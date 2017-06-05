Фонд капитального ремонта Самарской области хочет занять 1 млрд 800 млн рублей на обновление фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Деньги организация хочет взять на 43 месяца под 13,9% годовых. На обслуживание кредита потребуется 439 млн рублей. Гасить заем будут из средств фонда и целевых дотаций из областного бюджета. Исполнителя выберут 29 июня.
Напомним, привести в порядок предстоит в том числе 227 зданий, признанных объектами культурного наследия. На это потребуется около 3 миллиардов рублей.
Весной этого года самарская мэрия заявила, что таких денег у нее нет, и предложила ограничиться возведением декоративных заборов. Инициатива вызвала шквал критики в социальных сетях, самарских чиновников стали даже высмеивать на федеральных телеканалах, упрекая их в сооружении «потемкинской деревни». Досталось недавно от общественности и самому фонду капремонта. В апреле власти изменили критерии оценки первоочередности капремонта жилых домов. В среднем сроки ремонтов сдвинулись на 30 лет. В старой редакции значились 20-30 годы, теперь их перенесли на 40-50-е. Сотни тысяч горожан до того времени просто не доживут.
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