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В центре Самары экстренно эвакуировали 16 жильцов треснувшего дома
Жильцы дома №87 по улице Степана Разина были экстренно эвакуированы в ночь на 23 января. В воскресенье, около 23 часов, люди услышали, что стены их дома затрещали, в одной из квартир на 2-м этаже появились трещины, передает samru.ru.
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23 января 2017, 10:08
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В Самаре из центра «Скала Холл» эвакуировали 70 человек
Во вторник, 27 декабря, из офисного центра «Скала Холл» было эвакуировано 70 человек из-за задымления, сообщает 63.ru. Опубликованы фотографии с места происшествия.
Примерно в 8:30 сотрудники организаций, расположенных в «Скале», почувствовали запах горения, однако пламени не видели. По …
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27 декабря 2016, 09:26
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Двух иностранцев с бомбой задержали в Самаре
В четверг, 15 декабря, самарские силовики провели операцию по задержанию двух иностранцев, подозреваемых в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ, которая признана террористической в большинстве стран. Мужчины проживали в Зубчаниновке, в квартире многоквартирного дома на улице Товарной.
В помещении обнаружили самодельную …
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16 декабря 2016, 10:35
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В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ
В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ.
Оцеплен многоквартирный дом.
На месте работают сотрудники ФСБ и полиции, а также сапёры, медики и спасатели. В одной из квартир могут находиться взрывчатые вещества. Проводится эвакуация жильцов. Корреспонденты ТРК "ТЕРРА" выясняют подробности.
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15 декабря 2016, 07:36
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В Нефтегорском районе признали ЧС из-за ухудшения качества воды
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6 апреля 2016, 11:30
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Половина населения Финляндии видят в России угрозу для страны
Результаты социологического опроса показали, что чуть более половины населения Финляндии (51 процент) видят в России угрозу для своей страны. Финские эксперты связывают такое недоверие финнов к своему восточному соседу с политикой РФ в отношении Украины.
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28 октября 2015, 08:30
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NASA: Огромный астероид под номером 86666 может упасть на Землю в выходные
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9 октября 2015, 11:41
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Барак Обама назвал главную угрозу человечеству в будущем
По мнению действующего президента США, это климатические изменения. И если не предпринять необходимых мер, то ситуация может стать необратимой и люди не смогут к ней приспособиться. К главным превентивным мерам Обама отнес сокращение вредных выбросов в атмосферу, увеличение возобновляемых источников …
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4 августа 2015, 01:29
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В Северной Корее хотят укреплять ядерный потенциал из-за угроз США
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29 июля 2015, 04:18
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В Хворостянском районе засуха: введен режим ЧС
Со среды, 1 июля, на территории Хворостянского района Самарской области введен режим чрезвычайной ситуации. Это связано с засухой. К ликвидации последствий в районе привлечен 21 сотрудник МЧС, выделено восемь единиц техники.
Как уже ранее сообщала «ТЕРРА», гибель посевов …
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2 июля 2015, 05:02
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От страшной засухи в Самарской области гибнут посевы
В Самарской области – засуха. Синоптики констатируют опасную ситуацию. Министерство сельского хозяйства готовится объявить режим чрезвычайной ситуации в Красноармейском, Хворостянском и Нефтегорском районах.
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29 июня 2015, 09:12
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Самарские спасатели возвращаются из зоны ЧС в Алтайском крае
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24 июня 2014, 05:34