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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Поставщик АвтоВАЗа задолжал более 13 млн рублей

Поставщик АвтоВАЗа задолжал более 13 млн рублей

В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве сызранского предприятия «Криста», выпускающего автокомпоненты, в том числе для АвтоВАЗа. С иском обратилась Федеральная налоговая служба. Сумма требований в материалах арбитража не указана.

Между тем, согласно реестру судебных приставов, только в этом году 

22 марта 2017, 04:21
В Самарской области число выданных потребкредитов выросло на 37%

В Самарской области число выданных потребкредитов выросло на 37%

В Самарской области по итогам февраля сразу на 37 процентов выросло количество выданных потребительских кредитов, говорится в отчете Национального бюро кредитных историй. Всего в первые два месяца этого года жители губернии занимали у банков 41 тысячу 500 раз, тогда как 

21 марта 2017, 05:30
Самарского бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука могут признать банкротом

Самарского бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука могут признать банкротом

В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве известного самарского бизнесмена, бывшего сенатора Андрея Ищука. С иском обратился некий гражданин Дмитрий Вольнов. Сведения о сумме долга Ищука в материалах дела отсутствуют. По данным Реестра исполнительных производств, с предпринимателя сейчас взыскивают 

21 марта 2017, 04:12
Самарские банки отчитались за февраль

Самарские банки отчитались за февраль

Самарские банки отчитались о результатах работы в феврале. За месяц самарцы положили на депозиты более 1 миллиарда рублей , а забрали чуть больше 600 миллионов. Возглавляют рейтинг «АктивКапиталБанк», «Газбанк», «Кошелев-Банк» и «Солидарность». Первым по динамике прироста вкладов стал «Газбанк», за 
21 марта 2017, 11:46
Татьяне Ерилкиной присудили 110 тысяч рублей

Татьяне Ерилкиной присудили 110 тысяч рублей

Минфин России и областной главк полиции не хотят выплачивать компенсацию за незаконное уголовное преследование бывшего председателя правления банка «Волга-Кредит» Татьяны Ерилкиной. Они намерены обжаловать решение суда, обязавшего ведомства заплатить женщине 110 тысяч рублей.

Напомним, топ-менеджеру вменяли в вину кражу векселей компании 

20 марта 2017, 09:34
Снятие наличных денег с пластиковых карт может подорожать

Снятие наличных денег с пластиковых карт может подорожать

Снятие наличных с пластиковых карт может подорожать, пишут "Ведомости". Visa первой из платежных систем разрешила банкам вводить для клиентов комиссии за обналичивание денег. Ранее это было запрещено. Как правило, сейчас владельцы банкоматов делают снятие наличных в своих терминалах бесплатным, а 

17 марта 2017, 05:21
Компании Виктора Суркова предъявили иск

Компании Виктора Суркова предъявили иск

В Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о признании банкротом подразделения одной из крупнейших бизнес-структур региона - компании «Виктор и Ко Управление проектами». Организация входит в корпорацию, принадлежащую известному самарскому девелоперу Виктору Суркову. Признать общество несостоятельным требует московская «Центральная управляющая 

28 февраля 2017, 01:57
В Самаре выставили на торги миноритарный пакет акций «Волгабурмаш»

В Самаре выставили на торги миноритарный пакет акций «Волгабурмаш»

38% ценных бумаг предприятия, согласно сообщению на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве, реализуют в форме публичного предложения пятью лотами.
17 февраля 2017, 03:37
Ипозембанку не удалось вернуть лицензию

Ипозембанку не удалось вернуть лицензию

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска одному из владельцев Ипозембанка Ильясу Шакурову, который пытался оспорить решение Центрального банка об отзыве лицензии у кредитной организации в ноябре прошлого года. Как сообщала тогда пресс-служба Регулятора, Ипозембанк не соблюдал требования 

14 апреля 2016, 04:02
Ипозембанк признан банкротом

Ипозембанк признан банкротом

«Самарский ипотечно-земельный банк» (Ипозембанк) признан банкротом. Таким образом, арбитражный суд 63-го региона удовлетворил заявление Банка России, который 24 ноября прошлого года отозвал у кредитного учреждения лицензию.
Как говорится в сообщении регулятора, Ипозембанк неоднократно нарушал требования Федерального закона «О противодействии 
20 февраля 2016, 02:37
Ильяс Шакуров хочет возродить Ипозембанк

Ильяс Шакуров хочет возродить Ипозембанк

Ильяс Шакуров, бенефициар "Самарского ипотечно-земельного банка", подал заявление в Арбитражный суд Москвы, в котором просит признать недействительным приказ Банка России об отзыве лицензии у его кредитного учреждения. Напомним, Центробанк отозвал у Ипозембанка разрешение на деятельность 24 ноября 2015 года. А 
14 января 2016, 04:39
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