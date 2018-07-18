Самарский Фонд капитального ремонта ищет банк, который займется его обслуживанием. Речь идет об открытии счетов, куда жители будут перечислять деньги за капремонт. Согласно техзаданию, все услуги кредитное учреждение должно предоставить фонду бесплатно. В том числе открывать и обслуживать корсчета, а также переводить средства в другие финансовые организации. Взамен банк получит постоянный доступ к живым деньгам - ежегодно самарцы платят за капремонт около 4 млрд рублей. Возможность обслуживать такой кэш должна перевесить все расходы на указанные бесплатные комиссии, уверенны эксперты. ТЕРРА следит за развитием событий.
|
К ЧМ-2018 областной фонд капремонта собирается взять очередной кредит
|
24 апреля 2018, 03:53
|
Самая важная история – кредитная
|
10 апреля 2018, 10:52
|
Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит
|
3 апреля 2018, 05:15
|
«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»
В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.
Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг …
|
14 марта 2018, 12:34
|
«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»
«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.
В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение …
|
12 марта 2018, 02:17
|
Посетитель банка задержал грабителя с ножом в Тольятти
|
21 февраля 2018, 01:02
|
«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт
«Тольяттихимбанк» стал победителем тендера по предоставлению региональному оператору Самарской области «Фонд капитального ремонта» 300 миллионов рублей кредита. Средства предназначены на приведение в порядок фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Результат …
|
13 ноября 2017, 04:54
|
Региональный оператор "Фонд капитального ремонта" в очередной раз пытается взять кредит
|
13 октября 2017, 03:55
|
Кабмин одобрил запрет на анонимное снятие наличных
Минфин внес законопроект с предложением запретить россиянам снимать средства с помощью анонимных электронных систем. Основной целью документа является совершенствование контроля за анонимными платежами, сообщает РИА Новости.
|
10 октября 2017, 09:13
|
Дорогое ЖКХ: Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги более триллиона рублей
В настоящее время, по самым последним оценкам, задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет 1,34 триллиона рублей. И лишь половина из этой суммы - долги жильцов, то есть физических лиц.
|
19 июля 2017, 02:16
|
В блогах: темная история с платежами в Фонд капремонта
Блогер Андрей Ишмуратов обратился через "ЖЖ" к руководству самарского областного фонда капитального ремонта. "Я - добросовестный плательщик взносов на капремонт. Но фонду эти деньги, видимо, не нужны. Дело в том, что на сайте ФКР уже больше месяца не работает …
|
4 июля 2017, 09:20
|
Как сэкономить на услугах ЖКХ?
|
26 июня 2017, 04:41