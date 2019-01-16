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Материалы по теме:

Стали известны сроки аттестации кандидатов в ректоры трех самарских вузов

Стали известны сроки аттестации кандидатов в ректоры трех самарских вузов

Министерство образования и науки России опубликовало приказ «О начале приема документов кандидатов на должности руководителей образовательных организаций». Документ устанавливает сроки аттестации кандидатов в ректоры трех высших учебных заведений нашего региона. Желающие стать ректорами Самарского государственного экономического университета и Тольяттинского государственного 
16 января 2019, 10:05
В 2018 году самарский Следственный комитет отправил в суд 1900 уголовных дел о коррупции

В 2018 году самарский Следственный комитет отправил в суд 1900 уголовных дел о коррупции

Итоги работы подвели в региональном управлении Следственного комитета России. Здесь отметили 8 лет со дня образования ведомства. Вообще же свою историю следственные органы ведут еще с петровских времен. За несколько столетий их многократно реструктуризировали, объединяя то с МВД, то с 
15 января 2019, 09:44
Гипермаркет «Ашан» пытается «развестись» с ТЦ «Московский» в суде

Гипермаркет «Ашан» пытается «развестись» с ТЦ «Московский» в суде

В Арбитражный суд поступил еще один иск, который касается долгого хозяйственного спора. Представители сети гипермаркетов «Ашан» хотят добиться расторжения договора с владельцем торгового центра «Московский» в Самаре. Заседание суда назначено на конец января. Как уже сообщала «ТЕРРА», французский ритейлер еще 
15 января 2019, 03:01
На Мехзаводе в Самаре нашли схрон с оружием, патронами и героином

На Мехзаводе в Самаре нашли схрон с оружием, патронами и героином

Стало известно, что в областной столице, в поселке Мехзавод, сотрудники ФСБ нашли схрон с оружием и боеприпасами. Он располагался в земле, у ствола дерева. 17 декабря оттуда изъяли обрез ружья импортного производства, 120 патронов различного калибра, а также 5,33 г 
15 января 2019, 01:18
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