С 14 августа научное учреждение перестанет принимать посетителей. Как уже сообщала «ТЕРРА», там начнется ремонт.
Учреждение было основано в Куйбышеве еще в 1932 году. Его площадь сейчас превышает 33 гектара. Территория относится к особо охраняемым природным зонам. По сути, инфраструктура Ботанического сада не менялась с 80-х годов.
Сюжет о том, сколько продлится реконструкция, и какие изменения произойдут, смотрите в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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