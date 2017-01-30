В Самаре стартовали очередные торги по продаже имущества банкротящегося «Самарского Дома печати». Все активы СДП - здания и земельные участки - включены в единый лот начальной стоимостью 646 млн рублей. Снижение цены будет производиться до момента выявления победителя в форме публичного предложения. Лот будет дешеветь каждый день примерно на 10 процентов. На 8 февраля - момент завершения аукциона - минимальная стоимость определена в размере 32 млн рублей. Это уже четвертая попытка реализовать имущество "Дома печати". Дважды - в марте и мае 2016 года - на комплекс не нашлось покупателей, в третий раз - в июне того же года - его приобрела фирма «Азимут», аффилированная известному самарскому бизнесмену Алексею Шаповалову. Однако самарское УФНС через суд аннулировало результаты торгов. Налоговики посчитали конкурсного управляющего СДП Максима Булюсина дружественным по отношению к Шаповалову.
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Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города
Под дальнейшее развитие застройки выделена земля в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского, говорится в сообщении горадминистрации. Площадь территории составляет почти 4 гектара, 29 домов - прежде всего деревянных - предстоит снести. На развитие участка чиновники предоставят инвестору 10 лет. Компания, …
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12 декабря 2016, 03:26
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В Самаре за планировку новой дороги заплатят 10 млн рублей
Документацию по планировке территории для строительства Южной обводной дороги от улицы Водников до Южного шоссе разработает общество с ограниченной ответственностью «Терра». Результаты торгов опубликованы на портале госзакупок.
Новая трасса должна пройти по берегу реки Самара и соединить два городских моста. За …
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23 ноября 2016, 11:41
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Объявлены повторные торги на поставку в Самару 10 трамваев
Самарский департамент промышленной политики и транспорта объявил повторные торги на поставку в лизинг 10 трехсекционных низкопольных трамваев за сумму, близкую к миллиарду рублей. Прежний аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. По условиям нового конкурса, вагоны следует поставить в срок …
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31 октября 2016, 04:06
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Правительство Самарской области снова пытается продать принадлежащие ему автомобили Audi за 4,2 млн рублей
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8 сентября 2016, 04:09
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УФАС: торги по самарскому Дому печати аннулированы
Самарское управление ФАС аннулировало торги по продаже имущества ОАО «Издательство «Самарский дом печати». Итоговая стоимость объекта была в 4 раза ниже размера задатка.
Напомним, в конце июня 11 объектов недвижимости компании-банкрота общей площадью 25 тысяч квадратных метров за 35 миллионов рублей …
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26 июля 2016, 12:23
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Торги по Дому печати признали недействительными
Результаты торгов по продаже имущества ОАО "Издательство Самарский дом печати" отменило областное Управление Федеральной антимонопольной службы. Сделано это на основании постановления 11-го апелляционного арбитражного суда, удовлетворившего иск Федеральной налоговой службы. Ранее ФНС обратилась с требованием отменить решение собрания кредиторов Дома …
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21 июля 2016, 03:47
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Итоги торгов по продаже самарского "Дома печати" могут отменить
Областное управление налоговой службы в апелляционной инстанции добилось признания недействительным решения собрания кредиторов банкротящегося издательства по условиям продажи имущества юрлица. Во второй половине июня 11 зданий бывшей типографии и 4 земельных участка под ними продали с торгов за 35 миллионов …
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8 июля 2016, 05:06
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В Самаре покупателю дома печати сделают скидку
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2 марта 2016, 02:30