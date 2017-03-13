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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре хотят повысить тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянок

В Самаре хотят повысить тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянок

В Самарской области готовится значительное повышение тарифов на услуги эвакуаторов и штрафстоянок. Как пишут региональные СМИ, областное УФАС предложило новую методику, по которой сумма за эвакуацию будет устанавливаться через аукцион на торгах. Начальной ценой при этом должен выступать базовый уровень 

9 марта 2017, 12:07
УФАС оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу самарского минстроя

УФАС оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу самарского минстроя

Самарское управление федеральной антимонопольной службы оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу областного минстроя Алексея Гришина «за несвоевременное предоставление информации, запрошенной УФАС». По данным ведомства, 19 апреля 2016 года служба затребовала у минстроя перечень документов и сведений, которые нужно было представить 

15 февраля 2017, 01:00
Житель Самары наказал

Житель Самары наказал "М.Видео" на 100 тысяч рублей за sms-рассылку

Гражданин пожаловался в УФАС на рекламу, которая пришла на номер его телефона. В сообщении, говорилось о скидках до 30% на технику для дома и дачи. Молодой человек заявил, что не давал согласия на получение sms-рассылки.
В свою очередь, ООО "М.Видео 

16 декабря 2016, 04:02

"Быстроденьги" могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за мелкий шрифт

Как уже сообщала ТЕРРА, Самарское УФАС обвиняет микрофинансовую организацию в нарушении "закона о рекламе". Сообщается, что компания разместила рекламу займов на фасаде жилого дома на улице Победы. Часть информации напечатана мелким, затрудняющим её восприятие шрифтом. Антимонопольщики решили, что это может 

2 декабря 2016, 05:18
Ученые установили главную причину конкуренции у женщин

Ученые установили главную причину конкуренции у женщин

Коллектив специалистов из Гонконгского университета науки и технологии определил основную причину конкуренции у представительниц прекрасного пола. Об этом исследовании, в частности, рассказывается в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Оказывается, главным состязательным стимулом для женщин служат дети. Ради 

29 апреля 2016, 09:39
«Макдоналдс» судится из-за земли на Московском шоссе в Самаре

«Макдоналдс» судится из-за земли на Московском шоссе в Самаре

Компания «Макдоналдс» (McDonalds) обратилась в арбитражный суд Самарской области с иском к департаменту управления имуществом администрации г. о. Самара. Сеть требует обязать городских чиновников предоставить в собственность участок площадью 2400 квадратных метров на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Заявление 
21 октября 2015, 11:59
В Америке впервые за 40 лет сократится количество ресторанов McDonald’s

В Америке впервые за 40 лет сократится количество ресторанов McDonald’s

Корпорация McDonald's испытывает сильные затруднения из-за возросшей конкуренции. В 2015 году в США количество закрывшихся ресторанов сети быстрого питания превысит количество открывшихся. Еще из изменений в «худшую» сторону стоит отметить сокращение ассортимента блюд и тенденцию в сторону упрощения их приготовления.
18 июня 2015, 03:31
В Самаре за махинации с жильем будут судить чиновницу гордепартамента

В Самаре за махинации с жильем будут судить чиновницу гордепартамента

Направлено в суд уголовное дело бывшей сотрудницы самарского департамента управления имуществом Марины Загаринской. Она возглавляла отдел контроля жилищного фонда управления по жилищным вопросам. Экс-чиновницу вместе с двумя подельниками обвиняют в мошенничестве с муниципальным жильем.

По версии следствия, Загаринская совместно 
2 апреля 2015, 09:31
Лжечиновница обманула самарцев почти на 1,8 млн рублей

Лжечиновница обманула самарцев почти на 1,8 млн рублей

В Самарской области направлено в суд уголовное дело по факту обмана граждан на 1 млн 800 тысяч рублей. Обвиняемая – 47-летняя жительница Самары. Согласно материалам дела, преступления были совершены в период с мая по октябрь 2011 года. Женщина, выдавая себя 
24 марта 2015, 03:43
В Самаре двоих экс-чиновников требуют лишить свободы за махинации с жильем

В Самаре двоих экс-чиновников требуют лишить свободы за махинации с жильем

В суде Самарского района столицы губернии прошли прения в процессе по уголовному делу бывших чиновников департамента управления имуществом администрации города Сергея Уколова и Марины Загаринской. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По версии следствия, коллеги пытались по подложным документам 

20 октября 2014, 10:13
Минкомсвязи хочет усилить конкуренцию на рынке фиксированной связи

Минкомсвязи хочет усилить конкуренцию на рынке фиксированной связи

Минкомсвязи изучает возможность переноса номера (Fixed-line Number Portability, FNP) на сетях фиксированной связи, рассказали «Ведомостям» менеджеры двух крупных операторов и подтвердила представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая. Такая услуга упомянута в «дорожной карте» мер по развитию конкуренции в отрасли связи, которая обсуждалась 

24 марта 2014, 01:15
Автомобилей будет меньше

Автомобилей будет меньше

Агентство Moody’s прогнозирует, что четыре европейских автоконцерна (в их числе Fiat и Peugeot Citroën) понесут убытки на общую сумму $6,6 млрд. Между тем конкуренция на рынке становится все жестче.

Данные о регистрации новых автомобилей на крупнейших европейских рынках показывают, что европейцы, 

20 сентября 2013, 12:16
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