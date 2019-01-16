В 2018 году самарский Следственный комитет отправил в суд 1900 уголовных дел о коррупции … Итоги работы подвели в региональном управлении Следственного комитета России. Здесь отметили 8 лет со дня образования ведомства. Вообще же свою историю следственные органы ведут еще с петровских времен. За несколько столетий их многократно реструктуризировали, объединяя то с МВД, то с