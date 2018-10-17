В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге» На стадионе «Металлург» в Самаре завершается укладка искусственного покрытия. Общая площадь его составляет 8 тысяч квадратных метров, произведен газон был в Димитровграде. В отличие от натуральной травы, играть на нем можно и зимой. … - У нас появилось достаточно много полей с