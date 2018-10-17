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«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
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Материалы по теме:

Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

В Сети появился ролик, на котором видно, как во дворе многоэтажки местные жители похитили резиновое покрытие для детской площадки. В соцсетях говорят, что это дом № 298 по Московскому шоссе в Самаре. На записи запечатлены двое мужчин, которые затаскивают куски 
17 октября 2018, 12:46
Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Во вторник, 16 октября, в Самаре случилась авария, в которой серьезно пострадал пешеход. В 20:10 28-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Авроры в направлении Балаковской. Около дома № 139 по Промышленности он сбил 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть 
17 октября 2018, 11:47
В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге»

В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге»

На стадионе «Металлург» в Самаре завершается укладка искусственного покрытия. Общая площадь его составляет 8 тысяч квадратных метров, произведен газон был в Димитровграде. В отличие от натуральной травы, играть на нем можно и зимой. 
 
- У нас появилось достаточно много полей с 
17 октября 2018, 11:24
В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, 
17 октября 2018, 11:02
Автокатастрофа на М-5 в Самарской области: погибли три человека

Автокатастрофа на М-5 в Самарской области: погибли три человека

Полицейские выясняют детали страшной автокатастрофы в Сергиевском районе. Она произошла во вторник вечером, 16 октября. По предварительным данным, примерно в 20:10 водитель Lada Vesta ехал по трассе М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Уфы. В районе 1126 километра мужчина, 
17 октября 2018, 08:32
В Сызрани произошла очередная авария с такси: пострадали две женщины

В Сызрани произошла очередная авария с такси: пострадали две женщины

В понедельник вечером в Сызрани, 15 октября, в аварию попала машина такси популярного агрегатора. В восьмом часу вечера на улице Хвалынской столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Калина». Легковушки получили в ДТП незначительные повреждения, пишет ktv-ray.ru. По словам очевидцев, во 
16 октября 2018, 10:23
В Тольятти пьяная автоледи каталась с 3-летним ребенком

В Тольятти пьяная автоледи каталась с 3-летним ребенком

‍В Тольятти ночью представители «Ночного патруля» рассказали сотрудникам ДПС, что по улице Матросова ехал автомобиль, водитель которого не сумел справиться с управлением, и машина врезалась в бордюрный камень при движении по кольцу. Полицейские остановили эту легковушку 

Оказалось, что за 
16 октября 2018, 08:45
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