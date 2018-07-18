2
08
01
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

К ЧМ-2018 областной фонд капремонта собирается взять очередной кредит

К ЧМ-2018 областной фонд капремонта собирается взять очередной кредит

Самарский областной фонд капремонта объявил еще один тендер по поиску банка, который сможет предоставить кредит на 250 миллионов рублей для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Максимально возможная ставка - 12,25 процента годовых. Деньги организация берет на три года. Банк 

24 апреля 2018, 03:53
Самая важная история – кредитная

Самая важная история – кредитная

Нередко можно услышать историю о том, как двое коллег хотели взять кредит в банке. И зарплаты почти одинаковые, и срок и суммы кредитов примерно одни и те же, но одному выдали кредит, а другому – нет. Может, и вам приходилось 
10 апреля 2018, 10:52
Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

250 миллионов рублей фонд искал для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 по футболу.
3 апреля 2018, 05:15
«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.

Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг 

14 марта 2018, 12:34
«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»

«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»

«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.

В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение 

12 марта 2018, 02:17
Посетитель банка задержал грабителя с ножом в Тольятти

Посетитель банка задержал грабителя с ножом в Тольятти

В Тольятти произошло нападение на офис микрофинансовой организации, расположенный на улице Мира. Во время рабочего дня в помещение зашел мужчина. Он вытащил из куртки нож, и потребовал у сотрудников отдать ему деньги. Забрав 8 тысяч рублей, злоумышленник попытался сбежать. Однако 

21 февраля 2018, 01:02
«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт

«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт

«Тольяттихимбанк» стал победителем тендера по предоставлению региональному оператору Самарской области «Фонд капитального ремонта» 300 миллионов рублей кредита. Средства предназначены на приведение в порядок фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Результат 

13 ноября 2017, 04:54
Региональный оператор

Региональный оператор "Фонд капитального ремонта" в очередной раз пытается взять кредит

Напомним, о намерении привести в порядок многоквартирные дома, расположенные вдоль гостевых  туристических маршрутов, в рамках подготовки  Самары к проведению чемпионата мира по футболу за счет заемных средств было заявлено еще в феврале. Сначала фонд пытался взять кредит в 1 миллиард 

13 октября 2017, 03:55
Кабмин одобрил запрет на анонимное снятие наличных

Кабмин одобрил запрет на анонимное снятие наличных

Минфин внес законопроект с предложением запретить россиянам снимать средства с помощью анонимных электронных систем. Основной целью документа является совершенствование контроля за анонимными платежами, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, в настоящее время анонимные электронные средства платежа широко применяют преступники, в частности 

10 октября 2017, 09:13
Дорогое ЖКХ: Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги более триллиона рублей

Дорогое ЖКХ: Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги более триллиона рублей

В настоящее время, по самым последним оценкам, задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет 1,34 триллиона рублей. И лишь половина из этой суммы - долги жильцов, то есть физических лиц.
Среди них преобладают или люди состоятельные, или "асоциальные категории", отмечает министр строительства 

19 июля 2017, 02:16
В блогах: темная история с платежами в Фонд капремонта

В блогах: темная история с платежами в Фонд капремонта

Блогер Андрей Ишмуратов обратился через "ЖЖ" к руководству самарского областного фонда капитального ремонта. "Я - добросовестный плательщик взносов на капремонт. Но фонду эти деньги, видимо, не нужны. Дело в том, что на сайте ФКР уже больше месяца не работает 
4 июля 2017, 09:20
Как сэкономить на услугах ЖКХ?

Как сэкономить на услугах ЖКХ?

В Самарской области вырастут тарифы на свет, воду и газ. Даже в этой ситуации можно сэкономить, говорят эксперты. В первую очередь нужно внимательнее изучать новые квитанции. Если насчитали больше, необходимо обратиться в жилищную инспекцию. В случае ошибки будет произведен перерасчет. 

26 июня 2017, 04:41
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх