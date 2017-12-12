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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

«КуйбышевАзот» выиграл суд из-за земли в «Самарской Луке»

«КуйбышевАзот» выиграл суд из-за земли в «Самарской Луке»

Тольяттинский завод «КуйбышевАзот» через суд отстоял свое право на землю площадью 66 тысяч квадратных метров на территории нацпарка «Самарская Лука». Этот участок химконцерну передали в бессрочное пользование почти 30 лет назад. Там построили детский лагерь «Алые Паруса» на 360 мест. 

12 декабря 2017, 07:07
В Самаре за мошенничество осужден экс-охранник «Газпрома»

В Самаре за мошенничество осужден экс-охранник «Газпрома»

В Самаре за мошенничество при получении соцвыплаты осужден экс-охранник «Газпрома». По данным силовиков, 35-летний мужчина направомерно получил субсидию, чтобы работать в сельском хозяйстве. Как установили сотрудники регионального управления ФСБ, в июне 2014 года мужчина предоставил в администрацию Красноармейского района Самарской 

12 декабря 2017, 02:46
Минтранс Самарской области пытается вернуть 347 млн рублей

Минтранс Самарской области пытается вернуть 347 млн рублей

Областному Минтрансу снова не удалось вернуть через суд 347 миллионов рублей, которые были перечислены в 2014 году фирме «Волгоспецстрой» в счет оплаты контракта на строительство Кировского мостового перехода. Эти деньги оказались на счетах московского «Глобэксбанка». Финансовая организация принудительно взыскала их 

12 декабря 2017, 07:59
«Самарские коммунальные системы» пытаются отсудить у «Тепланта» 607 тысяч рублей

«Самарские коммунальные системы» пытаются отсудить у «Тепланта» 607 тысяч рублей

Продолжается судебный спор ООО «Самарские коммунальные системы» с крупнейшим российским производителем сэндвич-панелей - компанией «Теплант». Как уже сообщала «ТЕРРА», ресурсоснабжающая организация требует взыскать с «Тепланта» почти 607 тысяч рублей задолженности по плате за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения 

11 декабря 2017, 07:09
Станцию метро «Российская» отремонтируют

Станцию метро «Российская» отремонтируют

17 октября на комитете по строительству Самарской губдумы было принято решение провести ремонтные работы на станции метро «Российская». В городском метрополитене рассказали, что в здании протекает потолок и необходимо будет восстановить гидроизоляцию.
В администрации города уточнили, что станция будет работать 

17 октября 2017, 05:05
«Самарский метрополитен» будут мыть за 13 миллионов рублей

«Самарский метрополитен» будут мыть за 13 миллионов рублей

В Самаре шесть станций городского метро будут убирать за 13 млн рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Клиниговую компанию ищет МУП «Самарский метрополитен». Согласно техзаданию, подрядчику предстоит ежесуточно делать уборку пассажирских и санитарных зон на станциях «Российская», «Московская», «Советская», 

24 мая 2017, 04:39
У станции метро «Алабинская» начнут разбирать и извлекать на поверхность горнопроходческий щит массой 300 тонн

У станции метро «Алабинская» начнут разбирать и извлекать на поверхность горнопроходческий щит массой 300 тонн

В Самаре в ближайшие дни горнопроходческий щит массой 300 тонн и длинной свыше 30 метров у станции метро «Алабинская» начнут постепенно разбирать и извлекать на поверхность. На этом отрезке грунтовые работы завершены. Извлечено около 20 тысяч кубометров грунта.
Перегон от 

10 апреля 2017, 05:22
В Сызрани сотрудники ФСБ задержали инспектора Ростехнадзора

В Сызрани сотрудники ФСБ задержали инспектора Ростехнадзора

Госинспектор Ростехнадзора задержан оперативниками ФСБ за взятку. Он, используя служебное положение, потребовал 30 тысяч рублей у собственника будущего торгового центра в Сызрани за то, чтобы не указывать в отчете известные обоим нарушения нормативных требований при проведении пуско-наладочных работ на объекте 

14 марта 2017, 05:32
Николай Меркушкин поручил найти средства на новые вагоны для самарского метро

Николай Меркушкин поручил найти средства на новые вагоны для самарского метро

В эти минуты губернатор выступает с ежегодным посланием перед депутатами и жителями области. Глава региона высказал мнение, что в ближайшие годы губерния по-прежнему будет сильно зависеть от нефтяной промышленности, призвал к укреплению сотрудничества с Газпромом.
Меркушкин также посоветовал местным производителям 

19 декабря 2016, 04:22
Виновных в отсутствии тепла будет искать Ростехнадзор

Виновных в отсутствии тепла будет искать Ростехнадзор

Постановлением федерального правительства Ростехнадзор отныне обязан расследовать все аварии, из-за которых теплоснабжение отсутствовало более 24 часов. Надзорное ведомство должно устанавливать причины ЧП в течение 20 дней. В особых случаях этот срок может быть продлен. Добавим, в начале октября в Госдуму 
21 октября 2015, 05:13
Ростехнадзор в суде добивается закрытия движения по Кировскому мосту в Самаре

Ростехнадзор в суде добивается закрытия движения по Кировскому мосту в Самаре

Кировский мост, ставший еще одним въездом в город, оказался причиной спора Ростехнадзора и областного минтранса. Надзорное ведомство просит приостановить движение по объекту до тех пор, пока его официально не введут в эксплуатацию. Процесс затормозился из-за банкротства генподрядчика - компании «Волгоспецстрой», аффилированной 
9 июня 2015, 04:27
Владимир Гутенев награжден медалью Ростехнадзора

Владимир Гутенев награжден медалью Ростехнадзора

За заслуги в решении задач, возложенных на Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев согласно приказу главы ведомства Алексея Алешина награжден юбилейной медалью «295 лет» Федеральной службы 

21 января 2015, 08:02
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