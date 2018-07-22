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Уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж делают в Самаре
В нейрохирургическом отделении самарской больницы №2 имени Семашко проводят уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж. Их выполнение стало возможным с этого года.
В региональном Минздраве напоминают, что лазерная нуклеопластика – высокотехнологичная малоинвазивная методика. Под воздействием лазера и при нагревании до определенной …
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17 июля 2018, 01:59
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Молодые специалисты представляют Самарскую область на форуме "Инженеры будущего"
В четверг, 12 июля, в Ульяновской области открылся седьмой молодежный промышленный форум "Инженеры будущего". Его организаторами выступают "Союз машиностроителей России", госкорпорация "Ростех", правительство Ульяновской области, Федеральное Агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям.
Главная цель мероприятия - популяризация …
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13 июля 2018, 09:42
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Испытания специального дрона прошли в Тольятти
8 июля в акватории Волжского бассейна в Тольятти прошли первые испытания специального дрона. Этот прибор сможет определять степень загрязнения водоемов. Разработка - плод сотрудничества исследовательского центра «Аиралаб Рус» и студенческой команды опорного Тольяттинского государственного университета Togliatti Solar Team.
Информация о состоянии …
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11 июля 2018, 04:41
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Агентство наук и технологий планируют создать в Самарской области
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10 июля 2018, 04:04
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Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур
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10 июля 2018, 12:26
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Врача-терапевта будут судить за взятки и подлог в Тольятти
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10 июля 2018, 10:23
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Нобелевский лауреат Дэвид Корнберг выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Самары
В Самарском университете с лекцией выступил лауреат Нобелевской премии по химии и профессор Стэнфордского университета Дэвид Корнберг. Сделанное им открытие поможет людям лечить рак и сердечно-сосудистые заболевания.
Механизм передачи наследственной информации или транскрипции через ДНК у человека до исследований Роджера Конберга …
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9 июля 2018, 11:04
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Самарские трансплантологи провели первую успешную операцию по пересадке печени
Региональные трансплантологи вышли на новый уровень: в клиниках Самарского медуниверситета провели первую в области успешную операцию по пересадке печени, которая считается одной из самых сложных. Это стало возможным благодаря консультациям специалистов института им. Склифосовского из Москвы.
Цирроз печени у Елены Михалкиной …
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9 июля 2018, 05:31