Появилась информация о гибели самарца, получившего «травму ныряльщика». По предварительным сведениям, мужчина прыгнул в воду с лодки и сломал шею, ударившись головой о дно. Инцидент произошел в четверг, 20 июля, на территории Шигонского района.
По данным медиков, каждый год в нейрохирургическое отделение больницы Пирогова в Самаре с подобными травмами поступает около 30 человек. Причем травмы получают как в оборудованных, так и необорудованных местах для купания. По словам врачей, такие травмы ныряльщики получает исключительно из-за своей беспечности.
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