Самарский художественный музей будет открытым для обмена опытом, идеями и многого другого для своих коллег. Это основной посыл в работе Аллы Шахматовой, нового директора одного из крупнейших музеев региона. Ранее художница более 20 лет руководила галереей «Вавилон». Шахматова пообещала сохранить партнерские отношения со всеми крупными российскими музеями - Третьяковской галереей, Московским домом фотографии, музеями Кремля и другими. Уже известно о первых планах - Русский музей в конце этого года привезет выставку художника Исаака Левитана. В конце июля откроется экспозиция «Город солнца» с живописью 1930-1950-х из фондов «РОСИЗО». Одна из задач Аллы Шахматовой - расширение связей с региональными музеями, работа с частными коллекционерами. Возродятся музыкальные вечера в Мраморном зале.
«На следующий год у нас уже есть некоторые проекты, которых не было в плане и мы их обсуждаем, и я думаю, что они очень интересные и, конечно, что-то я наследую, иначе я бы не была директором Самарского художественного музея», - отметила Алла Шахматова.
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