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Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки
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17 октября 2018, 12:46
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Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка
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17 октября 2018, 11:47
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В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге»
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17 октября 2018, 11:24
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В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?
"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, …
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17 октября 2018, 11:02
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Автокатастрофа на М-5 в Самарской области: погибли три человека
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17 октября 2018, 08:32
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В Сызрани произошла очередная авария с такси: пострадали две женщины
В понедельник вечером в Сызрани, 15 октября, в аварию попала машина такси популярного агрегатора. В восьмом часу вечера на улице Хвалынской столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Калина». Легковушки получили в ДТП незначительные повреждения, пишет ktv-ray.ru. По словам очевидцев, во …
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16 октября 2018, 10:23
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В Тольятти пьяная автоледи каталась с 3-летним ребенком
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16 октября 2018, 08:45