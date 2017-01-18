Самарский банк «Приоритет», лишенный лицензии еще в 2014 году, обратился в областной арбитражный суд с иском о признании банкротом своего бывшего акционера, экс-президента футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Сумма долга в материалах дела не уточняется. Однако согласно реестру судебных приставов, задолженность Развеева по кредитам достигает 96 млн руб. Отмечу, в конце прошлого года Развеев сам обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом, пока это заявление оставлено без движения. Он приобрел акции «Приоритета» в 2008 году. Лично Развееву принадлежало 13 процентов акций, а доля его семьи составляла 40 процентов. Летом 2014 года в банке начались финансовые трудности в связи с оттоком клиентов из-за конфликта между акционерами. В сентябре того же года Банк России отозвал лицензию.
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10 января 2017, 11:34
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29 декабря 2016, 01:06
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28 декабря 2016, 12:10
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Из самарского банка «Приоритет» вывели активы на 1,2 млрд рублей
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5 августа 2015, 11:07
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В самарском банке «Приоритет» выявили недостачу на 48 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов нашло в банке «Приоритет» недостачу почти в 48 миллионов рублей. Как уже сообщала «ТЕРРА», Центробанк с 30 сентября лишил кредитное учреждение права на осуществление банковских операций. По данным регулятора, самарский банк не создавал резервов, которые …
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14 мая 2015, 05:18
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Акционеры «Приоритета» готовятся к битве в суде
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8 декабря 2014, 06:59
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Самарский арбитраж признал «Приоритет» банкротом
«Приоритет» признан банкротом. Это решение в отношении самарского банка принято сегодня, 30 октября, в самарском областном арбитраже, сообщается на сайте суда. Конкурсным управлением, после решения суда, будет заниматься Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Как уже сообщала телерадиокомпания «ТЕРРА», …
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30 октября 2014, 05:18