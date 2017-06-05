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«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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Материалы по теме:

За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей

За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей

Почти 5-километровый коллектор для сточных вод со стадиона «Самара-Арена» должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года. Счётная палата Самарской области установила, что у чиновников отсутствуют правоустанавливающие документы на 20 из 86 земельных участков, по которым будут пролегать трубы. 

2 июня 2017, 02:47
В Самаре неотремонтированные фасады домов хотят замаскировать лианами

В Самаре неотремонтированные фасады домов хотят замаскировать лианами

Блогер not_used_name предложил жителям Самары не тратить десятки лет в ожидании капитального ремонта, а прямо сейчас украсить дома лианами глицинии "Блю Мун". "Например, наш замечательный и прекрасный дом 1964 года постройки после посадки лиан станет еще прекраснее, - утверждает 
31 мая 2017, 05:14
Застройка Самары может остановиться?

Застройка Самары может остановиться?

Большегрузы не пройдут. Депутаты губернской думы приняли закон, ограничивающий движение по дорогам Самары крупногабаритного и тяжёлого транспорта в дневное время. Меры будут действовать вплоть до старта чемпионата мира по футболу 14 июня 2018 года. Какие цели преследует новый закон и 

31 мая 2017, 05:01
В Госдуме предлагают выплатить жителям Крыма советские долги

В Госдуме предлагают выплатить жителям Крыма советские долги

В комитете по бюджету и налогам разработан законопроект, подразумевающий выплаты советских долгов по вкладам жителям Крыма и Севастополя. Как информируют отечественные агентства, авторы инициативы таким образом предлагают материально поддержать жителей двух российских регионов, которые сейчас находятся «в непростом социальном положении».

31 мая 2017, 12:21
На строительство стадиона «Самара-Арена» дополнительно выделят 1,8 млрд рублей

На строительство стадиона «Самара-Арена» дополнительно выделят 1,8 млрд рублей

Деньги поступят из федерального бюджета. Информация об этом включена в проект изменений в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.». В общей сложности объём средств на реализацию госпрограммы увеличен на 3 миллиарда 293 миллиона 

29 мая 2017, 06:47
Закредитованных россиян спасут от новых долгов

Закредитованных россиян спасут от новых долгов

В Центробанке придумали способ помешать людям, взявшим слишком много кредитов, влезть в новые долги. Регулятор хочет создать единую базу заемщиков. По словам экспертов, в настоящее время существуют 16 баз кредитов и банки испытывают трудности при получении информации о потенциальном заемщике. 

29 мая 2017, 09:57
Сколько должны обанкротившиеся банки?

Сколько должны обанкротившиеся банки?

Конкурсные управляющие банков, ликвидируемых в Самарской области, отчитались о своей работе в апреле. Общая задолженность Волжского социального банка перед кредиторами по состоянию на 1 мая составила 4 миллиарда 238 миллионов рублей, при этом из них 2 миллиарда 612 миллионов приходятся 

25 мая 2017, 04:00
Выбить долг: Число жалоб на коллекторов в России выросло в 10 раз

Выбить долг: Число жалоб на коллекторов в России выросло в 10 раз

Примерно в десять раз с начала 2017 года увеличилось число жалоб от должников на действия коллекторов в ФССП, рассказывают «Известия». Если в январе зафиксировано 326 обращений, то в апреле их количество достигло 3126.
Сейчас приставы рассмотрели лишь треть сигналов, из 

17 мая 2017, 11:20
В Самаре кандидаты на пост главы Фонда капремонта завалили экзамен

В Самаре кандидаты на пост главы Фонда капремонта завалили экзамен

В Самаре признали несостоявшимся конкурс по выбору нового руководителя регионального Фонда капитального ремонта. Как сообщает областное министерство ЖКХ, ни один из четырех кандидатов не смог пройти тестирование на знание законодательства. На вакантное место претендовали исполняющий обязанности гендиректора фонда Сергей Тишин, 

13 мая 2016, 03:31
В Самаре стоимость капремонта 3 домов завысили на 3,5 млн рублей

В Самаре стоимость капремонта 3 домов завысили на 3,5 млн рублей

Госфинконтроль Самарской области выявил нарушения, допущенные региональным Фондом капитального ремонта, в части использования субсидий из областной казны. В надзорные органы обратились жители трех самарских домов, расположенных по адресам: улица Гагарина, 5; Комсомольская, 4а; Эльтонская, 6. По результатам проведенных проверок было 
21 января 2016, 04:10
В Самаре с жильцов аварийного дома брали взносы в Фонд капремонта

В Самаре с жильцов аварийного дома брали взносы в Фонд капремонта

Сотрудники прокуратуры Промышленного района Самары выявили нарушения в деятельности регионального Фонда капитального ремонта. По данным ведомства, с жителей дома №65 по проспекту Кирова, который признан аварийным и подлежащим сносу, собирали взносы на капитальный ремонт. В адрес руководителя организации внесено представление. 
30 декабря 2015, 02:00
Топ-новости: арест Бегуна и Умяровой продлен до конца февраля, махинации в Фонде капремонта, суицид в Нижнем

Топ-новости: арест Бегуна и Умяровой продлен до конца февраля, махинации в Фонде капремонта, суицид в Нижнем

Блогеров оставили под стражей
Октябрьский районный суд продлил сроки ареста Дмитрию Бегуну, Наталье Умяровой и Олегу Иванцу. Подробности – здесь.

Мошенничество в Фонде капитального ремонта Самарской области
На экс-руководителя департамента Фонда Александра Панферова завели уголовное дело.  Подробности  – 
25 декабря 2015, 08:38
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