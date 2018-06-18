Самарский обком КПРФ определился с кандидатами на предстоящих выборах 9 сентября. В субботу прошла отчётно-выборная конференция местного отделения партии. В результате, коммунисты приняли решение, что за кресло губернатора будет бороться руководитель обкома Алексей Лескин. Депутат губернской думы Михаил Матвеев примет участие в довыборах депутата Государственной думы. Напомню, на минувшей неделе Надежда Колесникова, представлявшая в верхней палате Самарскую область, отказалась от мандата. Между тем, со своим претендентом на пост главы региона также определились либерал-демократы, их будет представлять депутат губдумы Александр Степанов, впрочем, его кандидатуру еще предстоит утвердить на региональной конференции.
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Эксперты прогнозируют «выборы без интриги»
Эксперты предсказывают отсутствие второго тура на выборах губернаторов в сентябре. Победителями во всех субъектах, в том числе и в Самарской области, станут врио глав регионов, особых интриг здесь не ожидается, говорится в исследовании РБК. В единый день голосования, 9 …
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13 июня 2018, 08:01
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9 сентября пройдут досрочные выборы губернатора Самарской области
В Самаре губернская дума назначила досрочные выборы губернатора Самарской области на 9 сентября. Принятие соответствующего постановления депутаты поддержали единогласно. Напомним, в сентябре 2017 года пост главы региона по указу президента покинул Николай Меркушкин. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора …
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8 июня 2018, 01:13
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15 новых избирательных участков откроются в Самарской области
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23 мая 2018, 08:00
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Конкурс на лучший слоган к выборам губернатора объявили в Самарской области
В Самарской области объявлен творческий конкурс к предстоящим выборам губернатора: жителям региона предлагают придумать слоган избирательной кампании. Заявки на участие будут принимать с 18 мая до 10 июня 2018 года. Информация о конкурсе будет опубликована на официальном сайте Избирательной …
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18 мая 2018, 10:24