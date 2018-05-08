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Материалы по теме:

Новые «умные» светофоры на кольце Луначарского сняли на видео

Новые «умные» светофоры на кольце Луначарского сняли на видео

В Самаре на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе с понедельника, 7 мая, заработали «умные» светофоры. Режим работы светофоров будет корректироваться автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от обстановки на дороге, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора 

8 мая 2018, 09:51
К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей 

4 мая 2018, 03:01
Ленинский проспект частично перекроют в Тольятти

Ленинский проспект частично перекроют в Тольятти

Тольяттинским автомобилистам предстоит потерпеть временные неудобства из-за ограничений движения. 13 мая в Автограде состоится чемпионат  и первенство Самарской области по велосипедному спорту.  Для проведения мероприятия будет необходимо перекрыть Ленинский проспект на участке от Московского проспекта до улицы Юбилейной. Ограничения будут 

4 мая 2018, 01:28
Новую дорогу из микрорайона «Волгарь» хотят построить в Самаре

Новую дорогу из микрорайона «Волгарь» хотят построить в Самаре

В Самаре назначены публичные слушания по вопросу строительства новой дороги в Куйбышевском районе. Ее собираются построить от примыкания улицы Осетинской в микрорайоне «Волгарь» с выходом на улицу Народную. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания пройдут в период 

3 мая 2018, 05:24
До 27 апреля будут заделаны ямы на улице Луначарского в Самаре

До 27 апреля будут заделаны ямы на улице Луначарского в Самаре

Недавно открытую улицу Луначарского в Самаре вновь ждет ремонт. Жители областной столицы пожаловались властям на то, что на дороге в большом количестве имеются выбоины и трещины.

Теперь стало известно, асфальтовое покрытие должно быть приведено в порядок до 27 апреля. 
23 апреля 2018, 09:00
Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани

Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани

«Растаявшие» весенние дороги в Сызрани спровоцировали инцидент с участием автомобиля «Скорой помощи». Все случилось в пятницу, 20 апреля. Спецмашина заехала в лужу около местного кремля. Ухаб оказался настолько глубоким, что самостоятельно он выбраться уже не смог. На помощь ему приехала 
20 апреля 2018, 01:27
Китай хочет вырастить картошку на Луне

Китай хочет вырастить картошку на Луне

Китайские ученые вознамерились вырастить на Луне картофель. Эксперимент должен стать частью программы «Лунная микробиосфера», которая является частью миссии зонда «Чанъэ-4». Вместе с картофелем на спутник нашей планеты отправятся ростки резуховидки. Всего в рамках программы запланировано 200 различных небольших миссий.
12 апреля 2018, 07:40
Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани

Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани

Сызранские автомобилисты массово жалуются на дорожные ямы, которые образовались после наступившего потепления. Из-за этого в городские автосервисы выстроились очереди: число машин с поврежденными колесами исчисляется десятками.

Одна из самых крупных выбоин образовалась на так называемой «пьяной дороге». Опасный участок 
9 апреля 2018, 07:43
Каждый россиянин съедает за год более 112 килограммов картошки

Каждый россиянин съедает за год более 112 килограммов картошки

Россияне едят очень много картошки. Даже больше, чем нужно. По данным Минсельхоза, в 2017 году каждый житель страны в среднем употребил на 25% больше картофеля, чем это предусмотрено медицинскими нормами. В конкретном выражении цифры составляют 112,6 кг при необходимых 90 
23 января 2018, 09:23
В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса

В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса

В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах Промышленного района – на улице Бубнова и проспекте Карла Маркса. Нарушения требования безопасности дорожного движения выявили сотрудники прокуратуры и специалисты ГИБДД.  Повреждения дорожного покрытия были зафиксированы около домов номер 274а по проспекту 

30 ноября 2017, 11:38
В Самаре пройдет двухдневная ярмарка «Праздник картофеля»

В Самаре пройдет двухдневная ярмарка «Праздник картофеля»

В ближайшие выходные в Самаре организуют тематическую ярмарку «Праздник картофеля». Она продлится два дня – 10 и 11 сентября.

Фермеры смогут выставить на продажу свою картошку на торговой площадке у перекрестка улиц Коммунистической и Владимирской.

Картофельная ярмарка будет работать по десять часов 

6 сентября 2016, 11:19
Голландские ученые вырастили картошку на марсианском грунте

Голландские ученые вырастили картошку на марсианском грунте

В Нидерландах научились выращивать марсианский картофель. Ученые использовали грунт, аналогичный тому, который находится на поверхности Красной планеты. Это реголит. Его можно раздобыть на Гавайских островах, в вулканических породах.

Ученые высадили картофель, используя органические удобрения. Всего было посажено десять клубней. Уже собран 

8 августа 2016, 05:41
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