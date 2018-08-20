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На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью
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20 августа 2018, 12:35
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В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина
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20 августа 2018, 12:15
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В «день трех восьмерок» в Самаре побит рекорд по количеству свадеб
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20 августа 2018, 11:37
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В Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе
В понедельник утром, 20 августа, самарских автомобилистов ждал неприятный сюрприз.
На участке Московского шоссе от проспекта Кирова до торгового центра Metro перестали работать светофоры.
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20 августа 2018, 10:55
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Владимир Путин отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Самарской области
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4 июня 2018, 10:07
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Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис
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21 мая 2018, 08:37
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Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области
В Сочи 3 мая президент РФ Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО Организационный комитет «Россия-2018», посвященное вопросам готовности к ЧМ-2018 регионов, в которых пройдут матчи. В работе принял участие президент ФИФА Джани Инфантино. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, …
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4 мая 2018, 10:08
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Азаров рассказал президенту Путину о подготовке к ЧМ-2018 в Самаре
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26 апреля 2018, 11:29
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Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару
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14 марта 2018, 12:00
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Оренбург: невеста целовалась на свадьбе и вывихнула челюсть
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13 ноября 2017, 01:13
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Совет да любовь: Итальянка разочаровалась в мужчинах и вышла замуж за себя
Итальянка Лаура Меси организовала свадьбу со всеми соответствующими атрибутами, кроме самого главного: на церемонии бракосочетания с 70 гостями, белым платьем, приятельницами невесты и большим тортом не было жениха.
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28 сентября 2017, 02:06
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Долго готовился: канадец сделал ролик из 2500 селфи к своей свадьбе
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7 сентября 2017, 05:07