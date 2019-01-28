|
В Новокуйбышевске поймали с поличным жителя Саратовской области
В Новокуйбышевске в Самарской области расследуют криминальную историю, в которой «засветился» житель другого региона. Как рассказали в облМВД, 63-летний житель Саратовской области предложил должностному лицу 50 тысяч рублей. Взятка была платой за то, чтобы избежать проверки и привлечения к ответственности …
|
28 января 2019, 10:09
|
Самарцев предупредили о сильном ветре в понедельник
|
28 января 2019, 09:06
|
В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой
В Самаре решено продлить улицу Авроры до Ново-Садовой, соответствующую документацию по планировке территории одобрили в региональном правительстве. Подпись под документом поставил первый вице-губернатор - председатель облправительства Александр Нефедов. Улицу Авроры планируют продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой в районе Постникова …
|
25 января 2019, 05:01
|
В Чапаевске педофил годами насиловал подростка
|
25 января 2019, 04:27
|
Космонавт Олег Кононенко заснял Самару с высоты 400 км
Командир Международной космической станции, летчик-космонавт Олег Кононенко сфотографировал Самару с высоты более 400 километров. Снимок, на котором город сияет, подсвеченный миллионами источников света, опубликовал департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, Олег Кононенко отправился на МКС 3 декабря в …
|
9 января 2019, 08:11
|
Космонавт Олег Кононенко отправится спасать Железного человека
|
11 декабря 2018, 11:39
|
3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз
|
3 декабря 2018, 09:31
|
Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году
Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в конце 2019 года. Такое заявление сделал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. При этом, по его словам, на обоих космодромах - и на «Байконуре», и на «Восточном» продолжится эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, …
|
12 ноября 2018, 10:00
|
Самарский космонавт Олег Кононенко полетит на МКС в декабре
Стало известно, что самарский космонавт Олег Кононенко отправится на Международную космическую станцию в декабре. В Центре подготовки космонавтов завершилось заседание медицинской комиссии, которая проанализировала данные медобследований командиров основного и дублирующего экипажей 58/59-й длительной экспедиции на МКС.
|
30 октября 2018, 09:02
|
Предварительную причину крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» назовут в конце недели
Предварительная версия крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» будет официально обнародована в конце рабочей недели, когда специальная комиссия, работавшая на «Прогрессе», подготовит соответствующий отчет. А пока, как пишет «Коммерсант», эксперты склоняются к тому, что приоритетной версией аварии является ошибка при сборке на «Байконуре».
|
18 октября 2018, 09:38
|
В Самаре Дмитрий Рогозин обсудит причины аварии с «Союзом-ФГ»
В среду, 17 октября, в РКЦ «Прогресс» состоится заседание аварийной комиссии по разбору аварии с ракетой-носителем «Союз-ФГ».В мероприятии примут участие генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также представители компаний, выпускающих боевую ракетную технику — генеральные конструкторы Московского института теплотехники и …
|
17 октября 2018, 09:24
|
В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко
Самарский космонавт Олег Кононенко готовится к своему четвертому полету в космос. Его признали годным к очередному звездному путешествию. Напомним, Кононенко инструктор-космонавт-испытатель первого класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации. После окончания вуза он жил в нашем городе и работал …
|
25 апреля 2018, 11:20
Мы Вам перезвоним!