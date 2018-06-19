Главным местом для развлечений в Самаре сейчас является, конечно же, площадка Фестиваля болельщиков. Сюда съезжаются не только жители областного центра, но и гости из других регионов. Только в воскресенье на самой большой площади Европы побывали 40 тысяч человек. По данным организаторов, сейчас самарский фан-фест превосходит по популярности площадки в Казани и Нижнем Новгороде.
Напомним, Фестиваль болельщиков в Самаре будет работать до 15 июля. 19 июня здесь пройдут трансляции трех матчей, в том числе поединка сборной России с Египтом.
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