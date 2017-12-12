Цементная пыль, поврежденные стены, течь масла и неработающая автоматика. МП «Самарский метрополитен» не удалось через суд оспорить предписание Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, который по итогам проверки 2016 года предъявил муниципальному предприятию сразу 42 претензии. Как говорится в решении арбитражного суда Самарской области, подземка успела выполнить только 26 пунктов, совсем не выполнены 16. Среди последних - предприятие не обеспечило автоматическое регулирование подачи теплоносителя в системы отопления метро в зависимости от влажности и температуры наружного воздуха; не остановило обнаруженную течь масла в некоторых силовых кабельных линиях; не привело в порядок помещения с частично поврежденными стенами, потолком и дверьми запасного выхода; не устранило на подстанциях процесс образования цементной пыли. Компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей.
|
«КуйбышевАзот» выиграл суд из-за земли в «Самарской Луке»
|
12 декабря 2017, 07:07
|
В Самаре за мошенничество осужден экс-охранник «Газпрома»
В Самаре за мошенничество при получении соцвыплаты осужден экс-охранник «Газпрома». По данным силовиков, 35-летний мужчина направомерно получил субсидию, чтобы работать в сельском хозяйстве. Как установили сотрудники регионального управления ФСБ, в июне 2014 года мужчина предоставил в администрацию Красноармейского района Самарской …
|
12 декабря 2017, 02:46
|
Минтранс Самарской области пытается вернуть 347 млн рублей
Областному Минтрансу снова не удалось вернуть через суд 347 миллионов рублей, которые были перечислены в 2014 году фирме «Волгоспецстрой» в счет оплаты контракта на строительство Кировского мостового перехода. Эти деньги оказались на счетах московского «Глобэксбанка». Финансовая организация принудительно взыскала их …
|
12 декабря 2017, 07:59
|
«Самарские коммунальные системы» пытаются отсудить у «Тепланта» 607 тысяч рублей
Продолжается судебный спор ООО «Самарские коммунальные системы» с крупнейшим российским производителем сэндвич-панелей - компанией «Теплант». Как уже сообщала «ТЕРРА», ресурсоснабжающая организация требует взыскать с «Тепланта» почти 607 тысяч рублей задолженности по плате за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения …
|
11 декабря 2017, 07:09
|
Станцию метро «Российская» отремонтируют
17 октября на комитете по строительству Самарской губдумы было принято решение провести ремонтные работы на станции метро «Российская». В городском метрополитене рассказали, что в здании протекает потолок и необходимо будет восстановить гидроизоляцию.
|
17 октября 2017, 05:05
|
«Самарский метрополитен» будут мыть за 13 миллионов рублей
В Самаре шесть станций городского метро будут убирать за 13 млн рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Клиниговую компанию ищет МУП «Самарский метрополитен». Согласно техзаданию, подрядчику предстоит ежесуточно делать уборку пассажирских и санитарных зон на станциях «Российская», «Московская», «Советская», …
|
24 мая 2017, 04:39
|
У станции метро «Алабинская» начнут разбирать и извлекать на поверхность горнопроходческий щит массой 300 тонн
|
10 апреля 2017, 05:22
|
В Сызрани сотрудники ФСБ задержали инспектора Ростехнадзора
Госинспектор Ростехнадзора задержан оперативниками ФСБ за взятку. Он, используя служебное положение, потребовал 30 тысяч рублей у собственника будущего торгового центра в Сызрани за то, чтобы не указывать в отчете известные обоим нарушения нормативных требований при проведении пуско-наладочных работ на объекте …
|
14 марта 2017, 05:32
|
Николай Меркушкин поручил найти средства на новые вагоны для самарского метро
В эти минуты губернатор выступает с ежегодным посланием перед депутатами и жителями области. Глава региона высказал мнение, что в ближайшие годы губерния по-прежнему будет сильно зависеть от нефтяной промышленности, призвал к укреплению сотрудничества с Газпромом.
|
19 декабря 2016, 04:22
|
Виновных в отсутствии тепла будет искать Ростехнадзор
Постановлением федерального правительства Ростехнадзор отныне обязан расследовать все аварии, из-за которых теплоснабжение отсутствовало более 24 часов. Надзорное ведомство должно устанавливать причины ЧП в течение 20 дней. В особых случаях этот срок может быть продлен. Добавим, в начале октября в Госдуму …
|
21 октября 2015, 05:13
|
Ростехнадзор в суде добивается закрытия движения по Кировскому мосту в Самаре
Кировский мост, ставший еще одним въездом в город, оказался причиной спора Ростехнадзора и областного минтранса. Надзорное ведомство просит приостановить движение по объекту до тех пор, пока его официально не введут в эксплуатацию. Процесс затормозился из-за банкротства генподрядчика - компании «Волгоспецстрой», аффилированной …
|
9 июня 2015, 04:27
|
Владимир Гутенев награжден медалью Ростехнадзора
За заслуги в решении задач, возложенных на Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев согласно приказу главы ведомства Алексея Алешина награжден юбилейной медалью «295 лет» Федеральной службы …
|
21 января 2015, 08:02