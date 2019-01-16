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Стали известны сроки аттестации кандидатов в ректоры трех самарских вузов
Министерство образования и науки России опубликовало приказ «О начале приема документов кандидатов на должности руководителей образовательных организаций». Документ устанавливает сроки аттестации кандидатов в ректоры трех высших учебных заведений нашего региона. Желающие стать ректорами Самарского государственного экономического университета и Тольяттинского государственного …
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16 января 2019, 10:05
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В 2018 году самарский Следственный комитет отправил в суд 1900 уголовных дел о коррупции
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15 января 2019, 09:44
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Гипермаркет «Ашан» пытается «развестись» с ТЦ «Московский» в суде
В Арбитражный суд поступил еще один иск, который касается долгого хозяйственного спора. Представители сети гипермаркетов «Ашан» хотят добиться расторжения договора с владельцем торгового центра «Московский» в Самаре. Заседание суда назначено на конец января. Как уже сообщала «ТЕРРА», французский ритейлер еще …
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15 января 2019, 03:01
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На Мехзаводе в Самаре нашли схрон с оружием, патронами и героином
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15 января 2019, 01:18