того, ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания «ВТБ-Страхование» временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два 

29 декабря 2016, 01:06
В РФ появились биометрические банкоматы

В РФ появились биометрические банкоматы

В отделениях государственных российских банков появились банкоматы с биометрическими параметрами. О новшестве рассказывает «Российская газета».
Схема работы проста. Сначала банкомат сканирует отпечатки пальцев или сетчатку глаза. Затем он дает клиенту возможность воспользоваться всеми услугами, которые предоставляет это финансово-кредитное учреждение.
Как 

28 декабря 2016, 12:44
Дмитрий Шляхтин назвал зарплаты футболистов ФК «Крылья Советов»

Дмитрий Шляхтин назвал зарплаты футболистов ФК «Крылья Советов»

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал, сколько получают игроки ФК «Крылья Советов» и главный тренер клуба.

- Максимальная зарплата игрока в «Крыльях Советов» – у нас один такой самый дорогой игрок, это Молло, у него зарплата 65 тысяч евро в 

28 декабря 2016, 12:10
Из самарского банка «Приоритет» вывели активы на 1,2 млрд рублей

Из самарского банка «Приоритет» вывели активы на 1,2 млрд рублей

Из самарского банка «Приоритет» вывели активы более чем на 1 миллиард 200 миллионов рублей. По всей видимости, это и стало поводом для возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов физическим и юридическим лицам. Об этом стало известно 
5 августа 2015, 11:07
В самарском банке «Приоритет» выявили недостачу на 48 млн рублей

В самарском банке «Приоритет» выявили недостачу на 48 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов нашло в банке «Приоритет» недостачу почти в 48 миллионов рублей. Как уже сообщала «ТЕРРА», Центробанк с 30 сентября лишил кредитное учреждение права на осуществление банковских операций. По данным регулятора, самарский банк не создавал резервов, которые 
14 мая 2015, 05:18
Акционеры «Приоритета» готовятся к битве в суде

Акционеры «Приоритета» готовятся к битве в суде

19 декабря акционеры банка «Приоритет» смогут лично предъявить друг другу взаимные претензии. Как сообщается на сайте Арбитражного суда Самарской области, в этот день начнется рассмотрение иска одного из совладельцев и бывшего председателя наблюдательного совета банка Александра Гладченко к ОАО Банк «Приоритет» и его бенефициару Виктору Развееву.
8 декабря 2014, 06:59
Самарский арбитраж признал «Приоритет» банкротом

Самарский арбитраж признал «Приоритет» банкротом

«Приоритет» признан банкротом. Это решение в отношении самарского банка принято сегодня, 30 октября, в самарском областном арбитраже, сообщается на сайте суда.  Конкурсным управлением, после решения суда, будет заниматься Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Как уже сообщала телерадиокомпания «ТЕРРА», 
30 октября 2014, 05:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна