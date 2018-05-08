Самарский художник Лев Ушаков устроил перфоманс, посвященный состоянию дорог в городе. Он высадил в ямы на улице Дачной 4 килограмма картошки. Таким образом он надеется привлечь внимание властей к состоянию асфальтового полотна на Дачной и поспособствовать ее скорейшему ремонту.
Свой поступок Ушаков объяснил тем, что испытывает душевную боль от того, когда едет по разбитой дороге на велосипеде. При этом он уже заявил, что во время ЧМ по футболу намерен водить к своим импровизированным грядкам экскурсии. К тому времени в ямах уже начнет созревать молодая картошка.
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