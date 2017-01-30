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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 января 2017г 
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Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города

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12 декабря 2016, 03:26
В Самаре за планировку новой дороги заплатят 10 млн рублей

В Самаре за планировку новой дороги заплатят 10 млн рублей

Документацию по планировке территории для строительства Южной обводной дороги от улицы Водников до Южного шоссе разработает общество с ограниченной ответственностью «Терра». Результаты торгов опубликованы на портале госзакупок. 

Новая трасса должна пройти по берегу реки Самара и соединить два городских моста. За 

23 ноября 2016, 11:41
Объявлены повторные торги на поставку в Самару 10 трамваев

Объявлены повторные торги на поставку в Самару 10 трамваев

Самарский департамент промышленной политики и транспорта объявил повторные торги на поставку в лизинг 10 трехсекционных низкопольных трамваев за сумму, близкую к миллиарду рублей. Прежний аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. По условиям нового конкурса, вагоны следует поставить в срок 

31 октября 2016, 04:06
Правительство Самарской области снова пытается продать принадлежащие ему автомобили Audi за 4,2 млн рублей

Правительство Самарской области снова пытается продать принадлежащие ему автомобили Audi за 4,2 млн рублей

Как сообщается на сайте главного управления организации торгов, потенциальным покупателям предлагается отдать за Audi A6 Allroad Quattro 610 тысяч рублей. За две Audi A6 - по 560 тысяч, еще три таких автомобиля реализуются за 510 тысяч рублей и одну машину продают 

8 сентября 2016, 04:09
УФАС: торги по самарскому Дому печати аннулированы

УФАС: торги по самарскому Дому печати аннулированы

Самарское управление ФАС аннулировало торги по продаже имущества ОАО «Издательство «Самарский дом печати». Итоговая стоимость объекта была в 4 раза ниже размера задатка.

Напомним, в конце июня 11 объектов недвижимости компании-банкрота общей площадью 25 тысяч квадратных метров за 35 миллионов рублей 

26 июля 2016, 12:23
Торги по Дому печати признали недействительными

Торги по Дому печати признали недействительными

Результаты торгов по продаже имущества ОАО "Издательство Самарский дом печати" отменило областное Управление Федеральной антимонопольной службы. Сделано это на основании постановления 11-го апелляционного арбитражного суда, удовлетворившего  иск Федеральной налоговой службы. Ранее ФНС обратилась с требованием отменить решение собрания кредиторов Дома 

21 июля 2016, 03:47
Итоги торгов по продаже самарского

Итоги торгов по продаже самарского "Дома печати" могут отменить

Областное управление налоговой службы в апелляционной инстанции добилось признания недействительным решения собрания кредиторов банкротящегося издательства по условиям продажи имущества юрлица. Во второй половине июня 11 зданий бывшей типографии и 4 земельных участка под ними продали с торгов за 35 миллионов 

8 июля 2016, 05:06
В Самаре покупателю дома печати сделают скидку

В Самаре покупателю дома печати сделают скидку

Первый аукцион по продаже недвижимости самарского дома печати признан не состоявшимся. Желающих купить 11 зданий и четыре земельных участка за 718 млн рублей так и не нашлось. Теперь объекты будут выставлены на новые торги, но уже с дисконтом в 10 
2 марта 2016, 02:30
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