Губернатор Самарской области возглавил рейтинг фонда «Петербургская политика». На этот раз по индексу активности глав регионов по продвижению образа будущего. Николай Меркушкин набрал максимальные 10 баллов. Рейтинг подготовлен на основе публичных выступлений глав регионов за последний год. Основное внимание уделялось описанию образа будущего в ежегодных посланиях, отчетах, докладах губернаторов перед региональными парламентами. Была проведена экспертная оценка деятельности глав регионов по двум параметрам: уровню внимания к риторике о будущем в выступлениях и адаптированности предлагаемого образа будущего к ожиданиям и потребностям жителей региона. Выдвижению Самарской области в число лидеров способствовали инициативы Николая Меркушкина сразу в нескольких направлениях экономического и социального развития. В частности, это подписание соглашения с ПАО «Новатэк», масштабный ремонт и строительство дорог, а также ряд других.
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