Документацию по планировке территории для строительства Южной обводной дороги от улицы Водников до Южного шоссе разработает общество с ограниченной ответственностью «Терра». Результаты торгов опубликованы на портале госзакупок.

Новая трасса должна пройти по берегу реки Самара и соединить два городских моста. За …