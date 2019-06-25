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Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти
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25 июня 2019, 12:31
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Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга
Следователи поделились предварительной версией убийства тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира. Напомним, 27-летний спортсмен погиб накануне в Автограде. Первоначально проходила информация, что он был убит выстрелом из травмата, но она не подтвердилась.
Как сообщили в региональном Следственном комитете, примерно в …
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25 июня 2019, 11:57
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В Жигулевске утонул 10-летний мальчик
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25 июня 2019, 11:25
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Для Самары разрабатывают дизайн-код
Для Самары разрабатывается специальный дизайн-код. Об этом стало известно в понедельник, 24 июня, во время еженедельного рабочего совещания в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. В нем будут даваться рекомендации по наружной рекламе, содержанию фасадов зданий, оформлению облика улиц …
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25 июня 2019, 10:57
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В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках
В Самарской области сотрудники Управления ФСБ по региону пресекли канал поставок наркотиков с территории Башкортостана. Как отметили в ведомстве, незаконный «бизнес» создала этническая организованная преступная группировка. 19 июня задержали ее лидера - 42-летнего гражданина России. Кроме того, правоохранители поймали двух …
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25 июня 2019, 10:35
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В Самаре будут работать археологи из Венгрии
В середине июля на территории Самарской области начнет работать международная археологическая экспедиция с участием специалистов из Венгрии, сообщает региональное правительство. Археологи Самарского национального исследовательского университета имени Королева и Католического университета Будапешта реализуют совместный проект «Древние мадьяры в Среднем Поволжье». Цель …
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11 июня 2019, 09:33
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Подписано постановление о создании НОЦа на базе 5 самарских вузов
В Самарской области подписано постановление о создании научно-образовательного центра (НОЦ). Планируется, что новая структура появится без образования юридического лица в составе пяти вузов - Самарского университета, СамГТУ, Тольяттинского государственного университета, СамГМУ, СамГУПС и госкорпорации «Ростех». Научно-образовательный центр открыт для новых …
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5 июня 2019, 11:42
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В Самарской области откроют новый научно-образовательный центр
В Самаре откроется региональный научно-образовательный центр. Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подписали соглашение о его создании и развитии. Подобные центры должны появиться в 15 регионах по поручению президента Владимира Путина и в соответствии с нацпроектом …
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29 мая 2019, 07:50
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В Самарском зоопарке впервые родились детеныши глазчатых скатов
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7 мая 2019, 09:10
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Олег Кононенко сфотографировал «Самара Арену» из космоса
Самарский космонавт Олег Кононенко, который находится на борту Международной космической станции, сделал уникальную фотографию стадиона «Самара Арена».
- Олегу Кононенко удалось запечатлеть стадион «Самара Арена» с борта МКС, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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23 апреля 2019, 09:24
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Друг для Космопупса: Под потолком самарского ТЦ «поселился» космонавт из скотча
В самарском ТЦ "Космопорт" на Дыбенко практически под потолком поселился огромный космонавт. Необычную масштабную инсталляцию из скотча создали самарские художники-новаторы Евгений Селянкин и Сергей Шувалов. Оригинальное творение для жителей города-курорта художники решили подарить ко Дню космонавтики
Чтобы удивить …
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14 апреля 2019, 06:18
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Самарская ракета успешно вывела на орбиту несколько спутников
В ночь на 28 февраля с Гвианского космического центра состоялся запуск первых космических аппаратов OneWeb-pilot ракетой-носителем "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М", сообщает Роскосмос. Запуск выполнен в рамках контракта ведомства с компанией Arianespace, в тесной кооперации с российскими отраслевыми предприятиями - …
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28 февраля 2019, 11:14
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Самарский космонавт запечатлел расстыковку «грузовика» «Прогресс МС-09»
Самарский космонавт Олег Кононенко снял несколько особенных снимков с борта Международной космической станции: он запечатлел момент расстыковки МКС и отлета грузового корабля Прогресс МС-09. Космический «грузовик» привез экипажу 2,5 тонн оборудования и продуктов. «Именно этот «Прогресс» стал самым быстрым «грузовиком» …
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28 января 2019, 08:23
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Космонавт Олег Кононенко заснял Самару с высоты 400 км
Командир Международной космической станции, летчик-космонавт Олег Кононенко сфотографировал Самару с высоты более 400 километров. Снимок, на котором город сияет, подсвеченный миллионами источников света, опубликовал департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, Олег Кононенко отправился на МКС 3 декабря в …
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9 января 2019, 08:11
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Космонавт Олег Кононенко отправится спасать Железного человека
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11 декабря 2018, 11:39
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Стала известна причина крушения ракеты «Союз-ФГ»
31 октября стала известна причина падения ракеты «Союз-ФГ» во время старта с космодрома Байконур. Ее озвучил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев. По его словам, инцидент случился из-за нештатной работы датчика, отвечающего за разделение первой и второй ступеней …
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31 октября 2018, 02:07
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На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт
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11 октября 2018, 04:38
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Самарский РКЦ «Прогресс» получил нового гендиректора
Генеральным директором самарского РКЦ «Прогресс» назначен заместитель главного конструктора предприятия Дмитрий Баранов, об этом в своем твиттере сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Соответствующее решение еще во вторник, 26 июня, принял совет директоров предприятия. Информация об этом появилась на следующий день, …
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29 июня 2018, 05:13
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Названо имя главного кандидата на пост гендиректора РКЦ «Прогресс»
Генеральным директором самарского РКЦ «Прогресс» может быть назначен заместитель главного конструктора предприятия Дмитрий Баранов, об этом, ссылаясь на свои источники, пишет «Коммерсант». Кандидатура Баранова якобы одобрена главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Напомним, в феврале этого года Следственный комитет возбудил уголовное …
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27 июня 2018, 12:04
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Принтер, проработавший в космосе 17 лет, выбросят с МКС
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3 апреля 2018, 02:46
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Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта
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22 марта 2018, 04:49
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В России стартовал набор космонавтов для полета на Луну
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14 марта 2017, 05:38
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Будущих космонавтов в феврале испытают на выживание в красноярской тайге
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13 февраля 2017, 10:02
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Российские ученые космонавтов превратят в киборгов
Российские ученые собираются превратить космонавтов в киборгов, сообщают «Известия». В России будет запущена разработка программы по замене человеческих органов на искусственные. Об этом изданию рассказал директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.
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15 декабря 2016, 09:35
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