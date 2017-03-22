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Поставщик АвтоВАЗа задолжал более 13 млн рублей
В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве сызранского предприятия «Криста», выпускающего автокомпоненты, в том числе для АвтоВАЗа. С иском обратилась Федеральная налоговая служба. Сумма требований в материалах арбитража не указана.
Между тем, согласно реестру судебных приставов, только в этом году …
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22 марта 2017, 04:21
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В Самарской области число выданных потребкредитов выросло на 37%
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21 марта 2017, 05:30
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Самарского бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука могут признать банкротом
В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве известного самарского бизнесмена, бывшего сенатора Андрея Ищука. С иском обратился некий гражданин Дмитрий Вольнов. Сведения о сумме долга Ищука в материалах дела отсутствуют. По данным Реестра исполнительных производств, с предпринимателя сейчас взыскивают …
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21 марта 2017, 04:12
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Самарские банки отчитались за февраль
Самарские банки отчитались о результатах работы в феврале. За месяц самарцы положили на депозиты более 1 миллиарда рублей , а забрали чуть больше 600 миллионов. Возглавляют рейтинг «АктивКапиталБанк», «Газбанк», «Кошелев-Банк» и «Солидарность». Первым по динамике прироста вкладов стал «Газбанк», за …
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21 марта 2017, 11:46
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Татьяне Ерилкиной присудили 110 тысяч рублей
Минфин России и областной главк полиции не хотят выплачивать компенсацию за незаконное уголовное преследование бывшего председателя правления банка «Волга-Кредит» Татьяны Ерилкиной. Они намерены обжаловать решение суда, обязавшего ведомства заплатить женщине 110 тысяч рублей.
Напомним, топ-менеджеру вменяли в вину кражу векселей компании …
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20 марта 2017, 09:34
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Снятие наличных денег с пластиковых карт может подорожать
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17 марта 2017, 05:21
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Компании Виктора Суркова предъявили иск
В Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о признании банкротом подразделения одной из крупнейших бизнес-структур региона - компании «Виктор и Ко Управление проектами». Организация входит в корпорацию, принадлежащую известному самарскому девелоперу Виктору Суркову. Признать общество несостоятельным требует московская «Центральная управляющая …
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28 февраля 2017, 01:57
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В Самаре выставили на торги миноритарный пакет акций «Волгабурмаш»
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17 февраля 2017, 03:37
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Ипозембанку не удалось вернуть лицензию
Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска одному из владельцев Ипозембанка Ильясу Шакурову, который пытался оспорить решение Центрального банка об отзыве лицензии у кредитной организации в ноябре прошлого года. Как сообщала тогда пресс-служба Регулятора, Ипозембанк не соблюдал требования …
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14 апреля 2016, 04:02
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Ипозембанк признан банкротом
«Самарский ипотечно-земельный банк» (Ипозембанк) признан банкротом. Таким образом, арбитражный суд 63-го региона удовлетворил заявление Банка России, который 24 ноября прошлого года отозвал у кредитного учреждения лицензию.
Как говорится в сообщении регулятора, Ипозембанк неоднократно нарушал требования Федерального закона «О противодействии …
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20 февраля 2016, 02:37
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Ильяс Шакуров хочет возродить Ипозембанк
Ильяс Шакуров, бенефициар "Самарского ипотечно-земельного банка", подал заявление в Арбитражный суд Москвы, в котором просит признать недействительным приказ Банка России об отзыве лицензии у его кредитного учреждения. Напомним, Центробанк отозвал у Ипозембанка разрешение на деятельность 24 ноября 2015 года. А …
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14 января 2016, 04:39