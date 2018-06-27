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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Директором Самарского художественного музея стала Алла Шахматова

Директором Самарского художественного музея стала Алла Шахматова

В Самаре назначили нового директора Самарского областного художественного музея. Учреждение возглавила Алла Шахматова, известная как организатор первой в городе частной галереи «Вавилон», указано в сообщении музея. Предыдущий руководитель музея Галина Рябчук ушла по собственному желанию, до назначения Аллы Шахматовой, обязанности 

20 июня 2018, 10:23
Сергей Шнуров из «Ленинграда» покажет свои картины 18+ в Самаре

Сергей Шнуров из «Ленинграда» покажет свои картины 18+ в Самаре

В Самаре состоится персональная выставка картин и инсталляций Сергея Шнурова, который больше известен как фронтмен скандальной музыкальной группы «Ленинград». Выставка Шнурова называется «Ретроспектива Брендреализма» (18+). Она станет продолжением громкого проекта, прошедшего в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Ростове. В Самаре выставка 

22 мая 2018, 04:57
В Самаре открылась выставка современных российских импрессионистов

В Самаре открылась выставка современных российских импрессионистов

Живопись мимолетных впечатлений о летнем настроении. В Самарском областном художественном музее открылась уникальная выставка работ современных российских импрессионистов «Арт-мост. Впечатления от лета». Здесь собраны картины трех известных художников из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи - всего более 40 работ. Все они 

18 ноября 2016, 02:30
23 сентября в Самарском художественном музее откроется выставка Пабло Пикассо

23 сентября в Самарском художественном музее откроется выставка Пабло Пикассо

Будут представлены самые откровенные произведения легендарного испанца. 
Посетители смогут увидеть более 100 графических работ, которые являются литографией рисунков мастера, сделанных в 1968 году. Всего в цикле 347 картин. Их оригиналы хранятся в музеях Испании, Германии, Израиля, Франции и США. Экспозиция 

20 сентября 2016, 11:41
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