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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Самарский Ботанический сад закроют для посещений

Самарский Ботанический сад закроют для посещений

Реконструкция самарского Ботанического сада обойдется как минимум  в полмиллиарда рублей. Работы там начнутся уже 14 августа  и будут поделены на два этапа. Первый должен завершиться к ЧМ-2018, игры которого пройдут в том числе и в столице нашего региона. Внутри ботсада  

8 августа 2017, 01:42
В Самаре до 10 сентября перекрыли улицу Карбышева

В Самаре до 10 сентября перекрыли улицу Карбышева

В связи с ремонтом теплосетей, в Самаре ограничено движение транспорта на улице Карбышева. Работы проведут на четырех участках: от улицы Дыбенко до Печерской, от Печерской до улицы Михаила Сорокина, от улицы Сорокина до улицы Гагарина и от улицы Гагарина до 

4 августа 2017, 03:31
Фото: в сквере площади Куйбышева уложили плитку

Фото: в сквере площади Куйбышева уложили плитку

В Самаре продолжается ремонт площади Куйбышева. Уже отфрезеровано около 3000 квадратных метра асфальтобетона из 36 тысяч. Позже здесь будет уложено два слоя асфальта. На дорожках в одном из скверов уже появилась плитка – там начали обновлять тротуар, сообщили в мэрии.
3 августа 2017, 09:11
Когда откроют вторую половину Южного моста?

Когда откроют вторую половину Южного моста?

В Самаре завершились ремонтные работы на левой стороне Южного моста и путепровода «Аврора». С 22 июля рабочие переместились на правую часть дороги. По данным мэрии, отремонтировано 6 тысяч 650 квадратных метров покрытия проезжей части, 2000 квадратных метров тротуара.
«Первоначально проект 

24 июля 2017, 01:22
Самара. Когда откроют дороги?

Самара. Когда откроют дороги?

На этой же неделе должно возобновиться движение по улице Подшипниковая, от Николая Панова в сторону проспекта Масленникова. Там строят водопровод. Отрезок Алма-Атинской, между Московским шоссе и Олимпийской, обещают сдать 15 августа. Также в августе закончится ремонт автодороги «Волжский - Курумоч 

20 июля 2017, 04:39
Самарские ученые откроют в космосе хранилище земных семян

Самарские ученые откроют в космосе хранилище земных семян

В Ботаническом саду Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева продолжаются  эксперименты с космическими цветами. Речь идет о растениях, выращенных из семян, побывавших на орбите. На территории сада появится специальная «космическая» аллея, где будут расти «дети галактики». В будущем ученые 
7 июля 2016, 11:13
Ботанический сад Самарского университета оформят в космической тематике

Ботанический сад Самарского университета оформят в космической тематике

В Самаре представили предварительный проект реконструкции Ботанического сада. Его предполагается оформить в космической тематике, сообщил проректор по развитию кампуса Самарского университета Андрей Антоневич. Главный вход разместят не напротив «Фрегата», как сейчас, а на углу Московского шоссе и улицы Врубеля. Там 

4 июля 2016, 02:40
На реконструкцию Ботанического сада могут выделить 400 млн рублей

На реконструкцию Ботанического сада могут выделить 400 млн рублей

В Ботанический сад Самарского национального исследовательского университета имени Королева вложат 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба вуза. Эту сумму готовы выделить правительство Самарской области и федеральное Минобрнауки, сообщил ректор Самарского университета Евгений Шахматов на заседании ученого совета в пятницу, 24 июня. 

27 июня 2016, 02:08
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