Департамент управления имуществом Самары подозревают в нарушении закона «О защите конкуренции». Управление федеральной антимонопольной службы возбудило соответствующее дело в отношении чиновников .
Поводом стала жалоба АО «Водные технологии», в которой говорилось о том, что департамент передал 421 муниципальный объект водоснабжения и водоотведения на праве хозяйственного ведения МП «Самараводоканал». Но такая схема не предусмотрена законом. В случае с муниципальной или госсобственностью, это возможно сделать только на основании договоров аренды или концессионных соглашений.
Кроме того, по закону «О защите конкуренции» органы местного самоуправления не вправе принимать акты или осуществлять действия, приводящие к ограничению конкуренции. Таким образом, предоставление муниципального имущества МП «Самараводоканал» создает для него преимущественные условия и препятствует доступу к объекту неопределенного круга лиц, которые могут претендовать на аналогичные права.
Поэтому самарское УФАС вынесло предписание в адрес городского департамента управления имуществом с требованием отменить или изменить приказ, и отменить передачу объектов МП «Самараводоканал», вернув их в собственность муниципалитета. Сделать это было необходимо до 3 февраля, однако, чиновники нарушили сроки.
|
В Самаре хотят повысить тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянок
В Самарской области готовится значительное повышение тарифов на услуги эвакуаторов и штрафстоянок. Как пишут региональные СМИ, областное УФАС предложило новую методику, по которой сумма за эвакуацию будет устанавливаться через аукцион на торгах. Начальной ценой при этом должен выступать базовый уровень …
|
9 марта 2017, 12:07
|
УФАС оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу самарского минстроя
Самарское управление федеральной антимонопольной службы оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу областного минстроя Алексея Гришина «за несвоевременное предоставление информации, запрошенной УФАС». По данным ведомства, 19 апреля 2016 года служба затребовала у минстроя перечень документов и сведений, которые нужно было представить …
|
15 февраля 2017, 01:00
|
Житель Самары наказал "М.Видео" на 100 тысяч рублей за sms-рассылку
|
16 декабря 2016, 04:02
|
"Быстроденьги" могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за мелкий шрифт
Как уже сообщала ТЕРРА, Самарское УФАС обвиняет микрофинансовую организацию в нарушении "закона о рекламе". Сообщается, что компания разместила рекламу займов на фасаде жилого дома на улице Победы. Часть информации напечатана мелким, затрудняющим её восприятие шрифтом. Антимонопольщики решили, что это может …
|
2 декабря 2016, 05:18
|
Ученые установили главную причину конкуренции у женщин
Коллектив специалистов из Гонконгского университета науки и технологии определил основную причину конкуренции у представительниц прекрасного пола. Об этом исследовании, в частности, рассказывается в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Оказывается, главным состязательным стимулом для женщин служат дети. Ради …
|
29 апреля 2016, 09:39
|
«Макдоналдс» судится из-за земли на Московском шоссе в Самаре
Компания «Макдоналдс» (McDonalds) обратилась в арбитражный суд Самарской области с иском к департаменту управления имуществом администрации г. о. Самара. Сеть требует обязать городских чиновников предоставить в собственность участок площадью 2400 квадратных метров на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Заявление …
|
21 октября 2015, 11:59
|
В Америке впервые за 40 лет сократится количество ресторанов McDonald’s
Корпорация McDonald's испытывает сильные затруднения из-за возросшей конкуренции. В 2015 году в США количество закрывшихся ресторанов сети быстрого питания превысит количество открывшихся. Еще из изменений в «худшую» сторону стоит отметить сокращение ассортимента блюд и тенденцию в сторону упрощения их приготовления.
|
18 июня 2015, 03:31
|
В Самаре за махинации с жильем будут судить чиновницу гордепартамента
Направлено в суд уголовное дело бывшей сотрудницы самарского департамента управления имуществом Марины Загаринской. Она возглавляла отдел контроля жилищного фонда управления по жилищным вопросам. Экс-чиновницу вместе с двумя подельниками обвиняют в мошенничестве с муниципальным жильем.
По версии следствия, Загаринская совместно …
|
2 апреля 2015, 09:31
|
Лжечиновница обманула самарцев почти на 1,8 млн рублей
|
24 марта 2015, 03:43
|
В Самаре двоих экс-чиновников требуют лишить свободы за махинации с жильем
В суде Самарского района столицы губернии прошли прения в процессе по уголовному делу бывших чиновников департамента управления имуществом администрации города Сергея Уколова и Марины Загаринской. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве.
По версии следствия, коллеги пытались по подложным документам …
|
20 октября 2014, 10:13
|
Минкомсвязи хочет усилить конкуренцию на рынке фиксированной связи
Минкомсвязи изучает возможность переноса номера (Fixed-line Number Portability, FNP) на сетях фиксированной связи, рассказали «Ведомостям» менеджеры двух крупных операторов и подтвердила представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая. Такая услуга упомянута в «дорожной карте» мер по развитию конкуренции в отрасли связи, которая обсуждалась …
|
24 марта 2014, 01:15
|
Автомобилей будет меньше
|
20 сентября 2013, 12:16