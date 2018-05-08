В Нидерландах научились выращивать марсианский картофель. Ученые использовали грунт, аналогичный тому, который находится на поверхности Красной планеты. Это реголит. Его можно раздобыть на Гавайских островах, в вулканических породах.

Ученые высадили картофель, используя органические удобрения. Всего было посажено десять клубней. Уже собран …