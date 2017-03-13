Агентство Moody’s прогнозирует, что четыре европейских автоконцерна (в их числе Fiat и Peugeot Citroën) понесут убытки на общую сумму $6,6 млрд. Между тем конкуренция на рынке становится все жестче.

Данные о регистрации новых автомобилей на крупнейших европейских рынках показывают, что европейцы, …