26 марта Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление Игоря Пака о рекомендации сделать его кандидатом на должность председателя Самарского гарнизонного военного суда по конкурсу. Это место стало вакантным в ноябре 2017 года, после того, как прежний руководитель судебного подразделения Алексей Жарков стал председателем Кировского районного суда Самары. Жарков указом президента России возглавил Самарский гарнизонный военный суд еще в 2006 году. В 2012 он пошел на второй срок. На третий, по закону, он уже претендовать не мог. Самарский гарнизонный военный суд располагается в Самаре и обслуживает Самарский, Рощинский, Тольяттинский и Сызранский военные гарнизоны. Примерная суммарная штатная численность военнослужащих частей, находящихся в его юрисдикции, достигает 18 тысяч человек. Известно, что на данный момент Игорь Пак работает в Приволжском окружном военном суде.
|
Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти
В Тольятти будут судить мужчину, который намеревался продать крупную партию наркотиков. При обыске в его квартире был обнаружен порошок и фасовочные пакеты. Экспертиза показала, что вещество является производным N-метилэфедрона массой 200 граммов.
На следствии подозреваемый признался, что он с 2016 года …
|
26 марта 2018, 03:12
|
Владимир Яркин хочет банкротиться по собственному сценарию
|
26 марта 2018, 12:03
|
Экс-полицейский из Самары наказан за покушение на мошенничество
В Самаре бывший полицейский признан виновным в покушении на мошенничество. Суд вынес приговор по делу экс-сотрудника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД. Мужчина занимал должность старшего инспектора отделения по исполнению административного законодательства отдела иммиграционного контроля. Согласно материалам уголовного дела, …
|
23 марта 2018, 08:03
|
Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой
В Ульяновске осудили местного жителя Сергея Гисматулина. Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.
Преступление произошло 14 сентября прошлого года. Мужчина, которого ранее судили за покушение на сбыт наркотиков, напился и попытался вынести товар из магазина на улице Кузоватовской. …
|
22 марта 2018, 07:23
|
Майор, насмерть сбивший контрактника, считает, что не нарушал ПДД
Майор Алексей Усов, сбивший контрактников на дороге в поселке Рощинский, обжаловал приговор, вынесенный Самарским гарнизонным военным судом. Напомним, год назад в поселке Рощинский Волжского района автомобиль Мазда СХ-5 сбил идущих вдоль проезжей части военнослужащих. За рулем иномарки был заместитель начальника по …
|
28 апреля 2017, 11:37